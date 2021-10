Unsere allererste Female Experts-Ausgabe des Digital Bash überlässt am 26.10. die digitale Bühne zu 100 Prozent Expertinnen aus der Online-Marketing-Welt. Wir freuen uns auf ihre Insights. Melde dich noch heute an!

Nur 28,4 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland sind weiblich. Und auch in der Tech-Branche sind Frauen noch immer unterrepräsentiert, obwohl es gerade bei großen Playern weibliche Führungskräfte sind, die den Digitalmarkt immens prägen. Man denke an Susan Wojcicki, CEO von YouTube, Sheryl Sandberg als COO bei Facebook oder Reshma Saujani, die Gründerin von Girls Who Code. Auch im DACH-Raum gibt es zahlreiche erfolgreiche und innovative Gründerinnen, Führungskräfte und Fachexpertinnen, die wir gern auf der digitalen Bühne des Digital Bash begrüßen.

Bei unserer speziellen Ausgabe Female Experts präsentieren wir erstmalig ausschließlich Frauen als Vortragende, die ihre Expertise und Tipps an dich weitergeben. Während sie über aktuell hochrelevante Themen wie ein How-to für Instagram Video Story Ads, Markenführung durch daten-getriebene Entscheidungen, Strategien zur Kund:innenbindung oder auch die Dos und Don’ts im internationalen Marketing referieren, möchte OnlineMarketing.de mit dem Event ein Zeichen für mehr Diversität, mehr weibliche Führungspositionen und mehr Frauen im Fokus der (digitalen) Öffentlichkeit setzen.

Sei am 26. Oktober ab 9:30 Uhr dabei und sichere dir deinen Zugang zum Special Event und zur Aufzeichnung. Melde dich jetzt kostenlos an und nimm die Tipps, Best Practices und wertvollen Brancheneindrücke mit, die dir unsere Expertinnen in ihrem jeweiligen Themen-Deep-Dive vermitteln.

Dein Event-Vorteil: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Die Expertinnen des Digital Bash mit 100 Prozent Frauenanteil

Nachdem unserer Moderatorin Natascha Ehlers das spezielle Branchen-Event eröffnet hat, führt Kathleen Jaedtke, Head of Marketing DACH bei HubSpot, in zeitgemäße Customer-Experience-Strategien ein, die der Digital-first-Ära gerecht werden – samt praxisnahen Tipps und konkreten Branchen-Insights,

In der Folge wird Lea Reutter, Managing Director bei Meltwater, darauf eingehen, dass gute Markenführung heutzutage nicht nur das Ergebnis von Geschick oder Erfahrung ist, sondern auf datengetriebenen Entscheidungen basiert. Wie du diese integrieren kannst, erfährst du in ihrem Vortrag.

Verena Vogt ist Online Marketing Managerin bei funk und Expertin für Social Media Advertising. In ihrem Hands-on-Vortrag erklärt sie, wie du das Beste aus Instagram Video Story Ads herausholst, was du beim Videodreh beachten musst und welche KPIs bei diesen Ads, aber auch organischen Stories letztlich relevant sind.

Organic und Paid sind auch die Schlagworte im Vortrag von Cara Matthiessen, Director Client Service, und Juliana Schmidt, Client Service Managerin, die beide für Deep Media Technologies tätig sind. Sie werden aufzeigen, warum diese beiden Bereiche zusammengedacht werden sollten, wie das mit effizienten Arbeitsprozessen gelingt und welche Synergien dann entstehen können. Dabei werden auch die Vorteile spezifischer Kanäle diskutiert.

Den Abschlussvortrag in unserem Event hält Jacqueline Pirkelbauer, International Sales Director bei TEMA-Q GmbH. Sie gibt dir fünf Tipps für erfolgreiches internationales Marketing mit auf den Weg und nennt neben Dos and Don’ts diverse Beispiele aus der Praxis. Erfahre mehr über multikulturelles Denken bei den Ansätzen zu deiner globalisierten Strategie.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Female Experts

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Das Kundenerlebnis als Mittelpunkt der digitalen Strategie

Kathleen Jaedtke | Head of Marketing DACH | HubSpot

10:15 – 10:45 Uhr: Exzellente Markenführung durch daten-getriebene Entscheidungen

Lea Reutter | Managing Director | Meltwater

10:50 – 11:20 Uhr: How to Instagram Video Story Ads

Verena Vogt | Online Marketing Managerin | funk

11:25 – 11:55 Uhr: Paid & Organic – einzeln stark, zusammen unschlagbar

Cara Matthiessen | Director Client Service | Deep Media Technologies und Juliana Schmidt | Client Service Managerin | Deep Media Technologies

12:00 – 12:30 Uhr: 5 Tips für erfolgreiches Internationales Marketing

Jacqueline Pirkelbauer | International Sales Director | TEMA-Q GmbH

Ab 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights unserer Expertinnen zu diversen Bereichen des Online Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Female Experts von OnlineMarketing.de.

