Digital Bash EXTREME – Sustainability meets Marketing

Nachhaltigkeit ist Trendthema und Must-have zugleich; und längst auf der Agenda der Unternehmen angekommen. Was es dabei zu beachten gilt, erfährst du am 3. Mai in unserem Digital Bash EXTREME.

Nachhaltigkeit liegt im Trend. Nicht ohne Grund zieren die Aufschriften „green“ und „sustainable“ diverse Produkte – nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Marketing. Wie auch du die Erfolgswelle des Sustainable Marketings reiten kannst und damit langanhaltende Erfolge für dein Business und die Umwelt feierst, erfährst du bei unserem Digital Bash EXTREME – Sustainability meets Marketing am 3. Mai ab 9:00 Uhr. Wie bei jedem unserer EXTREME Events erwarten dich top Speaker, eine interaktive Panel-Diskussion sowie ein exklusives Teilnehmer:innenzertifikat. Bereit für nachhaltigen Erfolg? Dann sichere dir jetzt dein Ticket und erfahre, wie du dein Marketing auf nachhaltige und verantwortungsbewusste Weise gestaltest und damit positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft ausübst und dich von Greenwashing distanzierst. Jetzt Ticket sichern!

Deine Speaker bei unserem Spezial-Event Sustainability spielt im Marketing und Advertising eine immer größer werdende Rolle. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Frank Puscher von SpeakersDelight mit einem Auftakt zu genau diesen Entwicklungen den Digital Bash EXTREME einleitet. Versicherung und Nachhaltigkeit – passt das zusammen? Im Fall von Planet Hero von Zurich lautet die Antwort eindeutig ja. Anna Lisa Lappenküper von ODALINE beschreibt in ihrem Vortrag, wie sich die Brand vom Advertiser zum Content Publisher entwickelt. Video-Advertising hat einen großen Einfluss, allerdings gilt dies nicht nur in Bezug auf Kund:innen, sondern auch für den Datenverbrauch. Doch keine Sorge, Rettung ist nahe! Thomas Houge von SeenThis präsentiert dir eine weniger datenintensive Lösung, die du garantiert noch nicht gesehen hast. Wie du damit ganz nebenbei auch noch Energie sparst und trotzdem Customer gewinnst, erfährst du ab 10:00 Uhr. Dieser Vortrag wird auf Englisch gehalten. Nach einer kurzen Pause starten wir auch schon in die Panel-Diskussion. Ilhan Zengin, Anja Fricke, Christina Rose, Stephanie Helen Scheller, Sven Markschläger und Silke Reuter gehen der Frage nach, ob es sich bei Sustainability im Marketing und Advertising um einen Trend oder einen wirklichen Gamechanger handelt. Kein Greenwashing: Sustainability als Haltungsfrage, diese Kombination wird in einem weiteren Vortrag des Events diskutiert. Dieser setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern Nachhaltigkeit überhaupt Kommunikation braucht und stellt eine Systematik für glaubwürdige nachhaltige Aktivitäten auf, die sich klar von Greenwashing abgrenzen. Wie hält sich ein Unternehmen im Markt, wenn es Produkte mit lebenslanger Haltbarkeit verkaufen möchte? Die Antwort auf diese Frage liefert Adam Webb von We Are Lifelong, einem neuen Startup für nachhaltiges Deodorant. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten. Agenda für den Digital Bash EXTREME – Sustainability meets Marketing 9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Natascha Ehlers | Moderation | Onlinemarketing.de

Frank Puscher | Founder | SpeakersDeligh

Anna Lisa Lappenküper | Strategy Director | ODALINE

Thomas Houge | CCO | SeenThis

10:45 – 11:45 Uhr: Diskussion: Sustainability im Marketing und Advertising: Viel Rauch um nichts oder wirklicher Game Changer?

Anja Fricke | Leas Communication | LichtBlick

Christina Rose | Redaktionsleiterin | OnetoOne

Stephanie Helne Scheller | Head of Sustainable Solutions | Omnicom Media Group

Sven Markschläger | Digital Marketing Consultant | Sven Markschläger

Silke Reuter | Founder | femaktiv

12:15 – 12:45 Uhr: “Lifelong Deodorant”: How to develop, launch and promote a sustainable product [Englisch]

Adam Webb | Founder | We Are Lifelong

Natascha Ehlers | Moderation | Onlinemarketing.de

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – Sustainability meets Marketing von OnlineMarketing.de.