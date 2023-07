LinkedIn ist ein eigener Schnack und wir liefern dir ein Wörterbuch dazu. Bereit für den Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing am 09.08.?

LinkedIn ist nicht wie die anderen sozialen Netzwerke, LinkedIn spielt als professionelles Netzwerk in einer eigenen Liga. Deswegen ist es umso wichtiger, deine Instagram-Strategie nicht blindlings auf die Plattform mit dem blauen Icon zu übertragen. Womit du es schaffen kannst, wirklich erfolgreich und einflussreich auf LinkedIn zu sein, erfährst du von unseren LinkedIn-Expert:innen und -Promis beim Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing 2023. Am 09.08.2023 geht es direkt um 09:00 Uhr los. Übrigens: Dieses Mal erwartet dich neben inhaltlichen Überraschungen auch ein Goodie, was dein Main Event Ticket im Oktober betrifft – mehr Informationen findest du zum Ende des Artikels.

Diese Speaker sind bereit für LinkedIn EXTREME

Eine Veränderung betrifft alle sozialen Medien: KI. Wie genau Künstliche Intelligenz LinkedIn in den nächsten sechs Monaten verändern wird, erfährst du gleich zu Beginn von Davorin Barudzija von This is Recruitment. Anhand von praktischen Beispielen liefert er dir einen Blick in die Zukunft.

Zurück in der Gegenwart erwartet dich Tomas Herzberger von Schaffensgeist.com. In seinem interaktiven Vortrag lernst du, deine LinkedIn-Content-Strategien auf das nächste Level zu heben. Tomas erforscht kreative und effektive Wege, um das gesamte Spektrum an LinkedIn-Content-Formaten zu nutzen, aussagekräftige Strukturen zu erstellen und überzeugende Geschichten zu erzählen.

Nach einer kurzen Pause freuen wir uns, LinkedIn Certified Marketing-Expertin Britta Behrens auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Mithilfe von Profil, Content Marketing, Advertising und Networking Hacks lernst du, auf LinkedIn mit Social Selling durchzustarten und damit garantiert die Lead-Akquise und Conversions zu steigern. Von Algorithmus-Pushern über Content fördernde Formate bis hin zu qualifizierten Leads ist alles dabei.

Dein LinkedIn-Netzwerk kann dir den größten Support bieten – und die schärfste Kritik. Das weiß niemand besser als Ritchie Pettauer. Mittels der LinkedIn-Suche kannst du gezielt die richtigen Kontakte in dein Netzwerk holen. Doch wie personalisierst du am besten deine Einladungen? Wie hilft dir strategisches Interagieren, deine Conversion Rate zu erhöhen? Schalte zu Ritchies Vortrag ein und werde zum LinkedIn Socialite.

Das gab es noch nie: Ein EXTREME Panel geführt von LinkedIn Influencern. Reinhold Nawroth, Nils Greinert, Irène Kilubi, Kathrin Erasmus, Natalie Frieb und Britta Behrens sprechen über ihre Key Takeaways aus der Zeit bei LinkedIn. Auch der Frage, ob sich eine erhöhte LinkedIn-Nutzung lohnt, wird nachgegangen: Welche Learnings gibt es? All diesen und vielen weiteren Fragen gehen unsere Expert:innen in diesem Panel auf den Grund.

Agenda für den Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing 2023

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: AI entfesselt Social Selling: Wie künstliche Intelligenz LinkedIn in den nächsten 6 Monaten verändern wird (Ja, dieser Titel wurde mit Hilfe von Chat-GPT geschrieben)

Davorin Barudzija | Gründer | This is Recruitment

Davorin Barudzija | Gründer | This is Recruitment

9:50 – 10:20 Uhr: LinkedIn Content Mastery: Innovative Ansätze zu Formaten, Strukturen und Storytelling

Tomas Herzberger | Co-Founder | Schaffensgeist.com

Tomas Herzberger | Co-Founder | Schaffensgeist.com

10:30 – 10:40 Uhr: Pause

10:40 – 11:10 Uhr: LinkedIn Updates & Hack Attack 2023

Britta Behrens | Linkedin Certified Marketing Expertin | Nerds GmbH

11:20 – 11:50 Uhr: Social-Selling mit & ohne Sales Navigator

Ritchie Pettauer | LinkedIn Consultant | pettauer.net

Ritchie Pettauer | LinkedIn Consultant | pettauer.net

12 :00 – 12:10 Uhr: Pause

12:10 – 12:55 Uhr: LinkedIn Status Quo 2023: Das Panel mit LinkedIn Influencern

Reinhold Nawroth | ITsocializer

Nils Greinert | Head of Marketing and Communications | GAMBIT Consulting GmbH

Irène Kilubi | brandPreneurs & brandFluencers

Kathrin Erasmus | Linkfluencer

Natalie Frieb | Frieb Social

Britta Behrens | Linkedin Certified Marketing Expertin | Nerds GmbH

Reinhold Nawroth | ITsocializer
Nils Greinert | Head of Marketing and Communications | GAMBIT Consulting GmbH
Irène Kilubi | brandPreneurs & brandFluencers
Kathrin Erasmus | Linkfluencer
Natalie Frieb | Frieb Social
Britta Behrens | Linkedin Certified Marketing Expertin | Nerds GmbH

12:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | Onlinemarketing.de

Natascha Ehlers | Moderation | Onlinemarketing.de

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – LinkedIn Marketing 2023 von OnlineMarketing.de.

Kombi-Ticket: Digital Bash EXTREME x Main Event 2023

Anlässlich unseres Digital Bash Live Events am 11.10.2023 haben wir ein Special für dich! Du hast bei deinem Ticket-Kauf die Möglichkeit, das Kombi-Ticket Digital Bash Extreme x Main Event zu erwerben. Hier bekommst du neben deinem Ticket für den Digital Bash Extreme – LinkedIn Marketing auch ein Digital Bash – Main Event Ticket, sparst 25 Prozent und kannst im Oktober in Hamburgs Millerntor-Stadion dabei sein.

Wir haben für dich am 11.10. ein eintägiges Event als großes Update aus der Digital- und Marketing-Szene geplant, mit spannendem Programm auf der Main Stage, noch mehr Masterclasses, neuen und bekannten Speakern. Und das alles in einer einzigartigen Location: Das Stadion-Feeling im Millerntor-Stadion in Hamburg gibt deinem Networking Game den besonderen Kick!

Nice to know: Britta Behrens wird auf unserem Main Event weitere Insights teilen. Ihr könnt euch bei unserem Live Event auf eine Masterclass zum Thema „LinkedIn Social Selling Hack Attack“ mit Britta freuen.

Nutze also gerne das Kombi-Ticket und sichere dir bei unserem Main Event Zugang zu allen Bühnen (Main Stage und Masterclasses), Food und Drinks den ganzen Tag inklusive, allen Aufzeichnungen, der Option auf eine Stadionführung, Networking und mehr!