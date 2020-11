Du willst dein Programmatic Advertising auf das nächste Level heben? Dann melde dich jetzt kostenlos für The Digital Bash – Programmatic powered by d3con an.

Geballtes Wissen an einem Vormittag – das bietet dir unsere Web-Konferenzreihe The Digital Bash. In Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Programmatic Advertising Konferenz d3con haben wir für dich echte Experten der Programmatic-Branche eingeladen, die dir spannende Insights und praxisnahe Tipps in drei kompakten Vorträgen präsentieren. Egal, ob es um die Relevanz von Transparenz in der Werbebranche, die Verzahnung von Online- und Außenwerbung geht oder neue GDPR-konforme Technologien für die Maximierung deines Umsatzes vorgestellt werden, unsere Web-Konferenz bietet dir einen umfassenden Einblick. Und das Beste: Du kannst von überall aus live teilnehmen. Sei dabei und melde dich kostenlos zum The Digital Bash – Programmatic am 05. November an.

Unsere Speaker beim The Digital Bash – Programmatic

Im ersten Vortrag erklärt Marco Dohmen, wie Werbetreibende mithilfe einer automatisierten, kosteneffizienten und GDPR-konformen Technologie ihre Zielgruppen-Daten in Kooperation mit Publishern für erfolgreiche Kampagnen hochrechnen und aktivieren können.

Jan-Henrik Scharlach und Christoph Platt veranschaulichen in ihrem Speaker Slot, warum volle Transparenz im Werbe-Ökosystem heute wichtiger denn je ist, um das Vertrauen in Programmatic zu stärken. Dabei zeigen sie, wie Xandr sich für mehr Sichtbarkeit und Kontrolle der komplexen Lieferkette einsetzt und so dem Leitsatz „We make advertising better“ nachkommt.

Claudia Zayer und Sven Ruppert zeigen die digitale Zukunft der Außenwerbung: Deal- und auktionsbasierten Einkauf von Out-Of-Home-Flächen. Im direkten Austausch wird aus Sicht des Vermarkters und der technologischen Plattform auf Herausforderungen, Besonderheiten und Chancen für das Medium DOOH eingegangen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Programmatic

Paul Lahrmann| COO, OnlineMarketing.de

Marco Dohmen | VP Sales | 1plusX

Jan-Henrik Scharlach & Christoph Platt| Associate Director, Sales & Account Management | Xandr & Associate Director, Sales& Account Management Publisher | Xandr

Claudia Zayer & Sven Ruppert | Unit Leitung | DOOH Goldbach Germany & CEO | Jaduda

Ab 12 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Paul Lahrmann | COO, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihr Programmatic Advertising auf das nächste Level heben möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de powered by d3con.

