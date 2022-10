Baby got Business lädt Brands, Creator und Plattformvertreter:innen für ein branchenübergreifendes Social Media Marketing Event nach Hamburg ein. Bei OnlineMarketing.de kannst du über Instagram jetzt Tickets für die erste Baby Got Business Konferenz gewinnen. Sei dabei, wenn sich am 14. Oktober das Who is Who der Social- und Online-Marketing-Szene trifft. [Anzeige]

Baby got Business ist vielen in der Online-Marketing-Bubble aufgrund des populären Podcasts ein Begriff. Ann-Katrin Schmitz, auch als Himbeersahnetorte auf Instagram bekannt, trifft im Podcast auf spannende Gesprächspartner:innen, die die Social-Media-Landschaft der Gegenwart und Zukunft prägen, unter anderem Nikeata Thompson, die Elevator Boys, Karo Kauer oder Paul Ripke.

Und jetzt widmen die Köpfe hinter Baby got Business ihren Ideen, Insights und Ansätzen eine neue analoge Bühne, um Kreativen im Social Business Raum zum Lernen, Netzwerken und Inspirieren zu schaffen. Ann-Kathrin Schmitz erklärt auf der Website das Konzept „in drei Minuten“:

Die Baby got Business Konferenz bringt Marken, Creator:innen und Plattformen an einem Tag zusammen. Das ist neu! Gemeinsam möchten wir die wichtigsten Fragen rund um deine Social Media Marketing Strategie 2023 klären. Aus unserer Rolle als Berater:innen wissen wir, was die Branche gerade beschäftigt. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, denn ab Mitte Oktober bleibt dir noch genug Zeit, um dich inhaltlich, strategisch und budgetär für das neue Jahr zu organisieren und aufzustellen.

Speaker und Programm auf der Baby got Business Konferenz

Am 14. Oktober 2022 startet die Baby got Business Konferenz nach dem Opening um 8:30 um 10:30 mit den Keynotes, Panels, Cases und Creator-Vorträgen. Insgesamt werden 24 spannende Speaker und Creator in zehn inspirierenden Keynotes und Panels über Social-Media-Trends, das 9:16-Format auf YouTube, TikTok und Co., Creator Marketing und Management, Marketing im Metaverse, Influencer Marketing, Diversität, Lizenzrechte bei Musiksnippets, Personal Branding und mehr.

Ann-Katrin Schmitz selbst, (Co-)Founder und CEO von Baby got Business und NovaLanaLove referiert direkt zum Start zum Thema Influencer und Social Media Marketing: Trend Watch 2023. Highlights sind des Weiteren unter anderem die Case-Präsentation von Theresa Munstermann, Sarah Manseck, Luis Freitag und Jacob Rott sowie das Panel mit Mathilde Burnecki, Louisa Dellert, Paola Maria Koslowski und Felix M. Berndt. Auch die Keynote von Tobias Haag, Growth Leade von TikTok oder Tina Müller, CEO der Douglas Group, versprechen spannende Insights und wertvolle Tipps.

Darüber hinaus lädt auch das anschließende Networking und Snacking zum Netzwerken und neapolitanischer Pizza sowie die Aftershowparty mit Musik von Lolle, Antje Schomaker und Digitalism zum Feiern ein.

OnlineMarketing.de verlost 1×2 Tickets für die Baby got Business Konferenz

Du willst unbedingt am 14. Oktober in Hamburg dabei sein? Kein Problem! Wir verlosen 1×2 Baby got Business Konferenz Tickets.

Das ist drin:

1×2 Ticket zur Konferenz im Curio-Haus

Interaktive Räume unserer Partner:innen

Aktiver und persönlicher Austausch

Zehn inspirierende Keynotes und Panels

24 spannende Speaker:innen und Creator:innen

Goodie Bag

Coffee Bar und Weinlounge

Aftershowparty mit Antje Schomaker x Jolle x Digitalism

Zum Gewinnspiel

Um die Tickets zu gewinnen, musst du gar nicht viel tun: Klicke einfach auf unseren Instagram Post und markiere in den Kommentaren die Person, die du mitnehmen möchtest und verrate uns: Welche Frage zum Thema Social Media Marketing beschäftigt dich aktuell am meisten? Teilnahmeschluss ist der 10.09.2022. Die Gewinner:innen werden von uns auf Instagram via DM benachrichtigt.