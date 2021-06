Wie schaffen es Unternehmen, auch 2021 die E-Mail für erfolgreiches Marketing zu nutzen? Unsere Expert:innen zeigen dir, wie E-Mail Marketing zeitgemäß funktioniert – und das kostenlos. Melde dich gleich an.

Die E-Mail ist im Jahr 2021 als Marketing-Kanal tot? Von wegen! Immer mehr Unternehmen besinnen sich auch im 21. Jahrhundert noch auf die E-Mail als effektives Mittel, um mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Wie dein Unternehmen eine erfolgreiche E-Mail-Marketing-Kampagne startet, wie du Leads generierst und einen effektiven A/B-Test aufsetzt, zeigen dir am 18. März ab 09 Uhr unsere Expert:innen und Branchenkenner:innen von Sendinblue, Teufel, mailingwork und vielen anderen spannenden Unternehmen. Melde dich jetzt kostenlos zu The Digital Bash – E-Mail Marketing an und sichere dir auch im Nachgang die Aufzeichnung des Events. Dabei sein kannst du ganz bequem von zu Hause aus, egal ob mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone.

Unsere Expert:innen bei The Digital Bash – E-Mail Marketing

Eröffnet wird The Digital Bash – E-Mail Marketing von Natascha Ehlers, Business Development Managerin und Moderatorin von OnlineMarketing.de. Den ersten Vortrag übernimmt Nikolaos Kapetanis, Business Consultant CRM bei Episerver. Er spricht in seinem Vortrag darüber, warum Personalisierung im E-Mail-Marketing-Kontext besonders wichtig ist, wie du dein Layout fit für 2021 machst und wie du einen effektiven A/B-Test aufsetzt.

Den zweiten Vortrag hält Maja Schneider, Brand Managerin DACH bei Sendinblue. In ihrem Slot mit dem dem Titel „7 Must-Dos für erfolgreiches E-Mail Marketing in 2021“ zeigt sie den Teilnehmer:innen, warum E-Mail Marketing dieses Jahr wichtiger denn je ist.

„Nah am Kunden – mit Herz und Versand! So wird bei Deichmann ein Schuh draus.“ – so lautet der Vortragtitel von Herbert Hohn, Senior Manager Strategic Alliances bei inxmail, und Michael Kreuzpeintner, Head of Partner Business ebenfalls bei inxmail. Sie zeigen im dritten Slot, wie aus Daten Emotionen werden.

Weiter geht es mit Daniel Reinhardt, Sales Manager bei mailingwork. Während seines Vortrags zeigt er dir, wie du Leads gewinnst, die richtige Botschaft in einer E-Mail-Kampagne vermittelst und Kund:innen dauerhaft a dich bindest.

In einer abschließenden Paneldiskussion sprechen Anne Rabak, CRM Marketing Manager bei Teufel, Katharina Kotzurek, Head of E-Mail-Marketing im VNR Verlag für die deutsche Wirtschaft AG, Nils Macher, Head of E-Mail Marketing, CRM & SM der babymarkt.de GmbH, Peter Scholzuk, Head of E-Mail Marketing der Witt Group und Torsten Schwarz, Unternehmensinhaber und Autor von absolit Dr. Schwarz Consulting über vergangene und kommende Trends im E-Mail Marketing.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Mail Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 09:40 Uhr: Wie hole ich 2021 das Beste aus meinen E-Mail-Kampagnen?

Nikolaos Kapetanis | Business Consultant CRM | Episerver

Nikolaos Kapetanis | Business Consultant CRM | Episerver 09:45 – 10:15: 7 Must-Dos für erfolgreiches E-Mail Marketing in 2021

Maja Schneider | Brand Managerin DACH | Sendinblue

Maja Schneider | Brand Managerin DACH | Sendinblue 10:20 – 10:50 Uhr: Nah am Kunden – mit Herz und Versand! So wird bei Deichmann ein Schuh draus.

Herbert Hohn|Senior Manager Strategic Alliances | inxmail ; Michael Kreuzpeintner| Head of Partner Business | inxmail

Herbert Hohn|Senior Manager Strategic Alliances | inxmail ; Michael Kreuzpeintner| Head of Partner Business | inxmail 10:55 – 11:25 Uhr: Goodbye Sales Funnel – Hello Flywheel – So nimmt dein E-Mail Marketing richtig Fahrt auf

Daniel Reinhardt | Sales Manager | mailingwork H

Daniel Reinhardt | Sales Manager | mailingwork H 11:30 – 12:15 Uhr: Paneldiskussion: E-Mail Marketing 2021

Anne Rabak | CRM Marketing Manager | Teufel ; Katharina Kotzurek | Head of E-Mail-Marketing | VNR Verlag für die deutsche Wirtschaft AG ; Nils Macher | Head of E-Mail Marketing, CRM & SM | babymarkt.de GmbH ; Peter Scholzuk | Head of Email Marketing | Witt Group ; Torsten Schwarz | Unternehmensinhaber, Autor | absolit Dr. Schwarz Consulting

Anne Rabak | CRM Marketing Manager | Teufel ; Katharina Kotzurek | Head of E-Mail-Marketing | VNR Verlag für die deutsche Wirtschaft AG ; Nils Macher | Head of E-Mail Marketing, CRM & SM | babymarkt.de GmbH ; Peter Scholzuk | Head of Email Marketing | Witt Group ; Torsten Schwarz | Unternehmensinhaber, Autor | absolit Dr. Schwarz Consulting Ab 12:15 : Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums E-Mail Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – E-Mail Marketing von OnlineMarketing.de.