Von Green bis TikTok Recruiting: Der Digital Bash – HR

Du möchtest deine HR nachhaltig gestalten, neue Talente via TikTok ansprechen und von SNOCKS, Personio und Co. Praxistipps für das digitale Recruiting erhalten? Dann melde dich direkt zum Digital Bash – HR an.

TikTok wird die Arbeitswelt verändern. Das bezieht sich nicht nur auf die Werbe- und Commerce-Optionen oder Potentiale, die die Plattform für Creator bietet, sondern auch auf das Recruiting. In unserer neuesten Ausgabe des Digital Bash – HR erfährst du, wie du die Generation Z (und andere Talente) über die Trend-App ideal ansprichst. Außerdem bekommst du praxisnahe Expertise zum ebenso zeitgemäßen Green Recruiting vermittelt, kannst für drei konkrete Recruiting-Beispiele das Optimierungspotential nachvollziehen und im Gespräch der HR Chefin von SNOCKS mit Personio wertvolle Tipps für die Recruiting-Digitalisierung mitnehmen. Melde dich gleich an und sei am 01. März ab 9:30 Uhr dabei und sichere dir deinen Wissensvorsprung für den HR-Bereich. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Speaker beim Digital Bash – HR Wie können Unternehmen dem Klimaschutz schon beim Recruiting gerecht werden und wie lassen sich Nachhaltigkeit und Umweltschutz beim Eployer Branding integrieren? Clemens Dodenhoff, Senior Consultant bei Aon’s Assessment Solutions, erklärt in seinem Vortrag alles Wissenswerte rund um Green Recruiting und gibt Tipps für effiziente Prozessgestaltung und nachhaltige Personalauswahl. Wie HR Teams das Recruiting dagegen nicht angehen sollten, das veranschaulicht Pierre Trettin, SaaS Account Manager und TAS Analyst bei softgarden. Er betreut mehr als 150 Bestandskund:innen und liefert zunächst drei frustrierende Beispiele aus dem Einstellungsprozess, ehe er zeigt, wie es besser zu machen ist. Außerdem liefert Pierre Trettin Quick Wins und Tricks für mehr und bessere Bewerbungen. Im Anschluss folgt ein „Real Talk“ zwischen Marcel Özdemir, Account Executive bei Personio, und Selma Sadikovic, Lead Human Resources bei der Trendmarke SNOCKS. Die beiden thematisieren die HR-Digitalisierung am konkreten Beispiel von SNOCKS und werfen einen Blick auf Veränderungen bei den Prozessen und welche Vorteile oder Effizienzgewinne diese mit sich gebracht haben. Dabei dürften auch typische Probleme aufs Tapet kommen. Im abschließenden Vortrag „Generation Z: Tiktok als Recruiting-Plattform“ erklären Alisa Sljoka, Business Development Director bei INTERMATE, und Christin Eberhardt, Manager People & Organisational Development bei INTERMATE, warum HRler:innen TikTok verstehen müssen, um Talente auf der so wichtigen Social-Plattform zu erreichen – und zeigen auch gleich, wie es geht. Wie tickt die Gen Z überhaupt und auf welche Art von Unternehmensvorstellung oder Stellenbeschreibung springt sie an? Das und mehr teilen die Social- und HR-Expertinnen mit dir. Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR 2022

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Green Recruiting – Trend oder nachhaltige Personalauswahl?

Clemens Dodenhoff | Senior Consultant | Aon’s Assessment Solutions

Clemens Dodenhoff | Senior Consultant | Aon’s Assessment Solutions 10:10 – 10:45 Uhr: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: 3 Beispiele aus der Recruiting-Praxis und wie es besser geht

Pierre Trettin | SaaS Account Manager – TAS Analyst | softgarden GmbH

Pierre Trettin | SaaS Account Manager – TAS Analyst | softgarden GmbH 10:50 – 11:20 Uhr: Personio im “Real-Talk” mit SNOCKS – Wie haben sich die Prozesse nach der HR Digitalisierung verändert?

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH

Selma Sadikovic | Lead Human Resources | SNOCKS

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH Selma Sadikovic | Lead Human Resources | SNOCKS 11:25 – 11:55 Uhr: Generation Z: Tiktok als Recruiting-Plattform

Alisa Sljoka | Business Development Director | INTERMATE

Christin Eberhardt | Manager People & Organisational Development | INTERMATE

Alisa Sljoka | Business Development Director | INTERMATE Christin Eberhardt | Manager People & Organisational Development | INTERMATE Ab 12 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um HR mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.