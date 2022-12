Psychologisch Prinzipien beeinflussen die Kaufentscheidung. Unsere Expert:innen beim Digital Bash EXTREME kennen diese und teilen ihr Wissen am 18.01. mit dir – für mehr Umsätze und einen starke Marke.

Menschen folgen bei Entscheidungen häufig unbewussten Handlungsmustern – auch bei Kaufentscheidungen. Sie basieren in der Regel auf Emotionen, grundlegenden Motiven oder Alltags-Routinen und je nach Produkt sind diese einzelnen Beweggründe unterschiedlich ausgeprägt. Marketer, die die Kaufmechanismen ihrer Zielgruppe kennen, können dieses Wissen für sich nutzen und darauf aufbauend ihre Umsätze boosten.

Du willst deine B2B Kampagnen im kommenden Jahr noch erfolgreicher gestalten und deine Zielgruppe mit den passenden Verkaufshebeln erreichen? Dann solltest du unbedingt die Tipps und Tricks der Wirtschaftspsychologie anwenden, um im nächsten Jahr deine Ziele zu verwirklichen. Das nötige Wissen bringt dir der Digital Bash EXTREME – B2B Verkaufspsychologie am 18. Januar 2023. Hier erwarten dich vier Expert:innen auf der digitalen Bühne, die ihr Know-how und ihre Expertise in sieben Vorträgen präsentieren.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Dein unschlagbares Verkaufsquartett

Jasmin Di Pardo erwartet dich bei dieser EXTREME-Ausgabe nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Mal. Als Webdesignerin und zertifizierte Beraterin für Verkaufspsychologie ist sie Expertin auf dem Gebiet, weswegen wir uns sehr darüber freuen, sie auf der digitalen Bühne begrüßen zu dürfen. Von Copywriting Hacks über Lead-Generierung bis hin zu effektiveren B2B-Marketing-Kampagnen und Website Conversion Checks kannst du in ihren Slots einiges an Wissen und Tipps erwarten.

Noch immer suggerieren viel zu viele Unternehmen bloß leere Worthülsen statt echter Werte. Doch schaffst du es, Angestellte und Kund:innen gleichermaßen von deinen Werten zu überzeugen, schaffst du echte Identität. Zeig wofür du stehst und entwickle eine authentische Unternehmensidentität, um einerseits Mitarbeiter:innen zu halten und Fachkräfte zu gewinnen sowie andererseits Kund:innen zu begeistern. Nicola Stefan-Weissenböck ist Wertebotschafterin und erklärt dir in ihrem Talk, warum Werte mehr sind als versteckte Verhaltensregeln. Zudem zeigt sie dir, wie du deine Mitarbeiter:innen, Bewerber:innen und Kund:innen nachhaltig überzeugen kannst.

Gerade bei millionenschweren Startups dreht sich vieles um eine ideal optimierte Website, um neue Kunden zu gewinnen. Welche Tricks sie dafür nutzen, das erfährst du von Paul Adolphs. Er ist Verkaufspsychologe und stellt dir in seinem Vortrag zwölf effektive Hebel vor, mit denen deine Website-Besucher:innen zu Kund:innen werden.

Produktverkäufe über die Website sind super, doch das Aushängeschild deines Unternehmens soll kann noch mehr: nämlich deine Kund:innen von deiner Marke überzeugen. Denn im Großen und Ganzen geht auch darum, im Wettbewerb hervorzustechen und sich selbst zu verkaufen. Deswegen haben wir Kanzleiberaterin Angela Hamatschenk an Bord dieser EXTREME-Ausgabe geholt. Sie teilt ihre Strategien, mithilfe derer du deine Kund:innen bereits in der Angebotsverhandlung von deinen Leistungen überzeugen kannst.

Programm

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Magische Copywriting-Tricks für unwiderstehliche B2B-Website-Texte, die verkaufen

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

9:40 – 10:10 Uhr: Wie du mit echten Werten Fachkräfte gewinnst, Menschen im Unternehmen hältst und auch noch Kund:innen begeisterst

Nicola Stefan-Weissenböck | Wertebotschafterin

Nicola Stefan-Weissenböck | Wertebotschafterin

10:10 – 10:25 Uhr: Pause

10:25 – 11:55 Uhr: In 6 einfach umzusetzenden Schritten und mit 0€ Budget zur automatischen Lead-Generierung im B2B

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

10:55 – 11:25 Uhr: 12 Webseitentricks von Millionen-Startup's

Paul Adolphs | Verkaufspsychologe & Conversion Copywriter

Paul Adolphs | Verkaufspsychologe & Conversion Copywriter

11:25 – 11:40 Uhr: Pause

11:40 – 12:10 Uhr: 8+1 einfach umzusetzende Tricks aus der Verkaufspsychologie für effektivere B2B-Marketing-Kampagnen

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

12:10 – 12:40 Uhr: Der Preis ist heiß – 5 Tipps, wie du dich besser verkaufst und höhere Honorare erzielst

Angela Hamatschek | Chancenfinderin und Kanzleiberaterin

Angela Hamatschek | Chancenfinderin und Kanzleiberaterin

12:40 – 12:55 Uhr: Website Conversion Quick Check (vorher Bewerbung)

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie

12:55 – 13:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

