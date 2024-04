Tauche ein in die Welt des LinkedIn Marketing mit dem Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing Unleashed am 16. Mai 2024.

In einer Zeit, in der digitale Präsenz und Netzwerken entscheidend für beruflichen Erfolg sind, bietet LinkedIn eine Fülle von Möglichkeiten zur Selbstvermarktung und Geschäftsentwicklung. Doch viele wissen gar nicht um das Potenzial des Business-Portals. Deswegen haben wir beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing Unleashed am 16. Mai 2024 sämtliche Expert:innen versammelt, die dir dabei helfen, dein Potenzial freizusetzen. Von der Kunst, ein überzeugendes Profil aufzubauen, über die Stärkung der eigenen Marke, bis hin zur Umsetzung wirkungsvoller Werbekampagnen – dieses Event deckt alles ab. Verfolge die Veranstaltung bequem von deinem eigenen Endgerät aus und erhalte erstklassigen Content, der dir hilft, die vielfältigen Möglichkeiten von LinkedIn maximal zu nutzen.

Speaker beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing Unleashed

Falk Ebert, bekannt für seine innovativen Ansätze in der digitalen Strategie, konzentriert sich in seinem Vortrag auf ethisches und effektives Netzwerken auf LinkedIn. Dabei wird er diskutieren, was auf LinkedIn verpönt ist und wie du stattdessen auf positive und produktive Weise aktiv sein kannst. Hierbei hebt Falks Ansatz die Bedeutung von Authentizität und Werteorientierung im Online-Netzwerken hervor. Dadurch gibt er praktische Tipps, wie du Verbindungen sinnvoll aufbauen und pflegen kannst, ohne invasiv zu wirken.

Felix Beilharz, renommierter Experte für Online Marketing, erklärt in seinem Vortrag die Schlüsselkomponenten eines erfolgreichen LinkedIn-Profils. Er deckt die neuesten Trends für das Jahr 2024 ab und zeigt, welche Inhalte und Strategien am effektivsten sind. Felix wird detailliert beschreiben, wie du dein Profil so gestaltest, dass es sowohl auffällt als auch deine professionellen Fähigkeiten und Erfahrungen widerspiegelt. Seine Tipps werden dir helfen, dich in der überfüllten Welt von LinkedIn hervorzuheben.

Um zu zeigen, wie du deine Position als Expert:in auf LinkedIn stärken kannst, haben wir Janette Hoefer mit an Bord geholt. Sie erörtert, wie eine geschickte Integration von LinkedIn-Aktivitäten in eine breitere PR-Strategie deine Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit erhöhen kann. Janette wird konkrete Beispiele und Techniken vorstellen, mit denen du dein Netzwerk erweitern und deine berufliche Marke festigen kannst. Ihre Session ist ein Muss für jeden, der an einer zielgerichteten Expert:innenpositionierung interessiert ist.

In unserer hochkarätigen Panel-Diskussion erörtern René Weber, Harald R. Fortmann, Shari Lüning, Ilja Freund und Prof. Dr. Dominik Matyka die gegenwärtige Relevanzkrise auf LinkedIn. Sie diskutieren Strategien und Maßnahmen, die notwendig sind, um LinkedIn als wertvolles Netzwerk für professionelle Entwicklung zu erhalten. Das Panel wird auch aufzeigen, wie du dich gegen Selbstlob und Plattitüden abheben und authentische, wertvolle Inhalte schaffen kannst, die echtes Engagement fördern.

Anna Mejeritskiy spezialisiert sich auf LinkedIn-Werbekampagnen und wird in ihrem Vortrag praktische Tipps und Tricks teilen, um deine Anzeigen auf LinkedIn zu optimieren. Dabei erklärt sie, wie du durch gezielte Anpassungen und den Einsatz fortgeschrittener Werbetechniken die Sichtbarkeit und das Engagement deiner Kampagnen maximieren kannst. Annas Fachwissen in B2B Performance Marketing wird dir helfen, messbare Ergebnisse aus deinen LinkedIn-Werbeinvestitionen zu erzielen.

Als ein Vorreiter in der Nutzung künstlicher Intelligenz für soziale Medien führt dich Stefan von Gagern in die neuesten KI-Tools ein, die du für LinkedIn nutzen kannst. Er zeigt, wie diese Technologien das Profilmanagement und die Content-Erstellung deinen LinkedIn-Erfolg maximieren.

Diese Inhalte erwarten dich

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing Unleashed

Julie Kroeger | Digital Bash

9:10 – 09:40 Uhr: Nerv-frei Netzwerken: Aktiv statt invasiv auf LinkedIn!

Falk Ebert | Falk Ebert Strategy & Innovation

9:45 – 10:15 Uhr: Best Practice – Wie ich mir in 2024 noch ein erfolgreiches Profil aufbaue

Felix Beilharz | Felix Beilharz – Der Online Experte

10:20 – 10:50 Uhr: Personal Branding meets PR: So stärkst du deine Expert:innenpositionierung auf und mit LinkedIn

Janette Hoefer | Hoefer Communications

10:55 – 11:15 Uhr: Pause

11:15 – 11:55 Uhr: Panel: Nur noch Selbstlob und Plattitüden? Strategien und Maßnahmen gegen die Relevanzkrise auf LinkedIn

René Weber | René Alexander Weber, Harald R. Fortmann | DEININGER Unternehmensberatung, Shari Lüning | JOM Group, Ilja Freund | Cisco, Prof. Dr. Dominik Matyka

12:00 – 12:30 Uhr: LinkedIn Ads richtig gemacht! Tipps & Tricks

Anna Mejeritskiy | Anna Mejeritskiy – Performance Marketing B2B

12:35 – 13:05 Uhr: Einsatz von KI für LinkedIn: Diese neuen Tools solltest du kennen

Stefan von Gagern | Stefan von Gagern

13:10 Uhr: Key Takeaways & Abschluss

Julie Kroeger | Digital Bash

