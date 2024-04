Du möchtest dein HR in diesem Jahr noch weiter optimieren? Dann sei beim Digital Bash – HR am 18.04. dabei und sichere dir Insider-Tipps.

Wenn ein Team nur so stark ist, wie sein schwächstes Glied, können deine Human Resources nicht stark genug sein. Immerhin kümmert sich das HR Department um Akquise, Aufstellung und Dynamik deiner Talente. Um das zu würdigen und weiter auszubauen, solltest du unbedingt beim Digital Bash – HR am 18.04. dabei sein.

Sichere dir heute noch dein kostenloses Ticket für den Digital Bash – HR. Zusätzlich zum Live Stream erhältst du auch die Chance zu networken und deine Fragen live von unseren Expert:innen beantworten zu lassen.

Jetzt Ticket sichern!

Diese Speaker erwarten dich

Manfred Böcker von Softgarden liefert wertvolle Einblicke in die aktuelle Studie „Kandidat:innenselbstbild 2024“. Dabei wird enthüllt, was Jobsuchende wirklich von ihrer beruflichen Laufbahn erwarten und wie sie ihre eigene Rolle auf dem Arbeitsmarkt sehen. Böcker führt dich durch die Ergebnisse der Studie, die aufzeigen, wie sich die Wahrnehmung und das Selbstbild von Bewerber:innen inmitten der sich wandelnden Arbeitswelt und der daraus resultierenden Krisen verändert haben. Darüber hinaus diskutiert er, welche Strategien Unternehmen anwenden können, um auf diese Entwicklungen zu reagieren und sich erfolgreich für die Zukunft der Talentakquise zu positionieren.

Bereit für Alexandra Meier von proALPHA und Felix Pohl von tisoware mit ihrem Vortrag „HR im Wandel: Digitale Transformation, Automatisierung und datengesteuerte Talent Experience“? Sie erörtern, wie Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können, indem sie einen datengesteuerten Ansatz für die Talent Experience von der Bewerbung bis zur Bindung verfolgen. Sie diskutieren auch die Hindernisse, die HR-Abteilungen im Weg stehen, und skizzieren, wie man diese überwinden kann, um HR-Prozesse effizienter zu gestalten.

Marwin Itrich von Personio zeigt beim Digital Bash – HR, dass eine fehlerfreie und schnelle Lohnabrechnung keine Fantasie sein muss. Am Beispiel des Tech-Startups Degura demonstriert er, wie Personio Payroll das Monatsende deutlich stressfreier gestaltet, indem es eine effiziente und zuverlässige Abwicklung der Gehaltsabrechnungen ermöglicht.

In ihrem Vortrag spricht Vanessa Jobst-Jürgens von meHRsalz darüber, warum es gerade in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten essenziell ist, an New Work festzuhalten und die Führungskräfteentwicklung nicht zu vernachlässigen. Sie argumentiert, dass die Stärkung von Führungskräften und das Festhalten an den Prinzipien von New Work entscheidend sind, um Organisationen resilient und zukunftsfähig zu machen. Direkt im Anschluss erwartet dich Tobias Grewe von Tobias Grewe COMMUNICATION & CONSULTING – Details zu seinem Vortrag werden bald angekündigt.

Freu dich auf diese HR Insider

9:00 – 9:10 Uhr : Opening

Julie Kroeger | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Julie Kroeger | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:40 Uhr : softgarden Studie: Wie Jobsuchende 2024 ticken

Manfred Böcker | Softgarden

Manfred Böcker | Softgarden 9:45 – 10:15 Uhr: HR im Wandel: Digitale Transformation, Automatisierung und datengesteuerte Talent Experience

Alexandra Meier | proALPHA

Felix Pohl | tisoware

Alexandra Meier | proALPHA Felix Pohl | tisoware 10:20 – 10:50 Uhr: Lohnabrechnung, wie sie sein sollte

Marwin Itrich | Personio

Marwin Itrich | Personio 10:55 – 11:25 Uhr: New Work braucht New Leadership

Vanessa Jobst-Jürgens | meHRsalz

Vanessa Jobst-Jürgens | meHRsalz 11:30 – 12:00 Uhr: TBA

Tobias Grewe | Tobias Grewe COMMUNICATION & CONSULTING

Tobias Grewe | Tobias Grewe COMMUNICATION & CONSULTING 12:00 Uhr: Abschluss und Key Takeaways

Julie Kroeger | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Ticket sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir also jetzt dein Ticket, um umfangreiche Trendeinblicke und exklusive Best Practices von Recruitment-Expert:innen zu erhalten. Nur beim Digital Bash – HR am 18. April 2024.