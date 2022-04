Auch nach 50 Jahren ist die E-Mail noch einer der effektivsten Kommunikationskanäle im digitalen Marketing. Wir widmen uns dem Format einen Vormittag lang und geben dir hilfreiche Tipps für deine Performance an die Hand. Melde dich jetzt kostenlos an.

Du möchtest dir geballtes Wissen rund ums E-Mail Marketing sichern? Dann bist du hiermit herzlich zum Digital Bash – E-Mail Marketing am 07. April ab 9 Uhr eingeladen. Denn die Expert:innen, die wir uns für den Vormittag eingeladen haben, kommen schwer bepackt mit jeder Menge Insights im Gepäck. Du erhältst Dos and Don’ts, Best Cases aus der Praxis, Tipps zu modularen E-Mails und vieles mehr.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Du kannst von überall aus teilnehmen – egal, ob aus dem Home Office, dem Büro oder vom Balkon aus. Melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket für den Digital Bash – E-Mail Marketing sowie die Aufzeichnungen der Vorträge.

Das sind unsere Speaker

Nach einer Einleitung durch Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de starten wir mit Wissen im Doppelpack in den Vormittag. Gesa Scherer-Wolken und Herbert Hohn von Inxmail berichten in ihrem Vortrag vom Beispiel des Sportwarenhandels Intersport. Du erfährst, wie Intersport die eigenen Prozesse maximal automatisiert hat und durch das Erreichen der Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt den Erfolg steigert.

Next up sind die Dos and Don’ts im E-Mail Marketing, die dir Josefine Postatny von Sendinblue präsentiert. Sie verrät dir, mit welchen Tipps deine E-Mail-Kampagne garantiert zum Erfolg wird und worauf du besser verzichten solltest.

Als nächstes stehen Maria Spengler von Braze und Yannik Kottusch von Movable Ink auf dem Programm. Sie erklären, wie du relevanten und personalisierten Content in real time in deine E-Mails einbindest. Damit kannst du einzigartige Kampagnen umsetzen und deine Kund:innen nachhaltig binden.

„Was Newsletter von Kuchenbackmischungen lernen können“: Tobias Eickelpasch von Rock your E-Mail bringt diesen spannenden Vortragstitel mit. Du erfährst, wie du besser und einfacher Newsletter erstellst, ohne dass sich Darstellungsfehler einschleichen oder das Corporate Design leidet.

Was sind Behaviour Patterns und wie helfen sie dir bei der Gewinnung von Adressen und beim Verbessern deiner Kampagnen? In seinem Vortrag erläutert Nico Zorn von Saphiron anhand von Beispielen und Best Practices, wie du dein E-Mail Marketing mit Erkenntnissen aus der (Wahrnehmungs-)Psychologie gezielt optimierst.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash – E-Mail Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash 9:10 – 9:40 Uhr: Digitales Marketing zu Pandemie-Zeiten: Wie eine der beliebtesten Marken im Sporthandel On- und Offline-Shopping zum Erlebnis macht

Gesa Scherer-Wolken | Key-Account-Managerin | Inxmail; Herbert Hohn / Senior Manager Strategic Alliances | Inxmail

Gesa Scherer-Wolken | Key-Account-Managerin | Inxmail; Herbert Hohn / Senior Manager Strategic Alliances | Inxmail 9:45 – 10:15: Do’s & Don’ts im E-Mail Marketing

Josefine Postatny | Brand Managerin Sendinblue DACH | Sendinblue

Josefine Postatny | Brand Managerin Sendinblue DACH | Sendinblue 10:20 – 10:50 Uhr: So integriert Ihr personalisierte real-time Inhalte in Eure E-Mail Kampagnen – Braze x Movable Ink

Maria Spengler | Account Executive | Braze; Yannik Kottusch / Director Strategische Accounts | Movable Ink

Maria Spengler | Account Executive | Braze; Yannik Kottusch / Director Strategische Accounts | Movable Ink 10:55 – 11:25 Uhr: Was Newsletter von Kuchenbackmischungen lernen können – wie modulare E-Mails den Battle gegen Copy&paste und Drag’n’drop gewinnen

Tobias Eickelpasch | CEO (Chief E-Mail Officer) | Rock your E-Mail

Tobias Eickelpasch | CEO (Chief E-Mail Officer) | Rock your E-Mail 11:30 – 12:00 Uhr: Wie Du mit Behavior Patterns mehr Adressen gewinnst und den Erfolg Deiner Kampagnen erhöhst

Nico Zorn | Geschäftsführer | Saphiron

Nico Zorn | Geschäftsführer | Saphiron Ab 12 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema E-Mail Marketing mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – E-Mail Marketing von OnlineMarketing.de.