Sichere dir dein Update über die neuesten Finanz-Insights für dein Unternehmen beim Digital Bash – Finance am 30. März.

Was kostet die Welt? Am 30.03.2023 ausnahmsweise mal nichts, denn bei unserem Digital Bash – Finance liefern wir dir Insights rund um das Thema Finanzen gänzlich kostenlos. Da Finanzen uns alle betreffen und in diesem Kontext immerzu Optimierungspotentiale bestehen, haben wir diverse Expert:innen eingeladen, die dir facettenreiche Ansätze in diesem Bereich liefern. Deshalb versprechen wir dir spannende Vorträge zu Dealsourcing Tools, Automatisierung, Steuern und Finanz-Management. Sichere dir also unbedingt ein Ticket und sei ab 9:00 Uhr bereit für das große Spektakel.

Zusätzlich zum kostenfreien Ticket erhältst du auch die Speaker Slides, die Live-Aufzeichnung sowie die Möglichkeit, deine Finanzfragen live von unseren Expert:innen beantworten zu lassen.

Das erwartet dich beim Digital Bash – Finance

Wie du das passende Target für eine Übernahme findest? Kai Hesselmann, Gründer des digitalen M&A Tools DealCircle, spricht über Wege, um zielgerichtet passende Unternehmen zu finden und geht auf die Bedeutung von Big Data und AI ein. Dabei werden auch die Grenzen der Technologie kritisch beleuchtet. Schalte dich also unbedingt zu seinem Vortrag „AI im M&A-Prozess – Tools zum digitalen Dealsourcing“ dazu.

Laufen deine Finanzprozesse bereits automatisch ab? Wenn nicht, dann solltest du Ben Brauer von Yokoy ganz genau zuhören. Er weiß, welche die häufigsten Gründe für unternehmerische Fehlkalkulationen sind und wie beispielsweise End-to-End-Prozesse, Fehlerreduktion, Betrugserkennung und Co. in diese Gleichungen hineinspielen. Ben hilft dir deine ROI-Rechnung zu berichtigen und damit in Zukunft fehlerfrei zu budgetieren.

Dank Bogislav von Unruh und Jan Mundorf bleibt alles unter Kontrolle: Die beiden Insider erklären dir, wie deine Agentur dank automatisiertem Finanz-Management immer die Kontrolle behält. Von Tools, Tipps und Prozessen ist alles dabei, um deine Finanzen stets im grünen Bereich zu behalten.

Dieser Vortrag der Finanzschwestern ist ein Must-watch, denn das Thema Steuern betrifft jede:n. Karolin Klaffer und Antje Knifka teilen ihre exklusiven Insights, die zeigen, wie du Steuern sparen kannst. Ob angestellt oder selbstständig, da ist für alle was dabei.

Welches Online Banking nutzt du für Unternehmenskund:innen? Wenn es sich dabei um deine Hausbank handelt, ist Vorsicht geboten. Denn auch, wenn diese Variante oftmals einfach und kostenfrei ist, entspricht diese Arbeitsweise nicht der Digitalisierungsstruktur von Zahlungsverkehr. Wie dein Banking aktuelle Standards erfüllt, erfährst du von Michael Rudhart von windata.

Deine Finanz-Agenda im Überblick

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Finance

9:10 – 9:40 Uhr: AI im M&A-Prozess – Tools zum digitalen Dealsourcing

Kai Hesselmann | Co-Founder & Managing Partner | DealCircle

9:40 – 10:10 Uhr: Automatisierung von Unternehmensausgaben – Wo die Million schlummert

Ben Bauer | Geschäftsführer Deutschland | Yokoy

10:15 – 10:45 Uhr: Finanzen ohne Fehltritte: Wie Agenturen mit automatisiertem Finanzmanagement die Kontrolle behalten

Jan Mundorf | Account Executive | Pleo

Bogislav von Unruh | Head of Finance | Mutabor

10:50 – 11:20 Uhr: Die Finanzschwestern – Steuertipps – wie du Steuern sparen kannst.

Karolin Klaffer | CFO | Moneyfaktur

Antje Kinfika | CEO | Moneyfaktur

11:25 – 11:55 Uhr: Automatisierung des Zahlungsverkehrs mit Banken und Sparkassen

Michael Rudhart | Geschäftsführer windata GmbH & Co. KG

11:55 – 12:05 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

