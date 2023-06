Der Digital Bash EXTREME – AI Marketing Bootcamp geht in die zweite Runde! Sichere dir jetzt dein Ticket für den 29. Juni.

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat im Marketing zu bahnbrechenden Veränderungen und Innovationen geführt. Beinahe tagtäglich fluten neue Tools und Systeme die Werbewelt, sodass es wirkliches Commitment erfordert, stets auf dem neusten Stand zu bleiben. Damit du den Überblick über den Fortschritt, die neuesten Updates und jüngste AI-Technologien behältst, legen wir dir unser neues Digital Bash EXTREME AI Marketing Bootcamp ans Herz. Denn hier bekommst du an nur einem Vormittag geballtes Wissen von Brancheninsidern, die genau wissen, wo die Reise in puncto KI hingeht. Einige der Expert:innen haben bereits sehr erfolgreich an unserer ersten Ausgabe mitgewirkt.

Bereit, dein AI-Wissen auszubauen und mithilfe unserer Insights die Potenziale von Künstlicher Intelligenz voll auszuschöpfen? Dann solltest du dir unbedingt einen Platz im Digital Bash EXTREME – AI Marketing Bootcamp am 29. Juni ab 9:00 Uhr sichern. Übrigens: Mit deiner Anmeldung erhältst du nicht nur dein exklusives Live Ticket samt Aufzeichnung, sondern auch die Slides der Speaker und ein individuelles Teilnahmezertifikat.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Dein AI Reboot im Bootcamp

Ready, set, go: Architekt Patrick Klingberg nimmt dich mit in die spannende Welt des AI Marketings. Zum Einstieg beginnt er mit persönlichen Einblicken aus seinem Arbeitsalltag an der Schnittstelle zu Künstlicher Intelligenz und teilt wertvolle Praxisbeispiele mit dir. Bereit, dein Unternehmen mit der Power von KI zu revolutionieren? Dann solltest du Patricks Vortrag auf keinen Fall verpassen!

Kein AI-Programm ohne ChatGPT. Der allseits beliebte Allrounder darf auch in deinen Workflows im SEO & Content Marketing nicht fehlen. Artur Kosch von Kosch Klink Performance erklärt dir anhand von Praxisbeispielen, wie du deine Produktivität steigerst, bessere Ergebnisse erzielst und, wie die Arbeit mit SEO in Zukunft aussehen wird. Dieses Wissen ermöglicht er dir, wettbewerbsfähig zu agieren das neue Zeitalter in deinem Unternehmen einzuläuten.

Nach einer kurzen Pause freuen wir uns auf kreativen Input von Sarah-Yasmin Hennessen von Marketana. Sie legt dar, wie du KI effektiv für deine Wettbewerbsanalyse nutzt. Lerne, wie du mit modernen KI-Tools Einblicke in die Strategien deiner Marktbegleiter:innen gewinnen und diese Erkenntnisse nutzen kannst, um deine eigene Position auf dem Markt zu stärken. Du bekommst im Vortrag eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und weißt im Anschluss, wie eine Wettbewerbsanalyse mit KI umgesetzt werden kann.

Nichts ist so frustrierend, wie unausgeschöpftes Potenzial. Das sieht Autorin Nicole Simon auch so. Auf der Digital Bash Stage zeigt sie dir, wie du mit ChatGPT reproduzierbare und anpassbare Prompt-Vorlagen kreierst, die deine Produktivität erheblich steigern können. Einfach ausprobieren, experimentieren und erfolgreich sein.

Du dachtest, das Thema ChatGPT wäre durch? Dann hast du die Rechnung ohne Wolfang Bench gemacht. Als Business Development Manager von Absolute Software kennt er neben weiteren Plugins von ChatGPT zudem auch innovative Softwares, deren Potenzial der breiten Masse noch nicht bekannt ist.

Last but not least erwartet dich ein Expertentalk zwischen unserem Redaktionsleiter Niklas Lewanczik und Online-Marketing-Profi Jens Polomski. Die beiden sprechen über praxisnahe Tipps für den alltäglichen Gebrauch von KI-Tools – auch für die Bildbearbeitung und im Video-Editing.

Dein EXTREME-Programm

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash 9:10 – 9:30 Uhr: Allgemeiner Einstieg ins Thema

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt

Patrick Klingberg | Unternehmer | Digitaler Architekt 9:35 – 10:05 Uhr: KI-Revolution im SEO: So integrierst du ChatGPT in deine Workflows im SEO & Content Marketing

Artur Kosch | geschäftsführender Gesellschafter | Kosch Klink Performance

Artur Kosch | geschäftsführender Gesellschafter | Kosch Klink Performance 10:05 – 10:25 Uhr: Pause

10:25 – 10:55 Uhr: Künstliche Intelligenz: Dein Undercover-Agent in der Wettbewerbsanalyse

Sarah-Yasmin Hennessen | Online Marketing Strategie Consultant | Marketana

Sarah-Yasmin Hennessen | Online Marketing Strategie Consultant | Marketana 11:00 – 11:30 Uhr: Produktiver Arbeiten mit Prompt-Vorlagen und Bausteinen

Nicole Simon | Autorin | Nicole Simon

Nicole Simon | Autorin | Nicole Simon 11:30 – 11.50 Uhr: Pause

11:50 – 12:20 Uhr: Automatisierung mit Langflow und ChatGPT

Wolfang Bench | Business Development Manager | Absolute Software GmbH

Wolfang Bench | Business Development Manager | Absolute Software GmbH 12:25 – 12:55 Uhr: KI-Tool-Übersicht mit Experte Jens Polomski: So findest du die Tools, Features und Plugins, die dir wirklich weiterhelfen

Niklas Lewanczik | Redaktionsleiter | OnlineMarketing.de

Jens Polomsi | Marketing Freelancer und Experte | Jens.Marketing

Niklas Lewanczik | Redaktionsleiter | OnlineMarketing.de Jens Polomsi | Marketing Freelancer und Experte | Jens.Marketing 13 Uhr: Key Takeaways & Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | OnlineMarketing.de und Digital Bash

