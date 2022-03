Beim Digital Bash – Content Marketing erwartet dich ein Programm voller Insights mit praktischen Tipps unserer Expert:innen. Melde dich jetzt an.

Du möchtest deine Content-Marketing-Strategie optimieren und deine Zielgruppe effektiver erreichen? Dann haben wir das perfekte Programm zusammengestellt, um dir deine Fragen rund um das Thema zu beantworten. Die Expert:innen von Contentbird, Adobe, Sitecore, Storyblok und Bloomreach teilen am 29. März ab 9 Uhr einen Vormittag lang ihr Wissen mit dir. Beim Digital Bash – Content Marketing hörst du unter anderem Vorträge zu innovativen Content-Marketing-Ansätzen, zu den optimalen Kanälen und dazu, wie du mehr aus deinem Content herausholst.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese Programmpunkte warten auf dich

Nach einer Einleitung durch Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de startet Maximilian Hoppe von Contentbird den Vormittag. Er zeigt, wie Marketer mit kreativen Content-Ideen Aufmerksamkeit erregen können und dadurch die Conversion Rates steigern, Interaktionen erhöhen, Leads generieren und sogar neue Kund:innengruppen erschließen.

Für den nächsten Programmpunkt sorgt Gunnar Klauberg von Adobe. Er stellt das Content-Management-System des Unternehmens vor und zeigt, wie die Zusammenarbeit damit einfacher gelingt und so Inhalte schnell veröffentlicht und auch getestet werden können.

Der nächste Vortrag steht unter dem Motto „Reduce, Reuse, Recycle“. Mit Hilfe dieser drei Rs erklärt Christoph Reisch von Sitecore, wie Unternehmen mehr aus ihrem Content rausholen können. Dafür geht er auf Herausforderungen wie die „Ablage Desktop“ und dezentrale Teams ein und gibt Tipps zur produktiven Content-Erstellung und -Ausspielung.

Julius Hemingway von Storyblok betritt als nächstes die digitale Bühne. In seinem Vortrag gibt er brandaktuelle Einblicke in die Herausforderungen des Content Managements, mit denen Unternehmen in 2022 konfrontiert sind und erzählt, was die Welt der Business-Analyst:innen dazu zu sagen hat.

Die letzten Jahre waren überfüllt mit Wendepunkten im Bereich E-Commerce. Mittlerweile reicht nicht mehr nur die reine Online-Shop-Präsenz. Zusätzlich muss die Customer Experience stimmen. Wie du mithilfe der Bloomreach Commerce Experience Cloud eine überlegene Customer Experience erstellst, erfährst du im Vortrag von Manuel Tönz von Bloomreach.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash – Content Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

9:10 – 09:40 Uhr: Neue Lebenswelten erfordern innovative Content-Marketing-Ansätze, im B2B & B2C

Maximilian Hoppe | Content-Marketing-Expert | Contentbird GmbH

Maximilian Hoppe | Content-Marketing-Expert | Contentbird GmbH

9:45 – 10:30 Uhr: Content Management, wie es sein sollte – nicht, wie Du es kennst.

Gunnar Klauberg | Senior Manager Specialist Sales | Adobe

9:45 – 10:30 Uhr: Content Management, wie es sein sollte – nicht, wie Du es kennst.

Gunnar Klauberg | Senior Manager Specialist Sales | Adobe

Christoph Reisch | Sales Specialist Content Hub | Sitecore GmbH

10:35 – 11:05 Uhr: Die drei Rs: Was steckt für das Content Marketing drin?

Christoph Reisch | Sales Specialist Content Hub | Sitecore GmbH

Julius Hemingway | Analyst Relations Manager | Storyblok GmbH

11:10 – 11:40 Uhr: Leave Your Content Comfort Zone: Warum sich optimale Online Erlebnisse außerhalb der gewohnten Kanäle abspielen.

Julius Hemingway | Analyst Relations Manager | Storyblok GmbH

Manuel Tönz | Director of Client Strategy EMEA | Bloomreach

Manuel Tönz | Director of Client Strategy EMEA | Bloomreach 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Content Marketing mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Content Marketing von OnlineMarketing.de.