Das von e-dialog gehostete Fach-Event zur Google Marketing & Cloud Platform findet von 11. bis 23. April 2024 in Wien, Berlin, Zürich und online statt und liefert dir fachgerechte Expertise und große Wachstumschancen. [Anzeige]

Du willst mehr Wissen rund um Digital Marketing mit Google aufbauen? Dann haben wir den passenden Event-Tipp für dich! Die Google Analytics Conference (GACon) findet 2024 bereits zum 13. Mal statt. Das renommierte Branchen-Event bietet dir Trainings, einen Conference Day und Masterclasses rund um die Google Marketing & Cloud Platform und verspricht dir nachhaltige Business-Optimierungen.

Early Bird Tickets sind bis 18. Februar verfügbar – damit sparst du bis zu 50 Prozent beim Ticket-Kauf!

Das hat die GACon 2024 zu bieten: Insights, Networking, Top Speaker und ausgereifte Learnings

Das Branchen-Event für eine diverse Gruppe von digitalaffinen Menschen deckt Themen wie Gen AI, Privacy Readiness, Measurement 2024, Dashboards & Insights, Cloud & Data Science, Campaigns, GA4 News ab und geht auf noch viel mehr Gesichtspunkte modernen digitalen Marketings ein.

Die Google Analytics Conference ist die umfassendste Veranstaltung im DACH-Raum zu den Themen Google Analytics, Google Marketing Platform und Google Cloud Platform. Die 13. Ausgabe findet vom 11. bis 23. April 2024 in Wien, Berlin, Zürich und online statt. Die Masterclasses werden in Berlin, Wien und Zürich abgehalten, in Wien findet dann am 18. April auf Schloß Schönbrunn der große Conference Day samt Networking statt. Wer sich darüber hinaus weiterbilden möchte, kann vom 11. bis 17. April an facettenreichen Online Trainings teilnehmen und sich nachhaltige Expertise im Google-Kosmos sichern – ob für das Marketing, Monitoring, die Kreation oder einen holistischen Ansatz. Interessierte können sich jetzt Tickets in drei verschiedenen Kategorien sichern und zugleich die Chance, bei einem der Chillouts mit Networking vor Ort dabei zu sein.

Eindrücke von der GACon: Networking, Fachexpertise und Learnings gehen Hand in Hand, © e-dialog

Der Aufbau der GACon: Conference Day, Live Masterclasses und Online Trainings für Advertiser, Publisher und Dienstleister:innen

Das länderübergreifende Event von e-dialog und Google richtet sich an Marketer und Online-Marketing-Expert:innen, aber auch an E-Commerce Manager, Analyst:innen, Strateg:innen und Data Scientists in Unternehmen und Agenturen. Die Veranstaltung läuft über knapp zwei Wochen auf verschiedenen Ebenen und bietet Anwender:innen eine Plattform zum Wissensaufbau sowie Entscheider:innen einen Überblick über für ihr Business wichtige digitale Trends – insbesondere im Google-Kosmos.

Die GACon 2024 umfasst sämtliche Google-Rubriken, © e-dialog

Vom 11. bis zum 17. April finden online neun verschiedene Trainings statt, mit denen du dein Know-how erweitern kannst. Vom „GA4 Updates“ Training über das „Serverside Tracking“ Training bis zum „Gen AI im Marketing“ Training ist für alle User etwas dabei.

Übersicht über die Trainings, © e-dialog

Am 18. April folgt dann das Herzstück der diesjährigen GACon: Die Konferenz live in Wien. Sie bietet einen Überblick über die wichtigsten Themen zu Digital Marketing mit der Google Marketing & Cloud Platform. Besucher:innen erwarten Top Speaker, Vorträge mit geballtem Wissen und Praxisleitfäden sowie umfassende Networking-Möglichkeiten.

Der Conference Day ist das Herzstück des Events, © e-dialog

Vom 19. April bis zum 23. April können sich Interessierte bei den Masterclasses on Tour mit Wissen bereichern. Das Format bietet einen Fachaustausch und Networking vor Ort; dazu werden in Berlin, Wien und Zürich auch Networking Lunch Events angeboten. Wer nicht das e-dialog Office in Wien besucht, kann in Berlin und Zürich ins Google Office kommen und bei den folgenden Workshops etwas lernen:

Privacy Readiness – Datenschutzgerechtes Marketing der Zukunft Gen AI für Marketing Dashboard Excellence – von Data zu echten Insights

Die Daten und Uhrzeiten findest du im Event-Programm – in dem du auch noch detailliertere Beschreibungen zu den spezifisch kuratierten Masterclasses erhältst.

Masterclasses im Angebot, © e-dialog

Die Themenschwerpunkte 2024

Google und e-dialog haben für das Event im Jahr 2024 die folgenden Themenschwerpunkte zusammengestellt:

GA4 Updates

Gen AI im Marketing

Privacy Readiness

Measurement 2024

Serverside Tracking

Reporting & Insights

Google Cloud & Datascience

Wenn du dich eingehender mit Google Analytics 4, den Google Ads allgemein, Serverside Tracking, Reporting oder auch KI-Lösungen in Googles Diensten auseinandersetzen möchtest, kannst du dich direkt für die GACon 2024 anmelden. Du hast die Option, Einzel-Tickets für das Tool Training, den Conference Day und die Masterclasses zu erwerben. Und natürlich kannst du dir auch ein Kombi-Ticket entweder als Online Pass, als Live Pass oder als All-in-one-Version besorgen. Sei dabei und sichere dir schon jetzt dein Ticket – egal ob Publisher, Dienstleister:in oder Advertiser!

Weitere Detailinformationen rund um das Programm, das Pricing, die Locations, Partner:innen und Speaker findest du auf der dedizierten Website der 13. Google Analytics Conference.

Schnell sein lohnt sich! Bis zum 18. Februar hast du die Möglichkeit bis zu 50 Prozent auf beim Ticket-Kauf zu sparen. Tickets sind bis Ende der Woche bereits ab 99 Euro verfügbar.