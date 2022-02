Du möchtest Daten sammeln, auswerten und die richtigen Learnings daraus ziehen? Beim Digital Bash – Business Intelligence erklären dir unsere Speaker, wie du dein Business mit Hilfe von Daten voranbringst. Jetzt anmelden!

Am 10. März widmen wir uns ab 9:30 Uhr im Digital Bash – Business Intelligence einen Vormittag lang Themen wie Datentransparenz, optimierten Reportings und Best Practices im Bereich Employer Branding. Speaker von G DATA, Mawave, Qlik, nexpert AG und KiValue versorgen dich mit ihrem Wissen und lassen Raum für Fragen. Am Ende des Events wirst du nicht nur frische Insights, Anregungen und Praxistipps mitnehmen, du bist ideal darüber informiert, wie du dein Business weiter voranbringen kannst.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

Nach einer kurzen Begrüßung durch Marc Stahlmann eröffnet Christoph Gräber von KiValue den Vormittag. Er zeigt in seinem Vortrag, wie Modeunternehmen auf breiter Datenbasis kund:innenorientierte Sortimente zusammenstellen mit dem Ziel ihren Absatz zu erhöhen und gleichzeitig ihren Markenkern zu stärken.

Alexander Klaus von Qlik und Thomas Kresse von nexpert AG beleuchten das Thema Daten von einer anderen Seite. In ihrem Vortrag geht es um fehlende Datentransparenz in Unternehmen, wie du dieses Problem behebst, dadurch deine Kund:innen und KPIs besser verstehst und die passenden Maßnahmen ergreifen kannst.

Alina Torda von Mawave hat den nächsten Programmpunkt im Gepäck. Sie erklärt, wie Unternehmen im Hinblick auf die neuesten Veränderungen in der Datenlandschaft von iOS, Facebook und Co. ihr Reporting anpassen können und so vermeiden, dass Informationen verlorengehen.

Im letzten Vortrag des Tages wird Hauke Gierow von G DATA Best Practices und Tipps im Bereich Employer Branding vorstellen, mit einem Fokus auf Developer Blogs und andere Maßnahmen, um IT-Fachkräfte einzustellen.

Die Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Business Intelligence

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 9:40 – 10:10 Uhr: Customer Centric Assortments – Wie Modehändler:innen datenbasierte Sortimentsentscheidungen treffen

Christoph Gräber | Co-Founder & CRO | KiValue

Christoph Gräber | Co-Founder & CRO | KiValue 10:15 – 10:45 Uhr: Datentransparenz mit Aha-Effekt – Kund:innen kennen, KPIs verstehen und Maßnahmen ergreifen

Alexander Klaus | Senior Director DACH / Southern EMEA Marketing | Qlik;

Thomas Kresse | Managing Partner | nexpert AG

Alexander Klaus | Senior Director DACH / Southern EMEA Marketing | Qlik; Thomas Kresse | Managing Partner | nexpert AG 10:50 – 11:20 Uhr: Die 5 größten Reportingfehler – und wie du sie behebst

Alina Torda | Strategic Lead & BI Specialist | Mawave Marketing GmbH

Alina Torda | Strategic Lead & BI Specialist | Mawave Marketing GmbH 11:25 – 11:55 Uhr: Inhalte, die Einstellen: Wie du mit Content Marketing Fachkräfte gewinnen kannst

Hauke Gierow | Leiter Unternehmenskommunikation | G DATA

Hauke Gierow | Leiter Unternehmenskommunikation | G DATA 11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Business Intelligence mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Business Intelligence von OnlineMarketing.de.