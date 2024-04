Sei beim Digital Bash – Programmatic by d3con am 30. April 2024 dabei und erlebe hochkarätige Vorträge über Trends und Technologien.

Starte das Jahr mit unserem bahnbrechenden Digital Bash – Programmatic by d3con! Erlebe eine neue Ausgabe voller hochkarätiger Expert:innen, die tiefe Einblicke in diese leistungsstarke Werbedisziplin bieten. Du lernst, wie du auf echte Agilität umsteigen kannst, wie effizientere Programmatic-Kampagnen mit KI-gestützter Zielgruppenaktivierung möglich sind, erhältst aktuelle Informationen zum Datenschutz und Marketing für das Jahr 2024, und wie du ein Dashboard zur profitablen Steuerung deines Marketings implementierst. Außerdem erhältst du Einblicke in die entscheidende Metrik für Aufmerksamkeit. Nutze diese Chance, um deinen Wissensvorsprung im Bereich Programmatic auszubauen.

Wann, wie und wer? Am 30. April 2024 ab 9:00 Uhr, digital auf einem Bildschirm deiner Wahl und präsentiert von echten Branchen-Insidern. Sichere dir über den folgenden Link deinen kostenlosen Zugang zum Digital Bash – Programmatic by d3con und hebe die Performance deiner automatischen Advertising-Kampagnen auf ein neues Level.

Speaker beim Digital Bash – Programmatic by d3con

Christian Kletzander von JENTIS entführt dich in die Welt des Server Side Trackings. Erfahre, wie Pixum trotz strenger Datenschutzbestimmungen im Safari Browser einen Anstieg der Online-Bestellungen erzielte. Dieser Vortrag gibt dir Einblicke, wie du ähnliche Herausforderungen in deinen Kampagnen überwinden und die Performance steigern kannst.

Mit Nicolas Schenkel von ad agents erfährst du, wie du Display Advertising weit über traditionelles Branding hinaus nutzen kannst. Dieser Vortrag deckt auf, wie ein Performance-Ansatz den gesamten Kaufprozess unterstützt und welche technischen Möglichkeiten und Strategien in DV360 genutzt werden können, um deine KPIs zu optimieren.

Torben Heimann von MINT zeigt, wie KI und Automatisierung die Arbeitsabläufe von Marketing Teams grundlegend verändern können. Lerne, wie du das Rückgrat deiner Werbeaktivitäten modernisierst und welche Strategien und Tools helfen, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die operative Effizienz zu steigern.

Magdalena Pusch von FRAMEN führt dich durch die faszinierende Welt des programmatischen Digital Out-of-Home Advertising. Entdecke, wie du dieses Medium optimal nutzen und durch zielgerichtete Kampagnen auf Basis von Echtzeitdaten dein Publikum effektiv erreichen kannst.

Chris Reingen von StackAdapt erörtert, wie du dein Publikum zum richtigen Zeitpunkt und auf dem richtigen Kanal erreichst. Dieser Vortrag bietet strategische Einblicke, wie du Programmatic Advertising einsetzen kannst, um Inhalte zu liefern, die wirklich resonieren und somit deine Marketing-Ziele effektiv umsetzt.

Agenda

09:00 – 09:10 Uhr: Opening: Digital Bash – Programmatic by d3con

Natascha Ehlers | Digital Bash 09:10 – 09:40 Uhr: Kampagnen-Boost trotz Tracking-Präventionen – wie geht das?

Christian Kletzander | JENTIS GmbH 09:45 – 10:15 Uhr: Bring Performance in Dein Display Advertising: Erfolgsfaktoren für eine Full-Funnel-Strategie in DV360

Nicolas Schenkel | ad agents GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Leading the Future: Wie Media-Teams mit KI und Automatisierung die steigende Komplexität meistern

Torben Heimann | MINT 10:55 – 11:25 Uhr: Leveraging programmatic DOOH

Magdalena Pusch | FRAMEN GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Maximiere deine Multi-Channel-Strategie mit Programmatic Advertising

Chris Reingen | StackAdapt 12:00 Uhr: Abschluss

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein kostenloses Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – Programmatic by d3con von OnlineMarketing.de.