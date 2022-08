Unter dem Motto #WeProgressTogether lädt die DMEXCO ihre Community dieses Jahr ein, Fortschritt nicht nur zu diskutieren, sondern auch mitzuentwickeln. Bei OnlineMarketing.de kannst du jetzt Tickets für die DMEXCO 2022 gewinnen! Sei mit dabei, wenn sich am 21. und 22. September in Köln das Who is Who der Marketing-Branche trifft. [Anzeige]

Herausforderungen gibt es auch in 2022 genug für die Digitalbranche: der neue Regulierungsrahmen der EU, der Wegfall der Third Party Cookies, Web3, die Probleme an den weltweiten Aktienmärkten und die zunehmenden Diskussionen über den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit der Digitalszene.

Im Rahmen der diesjährigen DMEXCO können Besucher:innen bei über 30 Panels die relevanten Entwicklungen im Digitalen Marketing und dem E-Commerce diskutieren und Kontakte knüpfen. Egal ob Metaverse, Digital Out of Home, Connected TV, Retail Media oder Product Experience Management.

Aufs Bild klicken um direkt auf die Website der DMEXCO zu kommen.

Dirk Freytag, Präsident des BVDW, erklärt, warum die DMEXCO für die Marketing-Branche unerlässlich bleibt:

Die DMEXCO ist die Plattform für digitales Marketing. Wir wollen darüber diskutieren, wie Anwendungen im Web3 und Metaverse umgesetzt werden können. Was sind Chancen für die Digitalunternehmen? Das sind wesentliche Themen der Zukunft und für die Branche. Die DMEXCO liefert den perfekten Rahmen für Gespräche. Näher dran an der Zukunft kann man nicht sein.

Die Conference der DMEXCO 2022 setzt neue Benchmarks

In 15 thematischen Summits setzt sich die DMEXCO mit den aktuellsten Herausforderungen und Trends des digitalen Marketings umfassend auseinander. Auch renommierte Medienmarken wie die Handelsblatt Media Group und brand eins sind mit eigenen Veranstaltungen live vor Ort in Köln. Zum ersten Mal findet ein DOOH Summit im Rahmen der DMEXCO statt, der die wichtigsten Markt-Player versammelt, um zukünftige Entwicklungen der Branche zu diskutieren.

Lass dich inspirieren von den führenden Köpfen des globalen Digital Business

Die Liste der Speaker auf der DMEXCO 2022 kann sich sehen lassen! Hochklassige Keynotes und mitreißende Masterclasses sind bei Vortragenden wie Sir Martin Sorrell [CEO, S4 Capital & Founder, WPP], Maurine Alma [CMO, takeaway.com] und Dr. Karsten Wildberger [CEO, MediaMarktSaturn Retail Group] garantiert.

Einige der Speaker der DMEXCO 2022

Maurine Alma [Chief Marketing Officer, Just Eat takeaway.com]

[Chief Marketing Officer, Just Eat takeaway.com] Sir Martin Sorrell [CEO & Founder, S4 Capital and WPP]

[CEO & Founder, S4 Capital and WPP] Dr. Karsten Wildberger [CEO, MediaMarktSaturn Retail Group]

[CEO, MediaMarktSaturn Retail Group] Dr. Sven Hasselmann [Director Digital Marketing und Analytics, DB Vertrieb GmbH]

[Director Digital Marketing und Analytics, DB Vertrieb GmbH] Gali Arnon [CMO, Fiverr]

[CMO, Fiverr] Clemens Bauer [Director Marketing, REWE Markt GmbH]

[Director Marketing, REWE Markt GmbH] Phil Hutcheon [Founder & CEO, Dice]

[Founder & CEO, Dice] Johannes Kliesch [Co-Founder, SNOCKS]

Deep Dives statt Small Talk

Die wichtigsten Themen der digitalen Agenda von heute und morgen werden auf der Conference der DMEXCO 2022 diskutiert. Insgesamt wird das Angebot in vier Welten gegliedert: World of Agencies, World of E-Commerce, World of Media und World of Tech. Innerhalb der Welten und auf den Main Stages können DMEXCO-Besucher:innen 15 hochkarätig besetzte Summits erleben. So widmet sich die World of E-Commerce beispielsweise ausführlicher den Themen Direct-to-consumer und Social Commerce. In der World of Media geht es unter anderem um Retail Media, und auf der Agency Stage diskutieren Agenturprofis über die heutigen Herausforderungen in der Kreativbranche.

OnlineMarketing.de verlost 50 Tickets für die DMEXCO

Du willst unbedingt am 21. und 22. September in Köln dabei sein? Kein Problem! Wir verlosen 50 DMEXCO Tickets.

Das ist drin:

Entdecke die neuesten Trends und Technologien auf der DMEXCO Expo, finde die: den richtige:n Partner für dein Business in dedizierten Themenflächen, den DMEXCO Worlds , und erlebe das Web3 hautnah auf der w3.vision – dem exklusiven Web3 Event inmitten der DMEXCO!

finde die: den richtige:n Partner für dein Business in dedizierten Themenflächen, den , und erlebe das Web3 hautnah auf der w3.vision – dem exklusiven inmitten der DMEXCO! Erweitere dein Know-how bei der DMEXCO Conference mit rund 600 internationalen Top Speakern , 14 Stages, 15 Summits und mehr als 200 Stunden Programm.

mit rund , und mehr als Vernetze dich über die DMEXCO App mit der gesamten DMEXCO Community und erhalte Zugriff auf exklusive Partner:inneninhalte , wie Whitepaper , Downloadables und vieles mehr.

mit der gesamten und erhalte Zugriff auf , wie , und vieles mehr. Session verpasst? Kein Problem! In der VOD-Library kannst du dir alle Keynotes, Panels, Lectures und Masterclasses im Nachgang zur Veranstaltung ansehen.

kannst du dir alle Keynotes, Panels, Lectures und Masterclasses im Nachgang zur Veranstaltung ansehen. Als Besucher:in der DMEXCO 2022 vor Ort in Köln erhältst du außerdem Zugriff auf das rein digitale Event DIGIDAY X DMEXCO 2022 am 27. September mit allen Highlight-Sessions der DMEXCO.

Worauf wartest du noch? Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir dein Gratis-Ticket!

Zum Gewinnspiel

Um eins der DMEXCO Tickets zu gewinnen, die nicht im Digital Bash am 18.8.2022 verlost wurden, musst du gar nicht viel tun.

Klicke einfach auf unseren Instagram Post und verrate uns in den Kommentaren, auf welche:n Speaker:in du dich besonders freust. Teilnahmeschluss ist der 24.08.2022. Die Gewinner:innen werden von uns auf Instagram via DM benachrichtigt.