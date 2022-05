Die H.U.G Digital von Personio: Europas größtes HR Event liefert dir die wichtigsten Trends und Praktiken

Am 24. und 25. Mai lädt Personio zur H.U.G Digital ein, dem Event, das dir diverse für dich relevante HR-Themen – von Reskilling bis hin zu Women in Tech – in Vorträgen und Workshops näherbringt; dank personalisierbarer Agenda. [Anzeige]

Von Reverse Recruiting als Maßnahme bei Fachkräftemangel bis hin zum Employee Wellbeing gibt es für HR-Personal dieser Tage vieles an Neuentwicklungen und Trends zu beachten. Aufgrund der Verschiebungen in der Arbeitswelt wird HR Teams jetzt und in Zukunft noch mehr Gewicht für den Unternehmenserfolg beigemessen. Da ist es umso wichtiger, dass diese Teams up to date sind und Prozesse aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen und einschätzen können. Deshalb ist das Online Event H.U.G Digital von Personio eine Top-Gelegenheit, um dein Wissen um die Personalarbeit auf ein neues Level zu heben. Am 24. und 25. Mai kannst du von über 80 fantastischen Vordenker:innen neue Impulse und exklusive Einblicke erhalten. Mehr als 50 mitreißende Online-Vorträge sowie interaktive und praxisnahe Workshops erwarten dich. Dabei kannst du dir deine Agenda sogar selbst zusammenstellen. Und das Beste? Das Event ist für dich kostenlos! Also melde dich noch heute an. Jetzt kostenlos anmelden! H.U.G. Digital 2022: Personio bietet personalisierbare Agenda, HR durch und durch und die spannendsten Köpfe der Branche Wenn du dir erstmal einen Überblick über das reichhaltige Programm des H.U.G Digital Events verschaffen möchtest, kannst du auf der Website von Personio die Agenda durchstöbern. Mit Such- und Filteroptionen kannst du dir dann nach deinem Gusto für die Event-Tage ein Programm zusammenstellen. Als renommierte Expert:innen, die ihr Know-how mit dir teilen, sind zahlreiche Branchenkenner:innen mit dabei. Unter anderem: Katarina Berg , CHRO bei Spotify

, CHRO bei Spotify Andreas Dittes , Director of Entrepreneurship bei Falling Walls Foundation

, Director of Entrepreneurship bei Falling Walls Foundation Erin Meyer , Autorin des New York Times Bestsellers The Culture Map

, Autorin des New York Times Bestsellers The Culture Map Tijen Onaran , CEO und Founder von Global Digital Women

, CEO und Founder von Global Digital Women Selma Sadikovic, Lead Human Resources bei SNOCKS Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket für Europas größtes HR Event und werde selbst zum HR Trendsetter. Wir dürfen gespannt sein auf Personios H.U.G Digital – sei auch du am 24. und 25. Mai dabei! Jetzt kostenlos anmelden!