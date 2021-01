Adobe Acrobat & Sign Days: Dokumentenprozesse ganz einfach digitalisieren

In 6 Live Sessions zu Tools wie Adobe Acrobat, Adobe Sign der Document Cloud erhältst du am 3. und 4. Februar Hands-on Insights zur Digitalisierung. Beispielsweise, um die derzeit so relevante elektronische Signatur schnell und einfach einzuführen. [Anzeige]

Du wünschst dir von virtuellen Events mehr Interaktivität und praxisnahe Tipps mit Beispielen, die dir zeigen, wie du Lösungen selbst direkt umsetzen kannst? Dann bist du bei den Adobe Acrobat & Sign Days bestens aufgehoben. Am 3. und 4. Februar 2021 kannst du auf der interaktiven Adobe-Online-Plattform jeweils einen Nachmittag lang zielorientierte Vorträge zu elektronischen Signaturen, Adobe Live for Business oder zur Integration von Lösungen in Microsoft-Programme anhören. Zusätzlich zu fünf Sessions mit Expert:innen von Adobe, Microsoft und aus dem Rechtsbereich wird Digitalpionier Scout24 den eigenen Best Case vorstellen. Sei dabei, entweder an beiden Tagen oder entscheide dich für den Nachmittag mit dem Programm, der deinen Unternehmenszielen am stärksten entgegenkommt. Du kannst dich direkt kostenlos anmelden, flexibel die für dich interessanten Sessions auswählen und deine Fragen stellen. Melde dich jetzt an! Home Office auf unbestimmte Zeit, unbesetzte Büros und die digitale Kommunikation als Grundvoraussetzung für erfolgsorientierte Arbeitsabläufe: Die Digitalisierung diverser Geschäftsprozesse sollte schon lange ganz oben auf der Agenda von Unternehmen gestanden haben; nun hat sie eine ungeahnte Dringlichkeit erfahren. Wenn auch du noch Prozesse digitalisieren oder bereits ins Digitale übertragene Abläufe beschleunigen und vereinfachen möchtest, kannst du mit diversen Lösungen von Software-Riese Adobe die besten Voraussetzungen schaffen. Steht die Integration von PDF-Diensten in die genutzten Microsoft-Programme auf dem Plan, oder sollen endlich die elektronischen Signaturen eingeführt werden, um die digitale Geschäftskommunikation zeitgemäß und für Kund:innen einfacher zu gestalten? Die Live Sessions der Adobe Acrobat & Sign Days unterstützen dich dabei und bei vielen weiteren Vorhaben. Die Agenda: Vom Alleskönner Document Cloud bis zur Microsoft-Integration So werden die Expert:innen von Adobe am 3. Februar zwischen 13 und 16 Uhr diese Themen für dich und ebenso mit dir diskutieren: Mit dem Alleskönner Document Cloud die Dokumentenprozesse digitalisieren, um sichere und fortschrittliche Workflows zu etablieren.

Wie rechtskräftig sind elektronische Signaturen und sorgt Adobe auch für den Streitfall vor? Ein Rechtsexperte klärt auf.

Spezial-Session zu Adobe Live for Business mit Scout24: Eine Demo zur erfolgreichen Digitalisierung in Zeiten von Corona. Am 4. Februar werden im gleichen Zeitraum Insights zu diesen Themenschwerpunkten geteilt: So integrierst du Adobe Acrobat und Adobe Sign in Microsoft-Programme wie Teams, SharePoint, Dynamics oder Outlook: Eine Darstellung am Beispiel von Teams.

Setze Power Apps und Power Automate von Microsoft ein und kombiniere diese Tools mit PDF-Diensten und elektronischen Unterschriften von Adobe, um Geschäftsprozesse digital zu optimieren.

Microsoft Office Workflow mit Adobe Acrobat verbessern: Setze die Document Cloud bei Microsoft-Programmen ein und ermögliche nahtlose Business-Prozesse. Das Know-how der Expert:innen von Adobe und Microsoft kann dich dabei unterstützen, diverse Abläufe im digitalen Arbeitsalltag einfacher zu gestalten und so zu digitalisieren, dass das Home Office keine Herausforderung, sondern eine flexible Option darstellt. Melde dich jetzt kostenlos an und mach dein Business und deine Dokumentenprozesse digital ready! Melde dich jetzt an!