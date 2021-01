Wir kommen aus der Winterpause und präsentieren dir die neueste Ausgabe The Digital Bash zum Thema Marketing Tools. Es erwartet dich ein buntes Programm, das garantiert nicht langweilig wird. Melde dich jetzt kostenlos an.

Wir starten mit einem Digital Bash zum Thema Marketing Tools ins neue Jahr. An einem Vormittag bekommst du von unseren Expert:innen Tipps und Tricks an die Hand, mit denen du dein Marketing für 2021 fit machen kannst. In den verschiedenen Vorträgen von Yext, Douglas und Vodafone und vielen anderen lernst du zum Beispiel, wie du das Sucherlebnis auf deiner Seite und die Content Experience deiner User verbessern kannst. Anhand von realen Kundenbeispielen erfährst du, wie du durch DAM und MRM Zeit sparst und effizienter arbeitest. Außerdem diskutieren Marketing-Führungskräfte in einem Panel, welche Tools sinnvoll sind und welche es in Zukunft sein werden.

So viel geballtes Wissen an einem Vormittag – das solltest du nicht verpassen! Trage dir also am besten jetzt schon einmal das kostenlose Event am Donnerstag, den 21. Januar ab 9 Uhr in deinen Kalender ein. Du kannst von überall aus teilnehmen. Auch, wenn du keine Zeit hast, lohnt sich die Anmeldung: Im Anschluss lassen wir dir eine Aufzeichnung des Events zukommen. Sei dabei und melde dich jetzt kostenlos zum The Digital Bash – Marketing Tools an.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Unsere Speaker beim The Digital Bash – Marketing Tools

Nach einer Einführung durch Marc Stahlmann, CEO & Founder von OnlineMarketing.de, steigt Thomas Seidel von Yext direkt in das Thema Sucherlebnis auf der eigenen Seite ein. Er sagt, mit einem modernen Sucherlebnis ist es nicht mehr nötig, Kunden über Google zu schicken. Wie du das selbst umsetzt, erfährst du in seinem Vortrag.

„Content ist King“, aber Engagement ist Queen. Marc Grewenig von Emlem erklärt, wie du eine Content Experience erschaffst, die deine Kunden lieben werden.

„Hätte ich nur mehr Zeit.“ Wer diesen Ausspruch von sich kennt, wird beim Vortrag von Peter Mielke (Celum) und Patrick Moser (Marmind) einige Tipps mitnehmen können. Dort erklären die beiden, wie du mit der Digitalisierung von Prozessen im Marketing 80 Prozent Zeitersparnis erzielen kannst.

Unser Panel schließt den Vormittag. In diesem diskutieren Marketing-Führungskräfte, wie sich ihre Digitalmarketingstrategien im letzten Jahr geändert haben, welche Tools eingesetzt werden und wo der Weg hingeht. Denn wer weiß es besser, als die Expert:innen von Vodafone, Douglas, innosabi GmbH und Eprofessional GmbH selbst?

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Marketing Tools – 2021

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:55 Uhr: Mit einem modernen Suchergebnis auf Ihrer Website können Sie es selbst mit Google aufnehmen

Thomas Seidel | RVP Enterprise Sales | Yext

Thomas Seidel | RVP Enterprise Sales | Yext

10:00 – 10:25: Netflix Experience für euren B2B Content – ohne IT!

Marc Grewenig| Co-Founder | Emlem

Marc Grewenig| Co-Founder | Emlem

Marc Grewenig| Co-Founder | Emlem 10:30 – 11:00 Uhr: Bis zu 80% mehr Zeit im Marketing

Peter Mielke // Patrick Moser | Senior Sales & Key Accountant Manager | Celum // Managing Director| Marmind

11:05 – 11:50 Uhr: Panel: UpToDate? Welche Marketing Tools setzen die Advertiser ein? Welche Strategien sind jetzt gefragt?

Sven Stühmeier | Vodafone, Max Melching | Douglas, Antonia Paal | innosabi GmbH, Melanie Pieper | Eprofessional GmbH / Moderiert von Marc Stahlmann

Sven Stühmeier | Vodafone, Max Melching | Douglas, Antonia Paal | innosabi GmbH, Melanie Pieper | Eprofessional GmbH / Moderiert von Marc Stahlmann

11:50 – 12:00 Uhr: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir also jetzt so schnell wie möglich einen Zugang, um die wertvollen Vorträge über die wichtigsten Marketing Tools für dein Unternehmen nicht zu verpassen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Marketing Tools von OnlineMarketing.de.

Übrigens: Thomas Seidel von Yext wird auch in unserem Podcast zu Gast sein und unsere Fragen beantworten. Wenn du die Folge nicht verpassen möchtest, abonniere den The Digital Bash Podcast auf Spotify, Acast, iTunes oder Soundcloud und höre vorher gern in die anderen Folgen rein!