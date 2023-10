Positiv herausstechen und in Erinnerung bleiben? Kein Problem nach dem Digital Bash EXTREME – Content-Exzellenz am 15.11.!

Content erstellen kann jede:r – doch damit Exzellenz zu erreichen ist die wahre Herausforderung. Doch keine Bange: Mit den richtigen Websites, Inspirationen und AI Tools bist auch du der Challenge, im Content Overload positiv herauszustechen und in Erinnerung zu bleiben, gewappnet. Sicher dir also asap dein exklusives Ticket für den Digital Bash EXTREME – Content-Exzellenz am 15. November 2023 und erfahre, was guten Content ausmacht. Auch über KI und konkrete Case Studies liefern dir unsere Expert:innen Insights, die dir an nur einem Vormittag kompakt präsentiert werden.

Ticket sichern und Erfolge einplanen!

Speaker beim Digital Bash EXTREME – Content-Exzellenz

Mit KI Inhalte zu erstellen ist einfacher denn je – das bedeutet jedoch längst nicht, dass sie automatisch gut werden. Falk Hedemann von UPLOAD-Publishing adressiert in seinem Vortrag das ohnehin schon größte Problem im Content Marketing: Fehlende Qualität.

Olaf Kopp und Lea Tworschuka von Aufgesang erlauben einen Blick in die firmeninterne Analyse-Schatzkiste. Anhand einer Case Study liefert dir das Duo professionelle Content Inventories und qualitative Content-Analysen.

Nach einer kurzen Kaffeepause erwartet dich Katharina Stapel von Stapelfux auf der Digital Bash-Bühne. In ihrem Talk offenbart sie tiefe Einblicke in die Umsetzung echter Kund:innenorientierung am Beispiel von Miele X. Dabei liefert sie Insights zu professioneller Customer Centricity.

Müssen Content Marketing und Sales wirklich verfeindet sein? Dieser Frage geht unser Diskussionsquartett nach. Olaf Kopp (Aufgesang GmbH), Ina Börner (No Dirty Talk), Pascal Fantou (Miele X) und Alien Ludwig (ODALINE) erörtern, warum auch im Jahr 2023 Content Marketing und (Digital) Sales häufig noch immer wie Wasser und Öl wirken. Unsere Insider besprechen Lösungen, wie Marketing und Sales nicht nur nebeneinander existieren, sondern sogar in einer synergetischen Kooperation aufgehen können.

Drei Strategien, um den Content ROI zu steigern? Gesagt, getan. Robert Weller von konversionsKRAFT AG liefert dir entsprechende Tipps, um deinen Wertverlust zu minimieren und die Content-Wirkung zu steigern.

Last but not least erwartet dich Stefan von Gagern auf der Bühne. Seine Mission: Deinen Arbeitsalltag erleichtern, indem du KI im gesamten Content-Marketing-Prozess einsetzt – samt Use Cases wie Recherche und Podcast Repurposing.

Diese Inhalte erwarten dich

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 09:40 Uhr: Generative KI: Problemlöser oder- verstärker?

Falk Hedemann | Mit-Gründer | UPLOAD-Publishing

Falk Hedemann | Mit-Gründer | UPLOAD-Publishing 9:40 – 10:10 Uhr: Content Audit on steroids

Lea Tworuschka | SEO- und Content-Marketing-Managerin | Aufgesang GmbH

Lea Tworuschka | SEO- und Content-Marketing-Managerin | Aufgesang GmbH 10:10 – 10:25 Uhr: Pause

10:25 – 10:55 Uhr: Customer Centricity richtig durchgezogen

Katharina Stapel | CEO Stapelfux GmbH, Ambassador Doofinder | Stapelfux GmbH

Katharina Stapel | CEO Stapelfux GmbH, Ambassador Doofinder | Stapelfux GmbH 10:55 – 11:40 Uhr: Diskussion: Content Marketing meets (Digital) Sales: Geliebte Feinde?

Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH

Ina Börner | CEO & Founder | No Dirty Talk

Pascal Fantou | Global Growth & Strategy | Miele X

Alina Ludwig | Geschäftsführerin | ODALINE

Olaf Kopp | Co-Founder | Aufgesang GmbH Ina Börner | CEO & Founder | No Dirty Talk Pascal Fantou | Global Growth & Strategy | Miele X Alina Ludwig | Geschäftsführerin | ODALINE 11:40 – 11:55 Uhr: Pause

11:55 – 12:25 Uhr: 3 Strategien, um den Content ROI zu steigern

Robert Weller | konversionsKRAFT AG

Robert Weller | konversionsKRAFT AG 12:25 – 12:55 Uhr: Von der Idee bis zur Analyse: Setze KI im gesamten Content Marketing ein

Stefan von Gagern | Content Strategist | Stefan von Gagern

Stefan von Gagern | Content Strategist | Stefan von Gagern 13:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Ticket sichern!

Wie immer ist die Zahl der Plätze begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen exklusiven EXTREME-Zugang, um die facettenreichen Insights mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – Content-Exzellenz von OnlineMarketing.de.