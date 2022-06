Digital Bash – HR: Bewerbungen über den Bierdeckel?

Du möchtest die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Recruiting, Employer Branding, Mitarbeiter:innenführung und New Work nicht an dir vorbeiziehen lassen? Dann bist du beim Digital Bash – HR an der richtigen Adresse. Melde dich jetzt an!

Fachkräftemangel, Ansprüche der Gen Z, Digitalisierung: Moderne Entwicklungen fordern auch im HR-Bereich neue Wege und Mittel. Wichtige Einblicke in aktuelle Trends und Lösungen gibt es beim Digital Bash – HR. Am 14. Juli geben dir unsere HR-Expertinnen ab 9:30 Uhr wertvolle Insights mit auf den Weg, mit denen du deine Recruiting-Maßnahmen auf ein neues Level heben kannst. In vier spannenden Vorträgen erfährst du unter anderem, wie die Stellenanzeige von morgen aussieht und warum Bewerbungen über den Bierdeckel keine schlechte Idee sind. Natürlich bleibt auch genug Raum für deine Anmerkungen und Fragen. Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Wissensvorsprung! Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Speaker beim Digital Bash – HR Nach einer Einführung durch OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmann startet Nathalie Berger, Head of Media Sales bei softgarden e-recruiting, mit dem ersten Vortrag in den Vormittag. Sie zeigt uns den besten Weg, leeren Bewerbungseingängen ein Ende zu setzen. Spoiler: Employer Branding ist nicht die richtige Antwort. Die Nächste im Bunde ist Nina Carl, Junior People & Culture Managerin bei DDB Germany. Sie erklärt uns, worauf die Generation Z bei Stellenanzeigen heutzutage wirklich achtet – und ob diese überhaupt noch ein Muss sind. Erfahre außerdem, wie eine gezielte Ansprache von Quereinsteiger:innen und internationalen Talenten gelingt. Bewerben über den Bierdeckel?! Wieso das eine gute Idee sein kann, erklärt uns Karoline Bierlich, Head of communication bei Talk’n’Job – ApplyZ GmbH. Eine zeitgemäße Kandidat:innenansprache fordert außergewöhnliche Maßnahmen – insbesondere bei den Zielgruppen Blue Collar und Gen Z. Im Vortrag erfährst du, wie du mit niedrigschwelligen Angeboten mehr Kandidat:innen erreichst. Wünschst du dir auch manchmal, du hättest mehr Stunden am Tag, um die ganze Personalarbeit zu erledigen? Anna Langhammer, Team Lead Quality Management bei Personio GmbH, zeigt dir in ihrem Vortrag, wie die HR-Abteilung mit Digitalisierungsmaßnahmen Herausforderungen gemeinsam und gekonnt bewältigen kann. Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Warum Employer Branding nicht die Antwort auf leere Bewerbungseingänge ist

Nathalie Berger | Head of Media Sales | softgarden e-recruiting 10:15 – 10:45 Uhr: Die Stellenanzeige von morgen

Nina Carl | Junior People & Culture Managerin | DDB Germany 10:50 – 11:20 Uhr: Bewerben über den Bierdeckel in 2 Minuten – warum Recruiting so einfach sein muss

Karoline Bierlich | Head of Communication | Talk’n’Job – ApplyZ GmbH 11:25 – 11:50 Uhr: KundenTalk: Digitalisierung der HR Abteilung – Herausforderungen gemeinsam bewältigen!

Anna Langhammer | Team Lead Quality Management | Personio GmbH 11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 1.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.