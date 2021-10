Wenn am 4. November unser Digital Bash – Customer Experience startet, kannst du anhand von Best Practices selbst zum CX-Profi werden und deine Conversions nachhaltig steigern.

Alle sprechen von der Customer Experience und ihrem unweigerlichen Einfluss auf dein gesamtes Business. Tatsächlich sind eine gute CX sowie ein zeitgemäßer und starker Service heute mehr denn je Leuchtturmelemente in einer unübersichtlich großen und stark differenzierten Digitalwelt. Daher ist das Customer Experience Management unerlässlich, um die eigene Marke und das eigene Unternehmen hervorheben und erfolgreich zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz führen zu können. Damit CX aber nicht zum Buzzword verkommt, müssen die passenden Grundlagen für das Business geschaffen und die Bedürfnisse der User erkannt werden. Dabei hilft dir der Digital Bash – Customer Experience am 4. November ab 9 Uhr. Melde dich jetzt kostenlos an, sichere dir dein Ticket und lerne, was deine User so glücklich macht, dass sie langfristig auf dich vertrauen.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Dein Event-Vorteil: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker teilen ihre CX-Expertise

Nachdem Natascha Ehlers das spezielle Branchen-Event eröffnet hat, übernimmt Diana Schröter, Contact Center Specialist bei Twilio Germany, die digitale Bühne. In ihrem Vortrag erklärt sie, wie die Integration verschiedener Kanäle über APIs die Kund:innenerfahrungen im Service CX verbessert. Dabei wird auch aufgeschlüsselt, wie solche Integrationen überhaupt aufgesetzt werden können und inwieweit die Kund:innen letztlich profitieren können.

Auf Diana Schröter folgt Daniel Schmutzer, Sales Director Customer Experience bei DEFACTO. In seinem Vortrag mit dem Titel „Go for CX or go home!“ klärt er darüber auf, wie Faktoren wie Customer Self Service, Enablement der Kund:innen und Automatisierung die Service CX optimieren können. Außerdem liefert er Tipps, um die richtigen Daten, Tools und Mitarbeiter:innen für die ideale Service CX zu finden und eine Automatisierung und digitale Workflows zu integrieren.

Michael Witzenleiter ist Managing Director bei Conversion Maker und liefert im dritten Vortrag beim Digital Bash die wichtigsten Schritte der Datenanalyse im Analytics-System im Kontext der Conversion-Optimierung. Du erfährst unter anderem, wie du die richtigen Fragen im Analytics-System stellst, wie du die Quick Wins für CRO findest und wie du Ideen anhand der Customer Journey generierst.

Best Practices für eine gelungene CX präsentiert Björn Bauer, Senior Manager Solutions Consultin bei Zendesk, in seinem Vortrag „Deutsche CX Champions – und wie auch du eine:r werden kannst“. Dabei erklärt er, was CX Champions ausmacht, was diese besser machen als andere und wie auch du ein solcher Champion werden kannst. Um jetzt und in der Folge davon zu profitieren.

Abschließend wird Dr. Markus Wuebben, CO-Founder von CrossEngage, erläutern, wie du dank starkem CRM selbst mit Mega-Playern wie Amazon konkurrieren kannst. Dafür ist das Bestandskund:innen-Marketing heute besonders wichtig. Der Vortrag zeigt auf, wie du das Potential dieser Disziplin optimal ausschöpfen kannst.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Customer Experience

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Wie die Integration verschiedener Kanäle über APIs die Kund:innenerfahrungen im Service CX verbessert

Diana Schröter | Contact Center Specialist | Twilio Germany GmbH

Diana Schröter | Contact Center Specialist | Twilio Germany GmbH 9:45 – 10:15: Go for CX or go home!

Daniel Schmutzer | Sales Director Customer Experience | DEFACTO GmbH

Daniel Schmutzer | Sales Director Customer Experience | DEFACTO GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Datenanalyse für Conversion Optimierer:innen- Wie finde ich die richtigen Hebel in meinem Analytics-System?

Michael Witzenleiter | Managing Director | Conversion Maker GmbH

Michael Witzenleiter | Managing Director | Conversion Maker GmbH 10:55 – 11:25 Uhr: Deutsche CX-Champions – und wie auch du eine/r werden kannst

Björn Bauer | Senior Manager Solutions Consulting | Zendesk GmbH

Björn Bauer | Senior Manager Solutions Consulting | Zendesk GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Raue Zeiten im Performance Marketing? Warum CRM jetzt die Top-Priorität für CMOs sein muss!

Dr. Markus Wuebben | CO-Founder | CrossEngage GmbH

Dr. Markus Wuebben | CO-Founder | CrossEngage GmbH Ab 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um die CX mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Customer Experience von OnlineMarketing.de.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Am 26.10 startet auch unser spezieller Digital Bash – Female Experts. Dabei werden ausschließlich Expertinnen aus der Branche auftreten und diverse Insights mit dir teilen – denn wir möchten noch mehr Frauen dazu animieren, ihr Fachwissen auf unserer digitalen Bühne zu teilen. Beim Digital Bash – Female Experts erhältst du Insights zu datengetriebener Markenführung, Instagram Video Ads, internationalen Marketing-Strategien und vielem mehr. Sei dabei und sichere dir schon jetzt dein Ticket und die Aufzeichnung des Events.