Der Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce lädt dich dazu ein, Einblicke in erfolgreiche Social-Commerce-Strategien zu erhalten, bei feiner Verpflegung neue Inspiration zu sammeln und beim Networking neue Kontakte zu knüpfen – und das kostenlos. Melde dich jetzt an und sei am 23. Januar in Düsseldorf dabei.

Der Digital Bash geht auf Tour und lädt dich dazu ein, dich am 23. Januar 2025 im 25hours Hotel in Düsseldorf beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce gezielt fortzubilden! Von UGC über die Creator Economy bis zum Rebuilding deiner Brand – erhalte im Rahmen unserer Roadshow in Kooperation mit Bazaarvoice Bitesize Einblicke in erfolgreiche Social-Commerce-Strategien und knüpfe beim Networking neue Kontakte zu Branchenexpert:innen mit Fachwissen und Kolleg:innen mit ähnlichen Interessen.

Klingt interessant? Dann zögere nicht länger, denn die Tickets für das kostenlose Deep Dive Event sind stark limitiert. Registriere dich gleich, um dabei zu sein.

Spannende Vorträge, gutes Essen und Networking-Möglichkeiten: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce

Digital Bash On Tour: Darauf kannst du dich freuen

Unser On Tour Event bringt dich mit Speakern der Extraklasse zusammen, die dir im Rahmen des hochkarätigen Programms neue Perspektiven auf verschiedene Themen rund um Social Commerce bieten. Gemeinsam mit Branchenkolleg:innen kannst du exklusive Einblicke in erfolgreiche Strategien erhalten, neue Ideen sammeln und Food, Snacks und Drinks genießen – und das alles in Wohlfühlatmosphäre. Das Event findet im zentral gelegenen 25hours Hotel Das Tour in Düsseldorf statt. Die Location verbindet urbane Eleganz mit kreativem Flair und bietet ideale Bedingungen, um Ideen zu entwickeln, innovative Pläne zu schmieden und inspirierende Meetings abzuhalten.

Die Event Location: Das 25hours Hotel Das Tour in Düsseldorf

Dich erwarten spannende Vorträge und wertvolle Insights unserer Expert:innen Friedrich Homburger (Client Success Manager bei Bazaarvoice), Alina Ludwig (Managing Director bei ALL IN – Artist Management GmbH) und Isabelle Rogat (Managing Director bei ODALINE).

Unsere Speaker beim Digital Bash On Tour x Bazaarvoice Bitesize – Social Commerce

Im Rahmen der Vorträge werden zahlreiche relevante Fragen rund um Social Commerce beantwortet, darunter die folgenden:

Wie kannst du mit UGC deine Zielgruppen ansprechen, Vertrauen aufbauen und Kaufentscheidungen positiv beeinflussen?

Welche Trends und Cases aus der Creator Economy sollten Marketer jetzt kennen?

Welche Strategien sind entscheidend, um Zielgruppen effektiv zu erreichen und langfristige Erfolge in der Creator Economy zu sichern?

Wie schaffen es Marken, Content zu kreieren, den Menschen wirklich sehen wollen?

Wie kann durchdachter Content Marken stärken und neu positionieren?

Das Event liefert dir anhand inspirierender Beispiele und bewährter Strategien konkrete Praxistipps und neue Einblicke. Das gesamte Programm mit näheren Informationen zu den Vorträgen „Von der Inspiration zum Check-Out: Full-Funnel UGC Strategien für mehr Engagement und Conversions“, „Creator Economy Trends: Die wichtigsten Strategien für deine Marke in 2025“ und „Rebuilding your brand with content“ kannst du dir auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffeepause und abschließendem Lunch mit Kolleg:innen und Expert:innen zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen. Auch mit unseren Speakern kannst du dich direkt vor Ort austauschen. Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und die facettenreichen Insights unserer Expert:innen.

Limitierte Tickets ohne Kosten