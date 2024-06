Sichere dir im On-Demand-Webinar facettenreiche Praxistipps zur Integration von Video in deinen Marketing-Alltag. Dabei unterstützt dich KI, um Ressourcen und Zeit zu sparen. Erfahre, wie es im Alltag gelingt. [Anzeige]

Was hindert eigentlich Marketer daran, mehr Videos in ihre Strategie einzubinden, obwohl es bewiesenermaßen das aussagekräftigste Medium in der Kommunikation ist? Viele Unternehmen und Teams haben schlichtweg nicht die Zeit, Ressourcen oder das erforderliche Know-how, um Videos eigenständig zu erstellen. Dank der Insights von Gina Neumann und Jonas Gellhaus von movingimage kannst du im On-Demand-Webinar zu ihrem Beitrag vom Digital Bash umfangreiche Tipps mitnehmen, um deine Videokreation und -distribution zu verfeinern.

Ressourcen und Zeit sparen: AI-Videoerstellung ist auf dem Vormarsch

Videos zu erstellen, sollte bei vielen Creatorn und Unternehmen zum Alltag gehören. Denn sie bieten in der Marketing-Kommunikation einen enormen Mehrwert. Gleichzeitig benötigt die Kreation und Distribution Ressourcen. Um diese zu sparen, können Brands und Marketing-Fachleute inzwischen auf vielfältige KI-Tools setzen. Denn, wer kennt es nicht: Eine Event-Reihe ist geplant und die eigenen Kolleg:innen wollen tatkräftig bei der Bewerbung über Social Media mit kurzen Videobotschaften unterstützen? Doch aus Marketing-Sicht bestehen Bedenken, dass der Video-Content nicht in line mit den eigenen Brand-Vorgaben ist oder dass es keine Zeit für die umfassende Erstellung gibt?

In ihrem Vortrag verraten Gina Neumann und Jonas Gellhaus, wie Mitarbeitende zu Video-Producern werden und dank KI nicht nur schnell und einfach Videos kreieren, sondern diese auch unter Berücksichtigung des eigenen Corporate-Designs erstellen. Dabei erhältst du Antworten auf folgende Fragen:

Welche sind die größten Herausforderungen für Marketer im Bereich Videoerstellung?

Wie kann KI helfen, Videoinhalte einfach, effizient und on-brand zu erstellen?

Welche Vorteile bietet der KI-basierte VideoCreator Pro?

Du kannst deine Videostrategie jetzt nachhaltig optimieren und mit Videos an verschiedenen Touchpoints für mehr Aufmerksamkeit, Interaktionen und Conversions sorgen. Wenn das gut klingt, schau dir die Aufzeichnung an und profitiere von den movingimage Learnings.

