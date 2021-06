Community Management, Content-Erstellung und Social Commerce: Die Arbeit mit den sozialen Netzwerken ist so facettenreich wie die Unternehmenslandschaft. Wie du Social Media für dein Business nutzen kannst, erfährst du kostenlos beim Digital Bash.

Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok – Unternehmen, die heute ihre Kund:innen erreichen wollen, sollten mindestens einen Social-Kanal regelmäßig bespielen. Viele Businesses wissen allerdings nicht, wie sie die sozialen Netzwerke effektiv für sich zur Kund:innengewinnung, Umsatzsteigerung oder zum Brand Building nutzen können. Wir bereiten deiner Ahnungslosigkeit gemeinsam mit unsere Expert:innen ein Ende. Am 10. Juni ab 09 Uhr erfährst du Beim Digital Bash – Social von echten Social-Media-Profis, wie du Snapchat, Instagram und Co. strategisch für deine Unternehmenskommunikation einsetzt. Melde dich jetzt kostenlos an und staube exklusive Insights zum Thema ab.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 10. Juni keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Die Speaker beim Digital Bash – Social

Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de, eröffnet den Digital Bash – Social und übergibt danach das digitale Mikrofon an Dennis Okon, Director Business Development DACH bei TERRITORY Influence. In seinem Vortrag „Data. Insights. Communities – 7 Use Cases wie man mit Influencer Marketing zum Outperformer wird“ erklärt dir Dennis unter anderem, wie du erfolgreiche Kooperationen in die Wege leitest und umsetzt.

Den zweiten Slot belegt Sara Fazeli, Inbound Sales Manager bei Meltwater, und zeigt dir unter dem Titel „Social Media entlang der Customer Journey – Zielgruppen, Formate & Strategien“, wie du deinen Umsatz mit einer optimierten Customer Journey in den sozialen Netzwerken steigerst.

Eugen Knippel, Vice President Growth bei Storyclash, und Joana Serafin, Managing Director bei MICARAA, übernehmen als drittes die digitale Bühne. Die beiden Social-Media-Profis stellen eine Case Study vor und liefern „Insights in die nachhaltige Influencer Discovery bei Micaraa“.

„Marketing für die Gen Z: So gewinnst du die Herzen der neuen Generation“ ist der Titel des vierten Vortrags an diesem Vormittag voller Social Media Insights und stammt von Kristin Gaska, Social Media Marketing Beraterin bei WeCreate. Kristin zeigt dir, wie und wo Brands die junge Zielgruppe erreichen.

Der letzte Vortrag wird von Tamina Schuster, Gründerin von Tamina Schuster Consulting UG, gehalten. Sie klärt über die Basics des Instagram Marketings für Unternehmen auf und gibt dir wertvolle Tipps, wie du deine Influencer-Kooperationen effizienter gestaltest.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Social

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Dennis Okon | Director Business Development DACH | TERRITORY Influence

Sara Fazeli | Inbound Sales Manager | Meltwater

Eugen Knippel | VP Growth | Storyclash ; Joana Serafin | Managing Director | MICARAA

Kristin Gaska | Social Media Marketing Beraterin | WeCreate

Tamina Schuster | Gründerin | Tamina Schuster Consulting UG

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Social Media mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Social Media von OnlineMarketing.de.