Meltwater Voices DACH: Exklusive Insights zur digitalen Transformation in Marketing und Kommunikation

Streich' dir den 09. Juni 2021 in deinem Kalender fett an. Denn an diesem Tag findet das Meltwater Voices DACH Event statt. Marketing-Profis zeigen dir innovative und digitale Wege, dein Marketing zu optimieren. Sicher dir jetzt dein kostenfreies Ticket. [Anzeige]

Lust auf einen spannenden Vormittag mit Top-Vorträgen, Top-Speakern und Top-Insights zum Thema digitale Transformation? Dann haben wir genau das richtige Event für dich: Meltwater Voices DACH. Am 09. Juni 2021 ab 09:30 Uhr präsentieren dir hochkarätige Expert:innen in sieben spannenden Vorträgen exklusive Einblicke in die Kommunikations- und Marketing-Strategien der Zukunft. Innovativ und gut verständlich bekommst du an einem Vormittag die geballte Ladung Wissen – und das völlig kostenlos. Melde dich jetzt an. Jetzt Ticket für Meltwater Voices DACH sichern!

Priorität Digitalisierung: 87 Prozent der Unternehmer:innen schätzen digitalisierte Prozesse als wichtig ein Eine Studie von Gartner ergab, dass 87 Prozent der befragten Unternehmer:innen Digitalisierung als entscheidend für den Erfolg des Businesses im Jahr 2021 einschätzen. Und trotzdem: Nur 21 Prozent der Studienteilnehmer:innen gaben an, dass sie die Digitalisierung weitestgehend abgeschlossen haben. Meltwater Voices gibt dir die Gelegenheit, mit führenden Köpfen aus der DACH-Region Konzepte zur Digitalisierung von Marketing und Kommunikation zu diskutieren, neue Inspiration zu sammeln und bewährte Strategien neu zu denken. Die Expert:innen der Meltwater Voices DACH Christiane Wolff ist mit ganzem Herzen Kommunikations- und Netzwerkexpertin. Seit Anfang 2021 ist sie CMO DACH bei dentsu, einem global tätigen Powerhouse für Marketing Services und digitale Transformation. Jenny Gruner baut seit drei Jahren das Digitale Marketing bei Hapag-Lloyd auf und digitalisiert damit eine der größten Reedereien der Welt. Sie entwickelte ein globales skalierbares Vermarktungsmodell in 144 Ländern. Dabei ist es elementar ein tiefes Kund:innenverständnis zu schaffen, um neben globalen Anforderungen auch auf die lokalen Bedürfnisse besser eingehen zu können. Peter Mestel arbeitet seit über einem Jahrzehnt im Bereich Social Media und hat sich in dieser Zeit ein vielfältiges Portfolio an Kund:innen und Projekten erarbeitet. Es umfasst unter anderem Marken aus den Bereichen Touristik, E-Commerce, Maschinenbau, Real Estate bis hin zur High-Level-Luxusmarke. Michael Heine ist Inhaber der Strategieberatung .companion. Als echter Online-Pionier treibt er schon seit 1996 die datenbasierte Innovation von Marketing und Kommunikation voran. Heute betreibt er mit eigener Technologie umfangreiche Benchmarking-Dienste über alle Digitalkanäle und berät große Unternehmen zu agilem Reporting und datenbasierter Organisation von MarComm. Barbara Roscher ist Senior Communication Consultant, Global Business Solutions bei der Siemens AG. Jacqueline Althaller gründete 1992 ALTHALLER communication und betreut seither vor allem B2B-Kund:innen aus den Bereichen „Handel und Payment“ und „HR“. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik. 2010 gründete sie den „Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation“. Cora Hille verantwortet als Head of Media Analytics bei Meltwater die Medienanalysen in der DACH-Region. Neben ihrer beratenden Rolle ist sie daher auch für die Koordination des Meltwater-Analyst:innen-Teams zuständig, das die Analysen flexibel und den Anforderungen der Kund:innen entsprechend erstellt. Jedes Event der globalen Reihe Meltwater Voices ist einzigartig. Sichere dir Expert:innenwissen aus verschiedenen Bereichen aus Marketing und PR und entdecke neue, innovative Ansätze, um dein Unternehmen voranzubringen. Jetzt Ticket für Meltwater Voices DACH sichern!