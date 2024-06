Am 27. Juni erfährst du in unserem kostenlosen On Tour Event mit AB Tasty, wie du deine CX praxisnah optimierst, dabei Googles AI Overviews und AI SEM im Blick behältst und emotionale Segmentierung betreibst. Sei live dabei und profitiere von praxisnaher Expertise von AB Tasty, SYZYGY und Co.

Die Schnittstellen von SEM, CX und A/B-Tests zeichnen einen der vier praxisorientieren Vorträge unsere Expert:innen aus, die beim Digital Bash On Tour facettenreich über die Potentiale der Customer Experience am Puls der Zeit aufklären. Am 27. Juni erwartet dich im Hamburger Ding ab 13 Uhr ein buntes Programm mit Best Practices von ausgewiesenen Expert:innen, langfristig nützlichem VIP Networking und der Chance, dein CX Game in kurzer Zeit maßgeblich zu verbessern. Erfahre mehr über wirklich hilfreiche A/B-Teststrukturen, Testhypothesen für die gesamte Customer Journey, die emotionale Segmentierung beim Erkennen der Kund:innenbedürfnisse und die Entwicklung einer AI-SEM-Strategie.

Du kannst live vor Ort im Herzen Hamburgs, auf St. Paulis Reeperbahn, ein außergewöhnliches Ambiente genießen, während du Vorträgen von AB Tasty, SYZYGY und der For Sale Digital Internet-Agentur GmbH zuhörst – und das kostenlos. Auf dich wartet tolles Networking bei Kaffee und einem Ausklang mit Snacks und guten Gesprächen.

Mitten in Hamburg mit Blick auf die Reeperbahn erhältst du von AB Tasty und Co. Insights, die dein Business langfristig nach vorne bringen

Die Tickets für das Deep Dive Event zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit sind allerdings stark limitiert. Registriere dich also gleich, um dabei zu sein.

Unser neues On Tour Event bringt dich mit Speakern zusammen, die sich schon en detail mit der UX und ihren vielfältigen Facetten auseinandersetzen, aber auch mit Branchenkolleg:innen, die ebenfalls noch mehr über das sich stetig wandelnde Themenfeld lernen möchten. Knüpfe neue Kontakte, erlebe eine State of the Art Location in Business-Atmosphäre und schlaue dich auf, um dein Unternehmen, deine Außenwirkung und die User-Erfahrung sowie langfristig deine Content- sowie Sales-Strategie im Wettbewerb zu optimieren. Unsere Events bieten ein kompaktes Update für jede Person, die im Bereich Customer Experience tätig ist oder sich in diesem Bereich gezielt fortbilden möchte.

Freue dich auf die Expert:innen Kasthuri Gnaneshwaran (Custom Success Manager Team Lead) und Jana Detering (Sales Director DACH CEE) von AB Tasty, Julia Weißbach (Head of SEO) und Martina Janeckova (Head of SEA) von SYZYGY und Tobias Kaiser (Geschäftsführer und strategischer Leiter) von der For Sale Digital Internet-Agentur.

Von ihnen erhältst du Insights zu ganz unterschiedlichen, aber jeweils äußerst relevanten Momenten der CX. Dabei geht es zum einen um die Beantwortung von Fragen wie:

Welche A/B-Testing-Varianten funktionieren besonders gut?

Warum sind negative A/B-Tests nicht gleichbedeutend mit Misserfolgen?

Was solltest du bei deinen A/B-Testing-Kampagnen beachten?

Wie kannst du deine bisherige Experimentier-Strategie noch weiter verbessern?

Zum anderen Praxistipps zum Aufsetzen der besten Test-Teams und zum Einsatz von Testhypothesen sowie zur Integration der Testszenarien in den Arbeitsalltag geteilt – denn an der Umsetzung hapert es allzu oft noch. Du kannst beim Event aber auch mehr über die emotionale Segmentierung und ihre Vorteile für deine CX erfahren und nachvollziehen, was das für deine CRO-Strategie bedeutet. Wenn du schließlich noch mehr über die UX im Zeitalter der Gen AI erfahren möchtest, bist du beim Event ebenfalls goldrichtig. Denn es geht auch um die AI Overviews und die Entwicklung einer integrierten AI-SEM-Strategie, wobei du erfährst, wie du mehr Conversions, Anfragen und bessere Erlebnisse für deine (potentiellen) Kund:innen generieren kannst, indem du auf zeitgemäße Praktiken setzt.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und den facettenreichen Support der UX- und Testing-Expert:innen von AB Tasty.

