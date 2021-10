Du willst deine Website optimieren, weißt aber gar nicht, wo du anfangen sollst? Egal, ob SEO, Suchfunktion oder Statistiken – unsere Speaker zeigen dir, wie du deine Website Performance dauerhaft verbesserst.

Deine Website ist das Aushängeschild deines Unternehmens. Dass diese gut performt, für den Besuch von potentiellen Kund:innen optimiert und nachhaltig sichtbar ist, ist da von immenser Bedeutung. Wie du deine Website auf Vordermann bringst und diese beständig verbesserst, zeigen dir unsere Expert:innen von Yext, Searchmetrics, Kyto und IronSharks an einem knackigen Vormittag. Am 28. Oktober ab 09:30 Uhr bekommst du exklusive Insights, damit du mit deinem Unternehmen durchstarten kannst. Melde dich jetzt kostenlos an und sichere dir gleichzeitig die Aufzeichnung des Events im Nachgang.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Nachdem Marc Stahlmann, Mit-Gründer und Geschäftsführer von OnlineMarketing.de, den Digital Bash – Website Performance eröffnet hat, übernimmt Michaela Schmitz, Director Enterprise Sales bei YEXT, die digitale Bühne. Millennials, GenZ und GenAlpha wurden und werden von Google trainiert, Fragen zu stellen und direkte Antworten zu erhalten. Diesen Anspruch haben sie deshalb auch an Unternehmens-Websites. Wie deine Website diesen Erwartungen gerecht wird, zeigt dir Michaela während ihres Vortrags.

Den zweiten Slot übernimmt Boris Wartenberg, SEO Specialist bei Searchmetrics. In seinem Vortrag „Nachhaltige Website Performance: Diese Faktoren zählen wirklich“ erklärt er dir, welche Faktoren dauerhaft auf die Performance deiner Website einwirken. Ist es allein die Ladegeschwindigkeit? Und wie fallen Design, UX, Usability ins Gewicht? Am 28. Oktober liefert Boris dir die Antwort.

„Website Analytics Performance“, darüber spricht Claudia Projic, Geschäftsführerin des MarTech-Unternehmens Kyto. Sie erklärt dir, wie du deine Website-Analyse optimieren kannst.

Last but not least spricht Claus Weibrecht, Inhaber der IronSharks GmbH, in seinem Vortrag „Nachhaltige Performance – Mehr Besucher, mehr Conversions und CO2 gespart“ darüber, welche Performance-Aspekte einer Website beziehungsweise eines Webshop optimiert werden sollten, um mehr Besucher über Suchmaschinen zu bekommen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Website Perfomance

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Michaela Schmitz | Director Enterprise Sales | YEXT

Boris Wartenberg | SEO Specialist | Searchmetrics

Claudia Projic | Geschäftsführerin | Kyto

Claus Weibrecht | Inhaber | IronSharks GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um Website Performance mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Website Performance von OnlineMarketing.de.

