Du wünschst dir, dein Unternehmen in den Suchergebnissen ganz oben zu sehen? Dann bringt dich der Digital Bash EXTREME – Linkbuilding am 21.03.2023 deinen Träumen einen Schritt näher.

Verlinkt, verlobt, verheiratetet: Mittlerweile bildet Linkbuilding die Grundlage für jede erfolgreiche SEO-Beziehung. Und erfolgreiche SEO platziert deine Inhalte wiederum ganz oben in den Suchergebnissen. Deswegen haben wir für den Digital Bash EXTREME – Linkbuilding am 21.03.2023 erfahrene SEO Insider akquiriert, die dir mit wertvollen Praxistipps zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.

Wie du mit Digital PR richtig starke Backlinks aufbaust, was passiert, wenn ChatGPT deine Linkbuilding-Artikel schreibt und warum bloßer Keyword-Einsatz dich womöglich auf Seite zwei der Google-Suchergebnisse gefangen hält, erfährst du an nur einem Vormittag. Immerhin gehören Backlinks zu den relevantesten Ranking-Faktoren bei Google und sind dementsprechend nicht zu vernachlässigen. Auch der Frage, was der beste Weg ist, um biem Link-Aufbau Zeit und Ressourcen zu sparen, wird nachgegangen.

Speaker beim Digital Bash EXTREME – Linkbuilding

Im ersten Vortrag zeigt dir Fabian Auler von Farbentour:

Wie du Digital PR einsetzt, um organisch Links zu erhalten

Wie du auf tolle Content-Ideen kommst

Was du aus praktischen Case Studies lernen kannst

ChatGPT ist nicht nur in aller Munde, sondern bald womöglich auch auf jeder Website involviert – immerhin lässt sich damit einiges an Zeit sparen. Wie gut von ChatGPT und von echten Redaktuer:innen gebaute Lunkbuilding-Artikel wirklich ranken, hat Martin Brosy von impulsQ getestet. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.

Seite zwei der Google-Suchergebnisse ist das digitale Pendant zum Content-Friedhof. Bad News: Wenn du immer noch auf Keyword-Anker setzt, bist du gefährdet, auch dort zu landen. Good News: Anna Pianka von ABAKUS Internet Marketing ist gekommen, um dich von den Toten aufzuwecken. In ihrem Vortrag erfährst du, wie du höher rankst und besser gesehen wirst.

Was macht einen qualitativ hochwertigen Backlink eigentlich aus? Reicht es, sich Backlinks von Fiverr, eBay und Co. zu kaufen? All diesen und weiteren Fragen geht Gesina Kunkel auf den Grund. Als Managing Director bei impulsQ ist nachhaltiges Linkbuilding ihr Fachgebiet.

Marco Möschter nimmt dich an die Hand und zeigt dir, wofür er welche Linkbuilding Tools nutzt, dadurch mehr Daten und Informationen für Linkbuilding-Kampagnen bekommt und gleichzeitig genau weiß, was die Konkurrenz macht.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash EXTREME – Linkbuildung

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 09:40 Uhr: Digital PR & Linkbuilding: Wie du mit Digital PR richtig starke Backlinks aufbaust

Fabian Auler | Gründer und Mitinhaber, Head of SEO | Farbentour

Fabian Auler | Gründer und Mitinhaber, Head of SEO | Farbentour

9:45 – 10:15 Uhr: KI-Tools im Einsatz – Was passiert, wenn ChatGPT deine Linkbuildingartikel schreibt

Martin Brosy | Managing Partner | impulsQ

Martin Brosy | Managing Partner | impulsQ

10:20 – 10:40 Uhr: Pause

10:40 – 11:10 Uhr: Linkaufbau auf die sanfte Tour

Anna Pianka | Leitung SEO OffPage | ABAKUS Internet Marketing

11:15 – 11:45 Uhr: Was bringen Links von Fiverr & Co.

Gesina Kunkel | Managing Director | impulsQ

Gesina Kunkel | Managing Director | impulsQ

11:50 – 12:10 Uhr: Pause

12:10 – 12:40 Uhr: Linkbuilding-Tools: Kostenlos oder kostenpflichtig – Was ist der beste Weg, um Zeit und Ressourcen zu sparen?

Marco Möschter | Managing Director | Ranksider

12:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – Linkbuilding von OnlineMarketing.de.