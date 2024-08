Am 18. und 19. September heißt es wieder: DMEXCO! Über 650 Partner:innenfirmen und ein prall gefülltes Konferenzprogramm locken nach Köln – nicht nur die Hardcore Digitalheads. [Anzeige]

So viel Vielfalt gab es nie: Die DMEXCO heißt im Rahmen des umfassenden Konferenzprogramms dieses Jahr wirklich die gesamte Marketing- und Mediabranche willkommen. Die Marketing-Chef:innen, die TV-Verantwortlichen, die Außenwerber:innen, die Kreativen. Und klar: natürlich die Digitalos. Gastgeberin Verena Gründel, Director Brand and Communications, meint:

Die Schnittstellen zwischen klassischen Disziplinen und digitalen sind längst aufgeweicht. Digitale Planungs- und Buchungsmechaniken wie Programmatic haben in TV und Out-of-home Einzug gehalten. KI wird diese Entwicklung exponentiell beschleunigen – auch in der Kreation. Unsere Themen betreffen jede:n in der Branche, vom TV-Vermarkter bis zur Kreativagentur. Das heißt auch: Digitales Marketing steht für Marketing insgesamt. Marketing steht für Kommunikation. Und Kommunikation ist Chef:innensache. Die DMEXCO ist Chef:innensache. Bei uns sind die Marketing-Entscheider:innen zuhause.

Eindrücke von der DMEXCO, © DMEXCO

Unter dem Motto „Prompting the Future“ rückt die DMEXCO als Europas führendes Event für Digital Marketing und Tech die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen digitaler Technologien in Marketing und Kommunikation disziplin- und gattungsübergreifend mit neuen Formaten in den Fokus. Erstmals auf der DMEXCO gibt es unter anderem die folgenden Highlights:

Der CMO Summit

Am 19. September dreht sich auf der Center Stage alles um die strategischen Herausforderungen der CMOs und ihrer Marketing-Abteilungen. Hochkarätige, internationale Marketing-Entscheider:innen sprechen in Presentations, Fireside Chats und Panels über die zentralen Branchenthemen von KI im Marketing über Nachhaltigkeit und Datenanalyse bis hin zu Corporate Branding. Als Speaker mit dabei sind unter anderen:

Jenny Treiber-Ruckenbrod, CMO BMW Germany, BMW AG

Kerstin Köder, Regional CMO Mittel- und Osteuropa, SAP SE

Nadine Bartenschlager und Catherine Niebuhr, CMO NIVEA Germany/Switzerland (Jobshare), NIVEA

Maike Abel, Director Online and Corporate Marketing, Nestlé

Rik Stubel, CMO, Westwing Group SE

Um die Community und den Austausch der CMOs, oder auch CxOs, zu fördern, schaffen wir erstmals auch eine CMO Lounge neben der Center Stage, zu der ausgewählte Besucher:innen Zugang haben werden. Hier können sie sich zurückziehen, Meetings abhalten oder einfach nur bei einem Kaffee oder Lunch entspannen.

Der Creativity Summit

Gemeinsam mit dem BVDW und dem Deutschen Digital Award rollen wir am 19. September auf der Agency Stage das Thema digitale Kreativität aus – von einer Standortbestimmung über ihre Bedeutung für die erfolgreiche Markenführung, den Einstieg ins Cultural Marketing bis hin zu Use Cases, die die Bedeutung von KI für die Kreation untermauern. Als Speaker mit dabei sind unter anderem:

Matthias Maurer, GF und Gründer, la red

Marjorieth Sanmartin, CCO, Philipp und Keuntje; fischerAppelt

Robert Andersen MD Creators; Jung von Matt

Dora Osinde Chief Creative Officer, Ogilvy

Die Future TV Stage

Hier geht am 18. September ganztägig der Screenforce Day über die Bühne. In Keynotes, Talks und Best Cases-Präsentationen zu Themen wie ATV, CTV, Werbewirkung sowie Nachhaltigkeit wird in Halle 8 das komplette Spektrum aufgegriffen, das die Zukunft des Bewegtbildes prägt. Als Speaker mit dabei sind zum Beispiel:

Malte Hildebrandt, Marketing Director, Screenforce Deutschland

Marco Kunze, SVP Multichannel Strategy & Marketing, RTL2

Martin Wendler, Vice President Cross Media und Kooperation, El Cartel Media

Katharina Frömsdorf, Chief Platforms and Growth Officer, CEO Joyn (ProSiebenSat.1 Media SE)

Die Future TV Stage mit den Screenforce Days zeigt, dass Mediengattungen größere Schlagkraft entwickeln, wenn sie sich zusammentun. Das sehen wir auch in anderen Disziplinen auf der DMEXCO,

sagt Verena Gründel. So wird es etwa auf der Media Stage gleich am 18. September ab elf Uhr einen DOOH Summit geben.

DMEXCO: Prompting the Future!

Die längst gelebte Konvergenz der Medien prägt die DMEXCO 2024 und das Marketing, aber klar ist auch: Mit KI haben wir einen technologischen Sprung geschaffen, der „digital only“ ist und sich durch alle Segmente zieht: von Retail Media über Search und Programmatic bis hin zum Influencer Marketing. Das Ziel ist, dass Besucher:innen die Potenziale disruptiver Technologien erkennen, konkrete Einsatzmöglichkeiten testen, bewerten und für die Zukunft des eigenen Business erfolgreich einsetzen können. Und das geht am besten gemeinsam. In diesem Sinne: Let’s prompt the future together!