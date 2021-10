Das Ende der Third Party Cookies, das vermehrte Aufkommen von Ad-Alternativen und Programmatic Print – das sind nur eingie Themen, mit denen dich unsere Expert:innen in einem knackigen Vormittag auf den neusten Stand des Programmatic Advertising bringen. Melde dich jetzt kostenlos an.

„Sicher ist, dass nichts sicher ist“ – diese Weisheit gilt nicht nur für das Leben im Allgemeinen, sondern auch für die Zukunft der Digitalbranche. Täglich werden neue Technologien entwickelt, vorangetrieben oder gelauncht. Was heute noch gilt, kann morgen schon wieder veraltet sein. Als Advertiser hier die Übersicht zu behalten und immer auf dem neusten Stand zu bleiben, ist eine Mammutaufgabe, der sich viele Werbetreibende vor allen Dingen im Bereich Programmatic gegenübersehen. Damit du nicht irgendwann von deiner Konkurrenz abgehängt wirst, bringen wir dein Wissen gemeinsam mit unseren Expert:innen auf Vordermann – beim Digital Bash – Programmatic präsentiert von Salesforce. Melde dich jetzt kostenlos zum Event am 7. Oktober ab 9 Uhr an und sichere dir damit auch die Aufzeichnung des Events im Nachgang.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Expert:innen

Nachdem Marc Stahlmann, Geschäftsführer und Co-Gründer von OnlineMarketing.de, den Digital Bash – Programmatic präsentiert von Salesforce und d3con eröffnet hat, übernimmt Myriam Zandvakili, Strategic Account Executive bei Salesforce, die digitale Bühne. In einer knackigen Stunde geht sie auf das weitreichende Thema „Konzepte für eine Cookie-freie Zukunft“ ein und liefert den Teilnehmer:innen erste Ansatzpunkte für ein Tracking ohne Third Party Cookies.

Danach folgt ein Vortrag von Carol Starr, VP Demand Germany bei Hivestack, Gunnar Ritzmann, Head of Sales und Prokurist bei der Executive Channel Deutschland GmbH, und Robert Sagebaum, Director Programmatic Operations bei Kinetic Worldwid. Unter dem Titel „Digital Out of Home (DOOH) 2.0 – Die Zukunft ist programmatisch“ besprechen die drei Expert:innen, welche Cookie-losen Ad-Formate künftig an Bedeutung gewinnen.

Francois Roloff, CEO von madvertise, übernimmt als dritter Speaker die digitale Bühne. Er gibt spannende Insights unter dem Titel „Das (ungenutzte) Potenzial im RTB-Paradigma – Wie die Effizienz digitaler Werbemaßnahmen durch technologische Medienkonvergenz gesteigert werden kann – und sollte.“ preis.

Danach folgen „Best Practices aus > 300 Unternehmen“. Robert Rebholz, Managing Director bei optilyz, zeigt „Programmatic Print entlang der digitalen Customer Journey“.

Als letzter Tagespunkt steht ein spannendes CMO Panel an. Ivonne Sokoll, CMO und Authorised Signatory bei shipcloud.io, Jenny Gruner, Director Global Digital Marketing der Hapag-Lloyd AG, Silke Reuter, CMO und Leitung Marketing, Trade Marketing, Marktforschung, PR & Kommunikation beim Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, und Sophia Knade, Head of Marketing bei der asgoodasnew electronics GmbH, diskutieren über das Digitalmarketing 2021.

Du kannst nicht warten? Dann höre jetzt den Digital Bash Podcast

Wer sich nicht bis zum 7. Oktober gedulden kann, der kann schon jetzt in unseren Digital Bash Podcast auf Spotify, Acast oder Apple Podcast reinhören. Madvertise CEO Francois Roloff spricht in der vierten Folge der zweite Staffel darüber, welche Potentiale Audio Content Recognition für Werbetreibende bereit hält und wie Brands Affinitätsmomente hinsichtlich SEA für sich nutzen können.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Programmatic präsentiert von Salesforce

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Myriam Zandvakili | Strategic Account Executive | Salesforce

Carol Starr | VP Demand Germany | Hivestack ; Gunnar Ritzmann | Head of Sales | Prokurist | Executive Channel Deutschland GmbH ; Robert Sagebaum | Director Programmatic Operations | Kinetic Worldwide

Francois Roloff | CEO | madvertise

Robert Rebholz | Managing Director | optilyz

Ivonne Sokoll | CMO & Authorised Signatory | shipcloud.io

Jenny Gruner | Director Global Digital Marketing | Hapag-Lloyd AG

Silke Reuter | CMO – Leitung Marketing, Trade Marketing, Marktforschung, PR & Kommunikation | Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG

Sophia Knade | Head of Marketing | asgoodasnew electronics GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Programmatic mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch den Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Programmatic präsentiert von Salesforce von OnlineMarketing.de.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.