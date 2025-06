Digital Bash On Tour x Macaw – Custom AI: So integrierst du KI passgenau in dein Unternehmen

Der Digital Bash On Tour x Macaw – Custom AI lädt dich dazu ein, neue Wege im Einsatz maßgeschneiderter KI zu entdecken, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen und dich gezielt mit Expert:innen auszutauschen. Hol dir frische Impulse und erlebe Best Practices für die erfolgreiche Integration von KI in deine bestehenden Systeme. Sicher dir jetzt dein Ticket und sei am 1. Juli in Köln dabei!

Es ist wieder so weit: Der Digital Bash geht auf Tour und lädt dich am 1. Juli 2025 ab 09:30 Uhr in Köln zum Deep Dive in maßgeschneiderte KI-Lösungen ein: beim Digital Bash On Tour x Macaw – Custom AI. Im Fokus: die Entwicklung von AI Agents, die Skalierung datengetriebener Workflows und konkrete Ansätze für die nachhaltige Verankerung von KI-Initiativen im Unternehmen. Freu dich auf inspirierende Insights aus aktuellen Praxisprojekten, eine Panel-Diskussion mit erfahrenen KI-Anwender:innen und viel Raum für persönlichen Austausch. Neugierig geworden? Dann schnapp dir jetzt dein Ticket für das kostenlose Deep Dive Event. Aufgepasst: Die Tickets sind stark limitiert, also registriere dich gleich, um dabei zu sein. Jetzt Ticket sichern! Event-Impressionen: Digital Bash On Tour x Macaw Custom AI live erleben: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour Dich erwartet ein vielseitiges Programm mit Lösungen und Insights rund um den erfolgreichen KI-Einsatz in Unternehmen. Erfahrene Speaker zeigen, wie KI weit über Automatisierung hinaus echte Mehrwerte in Prozessen und Teams schafft. Nutze die Gelegenheit, neue Methoden und AI-Agent-Modelle kennenzulernen, aktuelle Trends einzuordnen und dich mit Branchenkolleg:innen bei Snacks und Drinks auszutauschen. Ein weiteres Highlight: die Location. Die SK SESSELKAMPAGNE im Kölner Rheinauhafen schafft mit industriellem Charme und modernem Setting ideale Bedingungen für kreativen Austausch und neue Perspektiven. SK SESSELKAMPAGNE im Kölner Rheinauhafen, Veranstaltungsort des Digital Bash On Tour x Macaw. Diese Speaker und Sessions liefern dir praxisnahe KI-Insights Auf dich warten spannende Vorträge und wertvolle Insights unserer Expert:innen. Mit dabei sind Sebastian Sturm (AI und Business Application Consultant bei Macaw), Björn Radde (Senior Director Global Digital Experience bei Quadient), Julia Schöddert (Projekt Manager Digital Experience bei Macaw), Kimberly Maasz (UX Designer bei Macaw), Marc Stahlmann (CEO und Founder des Digital Bash), Jens Pöppelmann (CEO der d-force GmbH und SQL Service GmbH), Titia Lenzhoelzer-Maas (Senior Manager Process Optimization bei WIRmachenDRUCK GmbH), Timo Schroeder (Founder und CEO bei rehub) und Svenja Bremer (Gründungs- und Unternehmensberaterin sowie Inhaberin von WHO:IN). Unsere Speaker beim On Tour Event mit Macaw Im Laufe des Events erhältst du praxisnahe Antworten auf zentrale Fragen: Wie entwickelst du AI Agents, die passgenau auf deine Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind?

Welche Rolle spielen Multi-Agent-Systeme für die Skalierung datengetriebener Prozesse?

Wie verankerst du KI-Initiativen langfristig und nachhaltig im Unternehmen? Das komplette Programm mit Details zu den Sessions wie

AI Agents demystified, AI im Marketing – ein Blick ins Jahr 2030, KI in der Praxis bei EWE sowie zur Paneldiskussion Mit KI zum Erfolg – Strategien, Tools und Best Practices findest du auf unserer Event Website. Networking und Austausch inklusive Ergänzend zu den inhaltlichen Programmpunkten bietet dir das Event zahlreiche Gelegenheiten, beim Networking mit Kolleg:innen, Expert:innen und unseren Speakern ins Gespräch zu kommen. Ob bei der Kaffeepause oder beim gemeinsamen Lunch: Nutze die entspannte Atmosphäre für inspirierende Kontakte und den Austausch über deine eigenen Projekte. Wir freuen uns auf ein spannendes Event mit vielen wertvollen Insights und auf deine Teilnahme. Limitierte Tickets – jetzt schnell sichern Bitte beachte: Die Kapazität des Events ist begrenzt, die Tickets sind entsprechend stark limitiert. Es können daher nicht alle Anfragen bestätigt werden.



Frage jetzt dein kostenloses Ticket an und freu dich auf einen Tag voller Wissen, Networking und inspirierender Gespräche beim Digital Bash On Tour x Macaw – Custom AI in Köln! Jetzt Ticket sichern!