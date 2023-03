Setze auf eine starke Sicherheitskultur in deinem Unternehmen. Unsere Expert:innen bringen dein Know-how in Sachen Sicherheit im Netz auf ein neues Level: beim Digital Bash – Cyber Security by Bitdefender am 23. März.

Wie sicher sind du und dein Unternehmen im Netz wirklich unterwegs? Bist du Cyber-Security-Expert:in oder speicherst du deine Passwörter, die in den Top-Ten-Listen der beliebtesten Passwörter auftauchen, eher in deinen Notizen ab? So oder so solltest du nie aufhören, dich um den Schutz deiner Daten zu kümmern. Wie du die Cyber-Sicherheit im Unternehmen gewährleisten kannst, ohne dabei dein Geschäft zu verlangsamen, erfährst du beim Digital Bash – Cyber Security powered by Bitdefender. Dich erwarten spannende Cases und Vorträge zu den Themen EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response), MDR (Managed Cyber Defense), SIEM (Security Information and Event Management), Managed SOC (Security Operations Center), KI und Cybercrime sowie ein Vortrag über die EU-Richtlinie NIS2. Am 23. März 2023 zeigen dir Expert:innen von Bitdefender, Helmich IT-Security, save IT first, Alphasolid IT, Deutschland sicher im Netz e.V., Sander Schöning Part und unique projects wie der Hase in puncto Cyber Security läuft.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash – Cyber Security powered by Bitdefender

Nach einer kurzen Begrüßung von Moderator Daniel Nickel beginnen Daniel Giesekmann und Verica Ilievska von Bitdefender mit dem Cyber-Security-Auftakt. Warum du auf EDR, XDR und MDR setzen solltest, erfährst von den beiden Expert:innen. Sie gehen darauf ein, warum die drei genannten Optionen klassische Endpoint-Schutzlösungen weit überlegen sind und wofür EDR, XDR, MDR und SIEM genau steht.

Der Schlüssel zu einer effektiven Cybersecurity-Strategie steckt in Dietmar Helmichs Vortrag! Als CEO von Helmich IT-Security weiß er genau, wie du Cybersecurity-Expert:innen richtig einsetzt, um deine Netzwerke bewachen und absichern zu lassen. Damit erreichst du effektiv deine Sicherheitsziele.

Cyberbedrohungen abwehren: wie SIEM und Managed SOC ihrem Unternehmen helfen können, weiß Masseo Winterstetter, Consultant bei save IT first. Sein Vortrag zeigt dir, wie du mit SIEM und SOC dein IT-Personal entlasten kannst und deine Sicherheitsinfrastruktur aufs nächste Level bringst.

Kein Cyber Event ohne ChatGPT. Sascha Bolmer, Alphasolid ITs Geschäftsführer berichtet darüber, wie die revolutionäre KI die Bedrohungslage durch Cybercrime beeinflussen wird. Wie auch du in Zukunft IT-Angriffe erkennen, analysieren und passend darauf reagieren kannst, erfährst du ab 10:40 Uhr.

Kennst du bereits die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand? Nein? Es handelt sich dabei um eine Initiative der deutschen IT-Sicherheit in der Wirtschaft, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird. Beim Digital Bash präsentieren dir Sandra Balz und Merle Maurer-Rautenberg einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit sowie Informationen dazu, wie auch dein Unternehmen profitieren kann.

Last but not least ereilt dich ein Weckruf. Nicht irgendeiner, sondern der NIS2-Weckruf von Heiko Schöning und Christian Thome. Seit der Einführung der neuen NIS2-Richtlinie im Januar 2023 hat sich für Unternehmen einiges verändert, bist du schon up-to-date?

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Cyber Security powered by Bitdefender

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash 9:10 – 9:25 Uhr: Vergessen Sie Schlangenöl: Warum Sie auf EDR, XDR und MDR setzen sollten!

Daniel Gieselmann | Senior Sales Engineer | Bitdefender

Verica Ilievska | Senior Channel Manager DACH | Bitdefender

9:30 – 10:00 Uhr: Managed Cyber Defense – Der Schlüssel zu einer effektiven Cybersecurity-Strategie

Dietmar Helmich | CEO | Helmich IT-Security GmbH

Dietmar Helmich | CEO | Helmich IT-Security GmbH

10:05 – 10:35 Uhr: Cyberbedrohungen abwehren: wie SIEM und Managed SOC Ihrem Unternehmen helfen können!

Masseo Winterstetter | Consultant | save IT first GmbH

Masseo Winterstetter | Consultant | save IT first GmbH

10:40 – 11:10 Uhr: KI und Cybercrime – wie der Einsatz von KI die Bedrohungslage verändern wird

Sascha Bolmer | Geschäftsführer | Alphasolid IT GmbH

Sascha Bolmer | Geschäftsführer | Alphasolid IT GmbH

Sascha Bolmer | Geschäftsführer | Alphasolid IT GmbH 11:15 – 11:45 Uhr: Optimale IT-Sicherheit mit TISiM

Sandra Balz | Teamleitung Transferstelle IT-Sicherheit in der Wirtschaft | Deutschland sicher im Netz e.V.

Merle Maurer-Rautenberg | Referentin für Bildung | Deutschland sicher im Netz e.V.

11:50 – 12:20 Uhr: NIS2-Weckruf! Was besagt die neue EU-Richtlinie? Ist Ihr Unternehmen betroffen? Wer unterstützt Sie?

Heiko Schöning | Fachanwalt für IT-Recht & Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (GDDcert. EU) | SDS Rechtsanwälte Sander Schöning PartG mbB

Christian Thome | Senior Account Executive | unique projects GmbH & Co. KG

Heiko Schöning | Fachanwalt für IT-Recht & Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (GDDcert. EU) | SDS Rechtsanwälte Sander Schöning PartG mbB

Christian Thome | Senior Account Executive | unique projects GmbH & Co. KG

12:20 – 12:25 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash

Daniel Nickel | Moderation | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.

