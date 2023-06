Kreativität kann man lernen. Optimiere deinen kreativen Output – der in Zeiten der KI-Entwicklung noch wichtiger wird – mit Praxistipps beim Digital Bash EXTREME – Be Creative! am 11. Juli.

Be Creative! Kreativität ist der Erfolgsfaktor schlechthin, wenn es um soziale Medien geht. Dennoch gibt es noch genug Personen, die sich mit der Ausrede „Ich bin halt nicht so kreativ“ zufriedengeben und damit ihr Potenzial unausgeschöpft lassen. Obwohl es einigen intuitiv leichter fällt als anderen, ihre kreativen Ideen in Projekte einfließen zu lassen, können sich alle Team-Mitglieder kreativ in Prozesse einbringen. Mit bahnbrechenden Kreativitätstechniken, Anregungen und Case Studies kann wirklich jede:r die Kunst der Kreativität für sich nutzen. Spätestens seit dem alltäglichen Einsatz von KI gibt es keine Ausrede für langweiligen Content mehr.

Wie genau du diese Techniken für dich nutzt, erfährst du beim Digital Bash EXTREME – Be Creative! am 11. Juli 2023 ab 9 Uhr. Dabei erwarten dich einfallsreiche Speaker auf der digitalen Bühne, die dir einen exklusiven Zugang zu deiner kreativen Ader und relevanten Techniken offenbaren.

Das Beste am Digital Bash? Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Deine Speaker mit Kreativitätsexpertise

ChatGPT ist dein Shortcut zu Ideen. Es ist so einfach: Sarah-Yasmin Hennessen von Marketana liefert dir Promts, die du wiederum ChatGPT füttern kannst. Dieser spuckt dir kreative Marketing-Ansätze aus, denen du nur noch den letzten Feinschliff verpassen muss. Et voilà, so schnell kommst du an neue Ideen für dein Marketig.

Ist in deinem Unternehmen noch eine Stelle frei? Adrian Wenzel von der Kochstrasse Agentur für Marken GmbH empfiehlt dir nämlich von Herzen ein neues Team-Mitglied mit den Initialen K.I. Keine Sorge, das bedeutet nicht automatisch das Ende von Kreativschaffenden – dennoch stehen einige Veränderungen an. Worauf du dich einstellen kannst, erfährst du in Adrians Vortrag.

Was macht eigentlich eine gute Idee aus? Jens Neumann von playbook360 weiß, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und welche die häufigsten Fehler im Kreativitätsprozess sind. Wenn auch du zum Profi werden willst, solltest du unbedingt zu seiner Keynote einschalten und damit langfristig besseren Content produzieren.

Wer kennt es nicht? Es ist kurz vor der Mittagspause, der Tagesplan ist straff und gerade als du deinen Laptop schließen willst, ereilt dich eine vermeintlich einfache Bitte: „Kannst du das mal eben auf Social Media posten?“. Dabei ist es gar nicht so simpel, denn nicht jedes Thema ist auf den ersten Blick passend für Instagram. Deswegen haben wir Sarah Sunderbrink von zooplus auf die Bühne geholt, um dir zu zeigen, wie du dich mit Brainstrorming und Praxisbeispielen gegen den nächsten Social-Media-Überfall wappnest.

Weswegen funktionieren einige Creatives besser als andere? Außerdem: Was genau ist damit überhaupt gemeint? Ann-Cathrin Edelhoff von der STRIIVE Social Media Performance Agentur für E-Commerces zeigt dir in ihrem Talk auf, welchen Einfluss Kreativität in der Werbepsychologie hat, welche Elemente deines Creatives du testen solltest und wie du deinen Account anhand von Creatives skalieren kannst.

Julia Sawall von jc studio erklärt in ihrem Vortrag zum Abschluss, warum Kreativität auch datenbasiert sein kann und welches Potenzial dahintersteckt. Schließlich kannst auch du Innovation als Sprungbrett für Emotion und Storytelling nutzen. Inwiefern das funktioniert, erfährst du ab 12:25 Uhr. Ready to be creative?

Dein EXTREME-Programm

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Jens Neumann | Branded Content Coach | playbook360

9:10 – 9:40 Uhr: Mit ChatGPT zur Ideen-Maschine: Kreative Prompts für dein Marketing

Sarah-Yasmin Hennessen | Online Marketing Strategie Consultant | Marketana

9:45 – 10:15 Uhr: Kreativ Kirmes: KI als Teammitglied

Adrian Wenzel | Art Direktor KI | Kochstrasse™ Agentur für Marken

10:20 – 10:50 Uhr: 3 Fehler im Kreativität-Prozess und wie du sie vermeidest, um sofort besseren Content zu produzieren

Jens Neumann | Branded Content Coach | playbook360

10:55 – 11:15 Uhr: Pause

11:15 – 11:45 Uhr: Kannst du das mal eben auf Social Media posten? Praxistipps & Cases, wie du selbst aus den unmöglichsten Themen guten Social Media Content machen kannst!

Sarah Sunderbrink | Teamlead Social Media | zooplus

11:50 – 12:20 Uhr: Deine Social Ads 2023 über Creatives skalieren

Ann-Cathrin Edelhoff | Founder | STRIIVE Social Media Performance Agentur für E-Commerces

12:25 – 12:55 Uhr: Datengetriebene Kreativität: Innovation als Sprungbrett für Emotion und Storytelling

Julia Sawall | Founder | jc studio

13:00 Uhr: Closing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Jens Neumann | Branded Content Coach | playbook360

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen.