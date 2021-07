Egal ob Google-My-Business-Profil, SEO für deinen Online Shop oder Local Ads – unsere Expert:innen machen dich an einem Vormittag zum echten Local-Marketing-Profi. Lass dir die Chance nicht entgehen und melde dich gleich an.

Der erste Schock ist verflogen und stationäre Unternehmen haben sich immer mehr mit der Verzahnung des On- und Offline Businesses angefreundet. Jetzt geht es in die nächste Runde. Denn einen Online-Auftritt zu haben, reicht heute nicht mehr, um Kund:innen zu überzeugen. Geschäfte müssen im Web auch gefunden werden – und das am besten von Konsument:innen in der Nähe. Das Stichwort hier: Local Marketing. Wie du dein Unternehmen für alle in der lokalen Web Search sichtbar machst, zeigen dir unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – Local Marketing am 10. August 2021ab 09 Uhr. Werde an einem Vormittag zum Local-Marketing-Profi und melde dich gleich an.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 10. August keine Zeit? Dann lass dir diese einzigartige Gelegenheit trotzdem nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME – Local Marketing

Speaker, Social-Media-Profi, Twitch Host oder Local-Marketing-Experte: Patrick Klingberg ist ein echtes Allround-Talent der deutschen Digitalbranche. Beim Digital Bash EXTREME – Local Marketing führt der digitale Architekt nicht nur in vielen spannenden Vorträgen durch die Web-Konferenz, sondern hat sich zum Thema Local Ads noch tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt.

Die Rede ist von Lisa Rohrmeier, Account Manager bei der SLASH GmbH. Sie zeigt dir in ihrem Vortag, wie du gezielt Werbung schaltest und so dein Unternehmen für Konsument:innen in deiner Nähe noch interessanter machst.

Die Agenda

9:00 – 9:05 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – Local Marketing

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 9:05 – 09:35 Uhr: Die Basics: Die Besonderheiten von Local Marketing

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 09:35 – 10:35 Uhr: Google My Business: Deinen Google-My-Business-Eintrag optimal gestalten

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 10:35 – 10:40 Uhr: Pause

10:40 – 10:50 Uhr: Google My Business: Bewertungen erhalten & verwalten

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 10:50 – 11:10 Uhr: Local SEO für deine Website: Lokale Ranking-Faktoren

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 11:10 – 11:40 Uhr: Local Ads: So schaltest du gezielt Werbung

Lisa Rohrmeier | Account Manager | SLASH GmbH 11:40 – 12:40 Uhr: Local Social Media Marketing (Owned & Paid): Blog-zentriertes vs. kanalspezifisches Seeding

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt Ab 12:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Local Marketing 2021 mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst du für nur 99 Euro. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Local Marketing von OnlineMarketing.de.