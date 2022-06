K5X: Plattform für Hidden Champions und Commerce-Superstars

Die Bühnen der zehnten Ausgabe der K5 bieten dir ein äußerst facettenreiches Programm. So wird es die Future Retail Stage, das Female in Retail Forum, gleich drei Expo Stages und die Räumlichkeiten für Masterclasses geben. Auf der Main Stage erwarten dich unter anderem Vanessa Stützle als CDO von Douglas, Markus Schöberl als Director Seller Services beim Amazon Marketplace DE, der GORILLAS COO Adrian Frenzel und OTTOs Tech Lead & Chief Architect E-Commerce Philipp von Criegern sowie der PAYBACK Managing Director Dominik Dommick.

Auf dem Femal in Retail Forum wiederum kannst du beispielsweise Insights von Romy Riffel, Geschäftsführerin der Snocksulting GmbH, und der Gründerin von FeMentor, Anastasia Barner, mitnehmen. Auch die drei Expo Stages werden von diversen Expert:innen bespielt, darunter Niels Lohmüller, der Head of Acceptance Development Central Europe für VISA sowie Sarah Pieper, Lead Digital Product bei der C&A Mode GmbH & Co. KG. Masterclasses – etwa von Billie oder der uvex Group – runden das Programm ab. Dieses wird von diversen Moderator:innen geleitet, nicht zuletzt auch Dörte Kaschdailis, Co-Founder & Managing Partner von opexxia, und Alexander Graf, Co-Founder & Co-CEO von Spryker.

Brands erleben und nachhaltig connecten

Die umfangreiche K5 Konferenz bietet dir aber nicht nur wertvolles Know-how und praxisnahe Tipps für dein Business, sondern auch die Chance, erfolgreiche Unternehmen hautnah zu erleben. Denn Brands wie Google, Aldi, Breuninger, Ferrero, HARIBO, flaconi, Disney und Co. zeigen vor Ort, wie der E-Commerce im Jahr 2022 und darüber hinaus aussehen kann.

Da ein Event wie die Future Retail Conference aber im Kern auch immer das so wichtige Networking fokussiert, bietet K5 für diesen Aspekt einige besondere Features. Das Motto #meetthebest soll als Fingerzeig dienen, denn am ersten Abend der Konferenz wird die K5 CONNECT PARTY gefeiert. Außerdem können sich die Besucher:innen auf eine Überraschung zum zehnjährigen Bestehen der K5 Future Retail Conference freuen. Die Themenbars und Händler:innenlounge sowie die eingerichtete 1on1 Area bieten einen tollen Rahmen für den persönlichen Austausch. Dazu setzt K5 auf ein Food & Booth-Konzept, das Networking und Learning in Kombination mit kulinarischen Highlights in Aussicht stellt.

© K5 GmbH

Du kannst dir jetzt dein Ticket für das vielfältige Event samt Star Speakern und Wachstumspotentialen für dein Business sichern; und sogar als VIP anreisen. Denn passend zum Jubiläum werden exklusive VIP-Tickets für Händler:innen und Brands angeboten. In diesem Ticket ist die Hotelübernachtung und Shuttleservice inklusive. Zudem bietet das Ticket Zugang zum K5 ALLSTARS SPEAKER-Bereich – dort kannst du wertvolle Kontakte knüpfen. Sei dabei und sichere dir das passende Ticket für dich!