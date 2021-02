Bei der aktuellen HR-Ausgabe unserer Konferenzreihe erhältst du am 2. März praxisnahen Input zu Kostentreibern im HR-Bereich, Potentialen für die Candidate Experience und Trends für ein zeitgemäßes Recruiting in 2021.

Eine unerwartete Pandemie, fortschreitende Digitalisierung und eine Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Unternehmen und Arbeitnehmer:innen im War for Talents: Die HR-Branche verändert sich rasant und muss sich im Kontext Globalisierung und Wachstumsdrang einerseits und Home Office und neuen Arbeitsmodellen andererseits stetig neu orientieren. Automatisierung, Employee Experience und digitalaffine und datenbasierte Recruiting-Ansätze sind gewichtiger denn je. Was für den HR-Bereich 2021 besonders wichtig ist, wie du die Candidate Experience für gutes Bewerbungs-Management einsetzt und warum es richtig problematisch ist, die Digitalisierung auf die lange Bank zu schieben, erfährst du am 2. März ab 9.30 Uhr bei The Digital Bash – HR.

Ob am PC, am Tablet oder Smartphone – du kannst von überall aus live teilnehmen. Sichere dir jetzt den Zugang zum kostenfreien Webinar und zu der Aufzeichnung für die Arbeit im Nachgang – denn die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.

The Digital Bash – HR: Das sind die Speaker

Bei der HR-Ausgabe von The Digital Bash geben dir Expert:innen der Branche aus verschiedenen Bereichen Impulse, die du unmittelbar für die Optimierung deiner eigenen Recruiting-Strategie einsetzen kannst. Das einfach zugängliche Online Event liefert im Zuge dessen nicht nur zwei Vorträge voller Expertise und Insights, sondern auch ein Panel, in dem von der HR-Beraterin bis zum Head of Human Ressources diverse Branchen-Kenner:innen ihre HR Trends für 2021 vorstellen.

Nichtstun während der Digitalisierungswelle kostet Geld und wirkt sich negativ auf das Unternehmen aus. Diese These vertritt Manuel Erlacher (HR Solution Manager – DACH) von Durchstarterunternehmen Personio. Er benennt die fünf größten Kostentreiber im HR und gibt Insights zum Status quo der Automatisierung und plädiert. Digitalisiert jetzt!

Den zweiten Vortrag übernimmt Dr. Roland Abel (Head of Growth & Strategy – Employee Experience DACH) von Qualtrics. Er thematisiert das Candidate Experience Management und erklärt, wie wichtig es ist, dieses zu optimieren, während Geld für die Personalsuche investiert wird. Dr. Abel weiß: „Für viele Kandidaten zählt nicht nur der erste, sondern auch der zweite, dritte und vierte Eindruck, um sich zu entscheiden.“ Das sollten sich HR-Kräfte vor Augen führen und entsprechend reagieren. Wie sie das tun können, verrät der Vortrag.

In einem bunten Panel diskutieren schließlich ausgewiesene HR- Experten:innen die Entwicklung der HR-Branche im Jahr 2021 und darüber hinaus. Alexander Rocha (HR Director), Christina Griese (Head of Human Resources) von DDB, Dana Nouzovska (HR Beraterin, Trainerin, Coach), Julia Böttcher (HR Manager) von KfW und Julian Katz (Head of HR) von VEHICULUM sprechen darüber, welche Erfahrungen sie beim Recruiting und bei Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht haben und was sich jetzt ändern sollte und wird. Dabei gehen sie auch auf aktuelle Recruiting-Prozesse ein, nehmen Potentiale für den Wandel in den Blick und wiegen Kanäle gegeneinander ab. Auf welchen Social-Plattform lohnt es sich aktiv zu sein? Und ist XING oder LinkedIn für HR in Deutschland wichtiger?

Die Panel-Teilnehmer:innen bei The Digital Bash – HR

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – HR

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:25 Uhr: Zeit, zu digitalisieren! Denn das Nichts-Tun kostet richtig

Manuel Erlacher | HR Solution Manager – DACH-Region | Personio GmbH

Manuel Erlacher | HR Solution Manager DACH-Region | Personio GmbH 10:25 – 10:55 Uhr: Wie Sie mit Candidate Experience Management Ihre Recruiting-Arbeit auf das nächste Level bringen!

Dr. Roland Abel | Head of Growth & Strategy – Employee Experience (EX) DACH | Qualtrics

Dr. Roland Abel | Head of Growth & Strategy Employee Experience (EX) DACH | Qualtrics 10:55 – 11:40 Uhr: Panel: HR Update 2021 – Was ist jetzt gefragt?

Alexander Rocha | HR Director for you!; Christina Griese| Head of Human Resources | DDB; Dana Nouzovska | HR Beraterin | Trainerin | Coach; Julia Böttcher | HR-Manager | KfW; Julian Katz | Head of HR | VEHICULUM

Alexander Rocha | HR Director for you!; Christina Griese| Head of Human Resources | DDB; Dana Nouzovska | HR Beraterin | Trainerin | Coach; Julia Böttcher | HR-Manager | KfW; Julian Katz | Head of HR | VEHICULUM Ab 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Zahl der Teilnehmer:innen ist auf 2.500 begrenzt. Nutze das Event und die Aufzeichnung, um deinen HR-Bereich für die Herausforderungen im Jahr 2021 bereit zu machen – und die Potentiale für das Recruiting zu erkennen. Sichere dir jetzt schnell dein kostenloses Ticket und sei anderen Unternehmen einen Schritt voraus, mit The Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.

