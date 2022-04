Die GACon ist das umfassendste Event zu Digital Marketing mit Google in DACH. Vom 2. bis zum 24. Mai gibt es Trainings, Talks, Workshops und Networking online und vor Ort. [Anzeige]

Die länderübergreifende GACon findet bereits zum 11. Mal statt und richtet sich an Marketer, Online-Marketing-Expert:innen, E-Commerce Manager, (Digitale) Analyst:innen, Strateg:innen und Data Scientists in Unternehmen und Agenturen. Sie findet 2022 erstmals als hybrides Event statt. Kombiniert werden eine Online Conference Week und Online Tool Trainings mit Chillouts und Masterclasses in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Teilnehmer:innen können flexibel entscheiden, welche Sessions sie besuchen möchten. Tickets sind ab € 99,- verfügbar.

Online Conference Week zu GA4, Post Cookie, Campaigns & Strategy

Die Online-Konferenzwoche bietet vom 9. bis zum 12. Mai jeden Vormittag Keynotes, Talks und Cases zu brandaktuellen Themen wie Google Analytics 4, Post Cookie & Privacy, Kampagnen, Creatives, Machine Learning & Data Science, Testing, Personalisierung, Attribution u.v.m.

Alle Vorträge sind sowohl im Live Stream, als auch nachträglich als Video Recordings verfügbar. Neben Expert:innen-Input der Veranstalter:innen e-dialog werden auch internationale Google Speaker ihr Wissen aus erster Hand teilen.

Online Trainings zu den Google Tools

Die halbtägigen Hands-On Trainings sind vor allem für Anwender:innen konzipiert und geben den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, Praxiserfahrung im jeweiligen Tool zu sammeln – daneben gibt es aber auch viele Best Practices, Tipps und Tricks von den vortragenden Expert:innen. Es gibt sowohl Sessions für Einsteiger:innen, als auch für erfahrene User.

Google Analytics – Universal Analytics + GA4: 2. – 3. Mai

– Universal Analytics + GA4: 2. – 3. Mai DV360 – Kampagnen & Werbemittel: 2. – 3. Mai

– Kampagnen & Werbemittel: 2. – 3. Mai Google Optimize : 4. Mai

: 4. Mai Google Ads : 4. Mai

: 4. Mai Google Tag Manager – Basic & Advanced: 5. – 6. Mai

– Basic & Advanced: 5. – 6. Mai Google Data Studio – Basic & Advanced: 5. – 6. Mai

Live Events in Wien, Hamburg, Zürich und München

Im Rahmen der Masterclass on Tour können Deep Dive Workshops vor Ort zu Datadriven Business Strategy, Programmatic Marketing & Post Cookie besucht werden. Ergänzend gibt es ein Networking Chillout Event am Vorabend in jeder der vier Städte.