Das Rheinwerk Digital Marketing Camp 2024 war ein voller Erfolg und bot vielfältige Expert:innen-Insights, Marketing-Tipps zur direkten Umsetzung, Networking vom Feinsten und Potential zur Weiterbildung in den Bereichen KI, SEO, Web-Analyse, Content Creation und Co. [Anzeige]

Die KI als Kreativpartner:in, die Gen Z als wichtige Publikumsfraktion und LinkedIn-Profile als Bühne. Das Rheinwerk Digital Marketing Camp (DMC) bot auch 2024 eine einzigartige Gelegenheit für Marketer und Interessierte, um Lernen und Netzwerken perfekt zu vereinen und eine facettenreiche Marketing-Weiterbildung zu erhalten – inklusive Inspiration, Vernetzung und Praxis.

Nach vier Jahren digitaler Durchführung kehrte die Veranstaltung vom 24. bis 26. April in Düsseldorf präsentiert vom Rheinwerk Verlag mit einem neuen Namen und einem frischen Konzept auf die Bühne zurück. In 16 Fachvorträgen zu den wichtigsten und aktuellsten Themen des digitalen Marketings konnten sich über 150 Teilnehmer:innen auf zwei Bühnen und in zwei Tracks Tipps und Best Practices von renommierten Branchenexpert:innen sichern. Dabei gab es wertvolle Insights rund um Content Creation, SEO, Webanalyse, ChatGPT, LinkedIn, TikTok für Brands und die Relevanz der Gen Z.

Wer die Generation Z nicht kapiert, verliert,

erklärte Social-Media-Experte Felix Beilharz und touchierte mit der Aussage bereits eine übergeordnete Erkenntnis: Brands, Advertiser und Creator müssen sich schneller denn je anpassen und die ihnen zur Verfügung gestellten Tools und Plattform-Features auf innovative Art und Weise einsetzen. Wie das gelingen kann, zeigte das DMC eindrucksvoll mit Konferenzcharakter – ehe es zum so gemütlichen wie lehrreichen Networking-Teil kam; nicht nur „SEO und UX feiern eine Party“.

Felix Beilharz mit dem Publikum, © Rheinwerk Cindy Ebner gibt Insights, © Rheinwerk TikTok-Tipps von Yanna Maas, © Rheinwerk

Highlights des Digital Marketing Camps 2024: Gen AI im Fokus

Von Content Marketing über Conversion-Optimierung bis hin zu Suchmaschinenoptimierung, Marketing Automation und Künstlicher Intelligenz – das DMC schickte sich an, alle relevanten Bereiche der aktuellen Marketing-Szene abzudecken. Top-Speaker wie Björn Tantau, Britta Behrens, Markus Hövener, Cindy Ebner und Petra Sammer teilten ihre Expertise, während Felix Beilharz mit seiner Keynote über die Herausforderungen der Generation Z sprach.

Die Gen Z auf Augenhöhe anzusprechen, wird für Publisher, Creator und nicht zuletzt Advertiser zu einer der zentralen Aufgaben der kommenden Monate und Jahre. Laut Rheinwerk war TikTok (Marketing) in diesem Kontext eines der zentralen Event-Themen. Da passte der Vortrag von Petra Sammer namens „Emotionale Trigger im Storytelling“ allzu gut ins Bild.

Petra Sammer fesselte mit Erkenntnissen zum zeitgemäßen Storytelling. © Rheinwerk

Das Thema Künstliche Intelligenz und Gen AI im Besonderen, das für Online Marketer immer relevanter wird, stand im Fokus des diesjährigen Events. So lieferte KI-Experte Artur Kosch auch den wichtigen Hinweis für alle Marketer, sich als Topic Authority zu behaupten, was seiner Auffassung nach mit ChatGPT noch erleichtert werde. Laut Andreas Berens und Carsten Bolk wird die KI zur Kreativpartner:in der Branche, aber:

KI-Tools dienen zur Inspiration, aber wir müssen den Weg entscheiden, denn der ist der Maschine egal.

Deshalb erklärte Cindy Ebner auch im Detail, wie du ansprechende Ad-Texte mithilfe von KI und ChatGPT als Tool erstellen kannst. Und Laura Oelker, Leiterin des SEO-Teams ZEIT ONLINE, mahnte:

Wir brauchen keine Adjektive, wir brauchen keine Texte mit Brimborium. Wir brauchen verständliche Texte.

Auch wenn es sich wiederholt: Die Möglichkeiten der KI haben viele geflasht. Für viele war das Neuland. Der Vortrag von Artur Kosch zu KI und Marketing sowie von Andreas Berens/Carsten Bolk zur Content Creation mit KI sowie die anschließenden Workshops zeigten beeindruckend, wie KI-Tools wie ChatGPT in SEO und Content-Marketing integriert werden können. Die Teilnehmer konnten direkt erfahren, wie diese Technologien ihre Arbeitsweise effizienter gestalten und neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

meinen die Veranstalter:innen von Rheinwerk und ergänzen:

Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung.

Beim Event kamen Expert:innen und Besucher:innen zusammen. © Rheinwerk

Tausende Touchpoints, zahlreiche Themen, vielfältige Impulse: Das DMC fördert die Branche

Diverse weitere Vorträge schickten das Marketing-Wissen der Teilnehmer:innen into overdrive. Markus Vollmert teilte wertvolle Google Analytics-Tipps:

Das A und O: Zeit zum Einrichten Von GA4 für Webseiten und Apps einplanen.

Google Looker Studio mit GA4 kombinieren lohnt sich.

Berichte per E-Mail versenden – so bleiben alle auf dem aktuellen Stand.

Und LinkedIn-Expertin Britta Behrens lieferte konkrete Hinweise darauf, wie du auf der Business-Plattform einfach besser performst. Ihr zufolge sind Corporate Influencer die eigentlichen Stars auf der Plattform. Behrens weiß, dass man LinkedIn längst auch wie einen Blog nutzen kann:

Das Profil auf LinkedIn ist eine Landingpage. Es ist eine Bühne. Eure Bühne.

Von Midjourney-Kreationstipps über Best Practices beim TikTok Marketing bis hin zur Verkaufspsychologie bei Meta As gab es ein buntes Potpourri an Neuem und Wissenswertem mitzunehmen.

Der Blick auf Düsseldorf: Hier kam es zum Marketing Event mit nachhaltigem Nutzen. © Rheinwerk

Am 25. und 26. April konnten die Teilnehmer:innen im Anschluss an die Konferenz an eintägigen Workshops und zweitägigen Masterclasses teilnehmen, um sich intensiv weiterzubilden. Zur Auswahl standen Workshops für erfolgreiche Texte, Google Analytics 4 und KI-Strategien für ChatGPT und Co. Die zweitägigen Masterclasses befassten sich intensiv mit Content Creation und KI sowie Ads bei Facebook und Instagram. Das Rheinwerk Team erklärt:

Die Kombination aus spannenden Vorträgen auf der Konferenz und vertiefenden Workshops (ein- oder zweitägig) am nächsten Tag war ein Highlight. So konnte man sich optimal über neue Themen informieren, auch über den eigenen Tellerrand hinaus, und sein Kernthema praktisch im Workshop vertiefen.

Der Networking-Abschluss des Konferenztags bot schließlich die Möglichkeit, das Erlernte noch einmal im Gespräch Revue passieren zu lassen, neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen, vielleicht gar Geschäfte zu machen oder aber Content-Ideen auf den Weg zu bringen. Dafür sorgte Rheinwerk mit einer einzigartigen Wohlfühlatmosphäre, gutem Essen und tollen Getränken und dem Auge für das Netzwerkdetail im digitalen Zeitalter.

Das Networking kommt beim DMC nie zu kurz. © Rheinwerk

Das Rheinwerk Team dankt allen Helfer:innen, den Moderatoren Sebastian Mack und Jürgen Haslauer und allen tollen Speakern für ein rundum gelungenes Marketing Camp. Abschließend gibt es drei Trendhinweise vom diesjährigen Event, die Rheinwerk hervorhebt:

Petra Sammer erläuterte, dass erfolgreiche Geschichten diejenigen sind, die eine emotionale Verbindung zum Publikum herstellen.

Ein weiterer Trend ist die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Content-Erstellung. Andreas Berens und Carsten Bolk zeigten auf, wie KI-Tools genutzt werden können, um nicht nur effizienter Content zu erstellen, sondern auch um kreative Prozesse zu unterstützen, zum Beispiel durch das Generieren von Ideen und das Optimieren von Texten für verschiedene Zielgruppen.

Nina Roser überraschte mit der Aussage, dass die Integration von SEO und Benutzer:innenerfahrung (UX) nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist. Es reicht nicht aus, Inhalte nur für Suchmaschinen zu optimieren; sie müssen auch so gestaltet sein, dass sie den Nutzer:innen einen Mehrwert bieten und einfach zu navigieren sind.

Sven Deutschländer hob hervor, dass die Lokalisierung und Personalisierung von Inhalten nicht nur ein nettes Extra, sondern ein Muss sind, um im lokalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Er zeigte auf, wie maßgeschneiderte Inhalte, die auf die spezifischen Bedürfnisse und kulturellen Unterschiede der Zielgruppe abgestimmt sind, die Kund:innenbindung und -zufriedenheit erheblich verbessern können.​

Im Herbst 2025 wird das Digital Marketing Camp dann wieder in Köln die Tore für dich öffnen und dir ein Rundumpaket für die digitale Weiterbildung bieten. Doch schon im November finden die SMMDays (Social Media Marketing Days) statt, auf die du dich als Marketer freuen und über die du dich direkt informieren kannst.