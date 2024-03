580 Millionen User setzen weltweit auf Huawei Mobile Services. Zusammen mit Turismo Andalucía und AVOW möchte Huawei über Mobile-Dienste den Tourismus fördern und zugleich mobile Innovationsoptionen für erfolgreiches Co-Marketing bereitstellen. [Anzeige]

Am Montag, den 26. Februar 2024, unterzeichnete HUAWEI Mobile Services (HMS) ein Memorandum of Understanding (MOU) mit dem Verband für Tourismus, Kultur und Sport der andalusischen Regierung (Turismo Andalucía) und AVOW, um gemeinsame Ziele voranzutreiben und Geschäftsmöglichkeiten wahrzunehmen. Die Unterzeichnungszeremonie dieser Absichtserklärung fand auf dem MWC 2024 in Barcelona, ​​Spanien, statt.

Huawei wurde durch Ning Shenglan, Präsident der Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development & Sales Dept, und Shan Xuefeng, Managing Director der Huawei Consumer Cloud Service Europe Ecosystem Development & Sales Dept, vertreten. Unterdessen wurde der Verband für Tourismus, Kultur und Sport der andalusischen Regierung (Turismo Andalucía) durch Adrian Gomez, CIO-Chief Innovation Officer, und Moises Rubino Garcia, Leiter für digitales Marketing, vertreten. AVOW, eine führende Agentur für App-Wachstumsmarketing, die sich auf mobile OEM-Werbung spezialisiert hat, wurde durch Robert Wildner, CEO-Chief Executive Officer, und Ashwin Shekhar, CRO-Chief Revenue Officer, vertreten. Jaime Gonzalo, Vizepräsident von Huawei Mobile Services Europe, stellte fest:

Wir sind sehr erfreut, unsere Partnerschaften mit Turismo Andalucía und AVOW bekannt zu geben. Wir freuen uns darauf, unsere vereinten Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen.

HMS unterzeichnet Absichtserklärung mit Turismo Andalucía, um durch Chinas Ausgaben-Boom zu navigieren

Die Teams von Turismo Andalucía und Huawei Mobile Services am Tisch, © Huawei

Für Turismo Andalucía ist es wichtig, chinesische Touristen anzuziehen. Da das Ministerium für Kultur und Tourismus am vergangenen Mondneujahrsfest ein Wachstum der chinesischen Tourismuseinnahmen um 47,3 Prozent auf 632,6 Milliarden Yuan (89 Milliarden US-Dollar) meldete, ist die Gelegenheit, sich auf diesem Markt zu engagieren, vielversprechender denn je. Auch wenn die Feierlichkeiten bereits zu Ende sind, setzt sich die Dynamik fort und bietet eine ideale Gelegenheit, innovative Strategien umzusetzen und chinesische Reisende anzusprechen, die aktiv ihre Abenteuer nach den Feiertagen planen.

Ziel der Absichtserklärung ist es, die Zusammenarbeit von Huawei Mobile Services und Turismo Andalucía bei der Förderung Andalusiens als Reiseziel und Erlebnis auf dem chinesischen Markt zu verbessern und durch diese strategische Zusammenarbeit einvernehmlich vereinbarte Ziele zu erreichen. Dies wird durch einen kooperativen Rahmen erreicht, der verschiedene Co-Marketing-Initiativen umfasst. Der Kooperationsrahmen von Turismo Andalucía enthält direkte Kampagnen, Co-Marketing-Aktivitäten, Veranstaltungen und Kooperationen mit Drittunternehmen. Unterdessen wird Petal Ads Ressourcen wie die Petal Ads-Plattform, eine breitere Marketing-Kooperation, Technologieunterstützung in China und Europa sowie maßgeschneiderte Projektlösungen bereitstellen.

Beide Organisationen sind bestrebt, ihre Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2024 voranzutreiben, um Andalusien als führendes europäisches Reiseziel für chinesische Reisende hervorzuheben und zu etablieren. Sie planen die Entwicklung erfolgreicher Co-Marketing- und breiterer Partnerschaftsstrategien, indem sie ihre Kooperationsbemühungen in den kommenden Jahren fortsetzen. Adrian Gomez, CIO-Chief Innovation Officer bei Turismo Andalucía, sagte:

Die Zusammenarbeit mit einer robusten mobilen Werbeplattform ist für uns von entscheidender Bedeutung, um chinesische Kunden besser zu verstehen und strategisch mit ihnen in Kontakt zu treten. Diese Vereinbarung baut auf den engen Beziehungen zwischen Huawei Mobile Services und Turismo Andalucía auf, um den Einreisetourismus in das dynamische Urlaubsziel Andalusien zu fördern.

HMS unterzeichnet MoU mit AVOW zur Entwicklung von Co-Marketing-Strategien der nächsten Stufe

Die Vertragsunterzeichnung in Barcelona, © Huawei

Die Absichtserklärung festigt die Zusammenarbeit zwischen HUAWEI Mobile Services und AVOW mit dem Ziel, gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ihre Allianz wird von Plattformen wie der Petal Ads-Plattform und anderen Kanälen innerhalb des Huawei-Ökosystems in allen verfügbaren Gebieten Gebrauch machen. Robert Wildner, CEO-Chief Executive Officer von AVOW, bemerkte:

Diese Zeremonie zeigt unser Bekenntnis zu Huawei bei der Suche nach unzähligen Möglichkeiten für Innovation und Wachstum. Wir blicken in die Zukunft und freuen uns über die Entwicklung innovativer Co-Marketing-Strategien, die unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren auf ein neues Niveau heben werden.

Nach der Unterzeichnungszeremonie des MoU genossen die Gäste ein Galadinner in der Moritz Factory Barcelona, ​​einer erstklassigen Mikrobrauerei. Dabei interagierten die Teilnehmer:innen untereinander und knüpften wertvolle Kontakte. Ning Shenglan, Präsident des Huawei Consumer Cloud Service Global Ecosystem Development and Sales Department, erklärte:

Unsere gestärkten Bindungen zu beiden Organisationen symbolisieren die Zusammenführung unseres einzigartigen Fachwissens und legen den Grundstein für Initiativen, die die Zukunft gestalten werden.

AppGallery bietet Verbraucher:innen die Möglichkeit der Wahl

Huawei ist bestrebt, ein faires und offenes Ökosystem zu entwickeln und knüpft Partnerschaften mit führenden App-Entwicklungsunternehmen, um die besten und innovativsten Apps für Verbraucher weltweit zu entwickeln. In den vergangenen Jahren hat die AppGallery neue Spiele wie Mobile Legends: Bang Bang, Gardenscapes und Epic Seven hinzugefügt. Sie erweitert somit ihre Liste von über 50.000 Spielen und bietet einer User-Basis von über 230 Millionen Spieler:innen endlose Stunden der Unterhaltung. Mit Blick auf die Zukunft wird AppGallery weiterhin hochwertige Apps veröffentlichen, die Nutzer:innen auf der ganzen Welt neue und innovative Erlebnisse bieten und damit ihrem Titel als bester alternativer App Store alle Ehre machen.

Huawei auf dem MWC 2024 und Präsentation von HMS-Branchenlösungen

Bei der Rückkehr von HUAWEI Mobile Services zum MWC 2024 werden innovative Lösungen und Produkte für Entwickler:innen und Partner:innen sowie die neuesten Hardware-Innovationen vorgestellt. Gleichzeitig ist Huawei bestrebt, den Verbraucher:innen grenzenlose Auswahlmöglichkeiten und ein nahtloses Erlebnis für alle Szenarien zu bieten.

Auf der diesjährigen MWC-Ausstellungsfläche präsentiert Huawei zahlreiche Innovationen, die Entwickler:innen und Verbraucher:innen gleichermaßen neue Erfahrungen bieten. Die Vor-Ort-Präsentationen verdeutlichen, wie HMS Partner:innen dabei helfen kann, ihr Wachstum zukunftssicher zu gestalten. HMS ermöglicht ihnen, ein globales Publikum zu erreichen, die Monetarisierung zu maximieren und, was entscheidend ist, in den chinesischen Markt zu expandieren. Durch diese Maßnahmen bekräftigt HMS sein Engagement für den Aufbau eines zukunftssicheren Ökosystems.

Huawei arbeitet außerdem mit über 18 Automobilunternehmen zusammen, um im Rahmen des HMS-Ökosystems weltweit führende In-Car-Dienste zu entwickeln. Die weltweit erstmals auf dem MWC 2024 vorgestellte Partnerschaft verbindet das HMS-Ökosystem, Apps und Dienste, um ein intelligentes Erlebnis- und Navigationssystem im Auto zu schaffen.