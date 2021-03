Sechs Live Sessions an zwei Nachmittagen: Bei den Adobe Acrobat & Sign Days am 13. und 14. April erhältst du wertvolle und facettenreiche Hands-on Insights zu Tools wie Adobe Acrobat, Adobe Sign und der Document Cloud – und kannst zu einer ökonomischeren Arbeitswelt beitragen. [Anzeige]

Das Arbeitsleben wandelt sich jeden Tag; doch gerade in den vergangenen Monaten ist die Notwendigkeit für hochdigitalisierte Arbeitsprozesse schneller gewachsen als erwartet. Um ökonomische und effektive, dabei aber auch umweltfreundliche und für alle Beteiligten einfache Strukturen der täglichen Arbeit zu schaffen, bieten sich digitale Dokumentenprozesse sowie nützliche Kollaborations-Tools von Adobe an. Bei den Adobe Acrobat & Sign Days am 13. und 14. April erfährst du nicht nur, wie Adobe Acrobat, Adobe Sign und Document Cloud zu einer papierlosen Arbeitswelt beitragen, sondern auch, wie du PDF-Dienste in populäre Microsoft-Programme integrierst, um digital noch nahtloser arbeiten zu können. Und natürlich wird erläutert, welche Vorteile die digitalen Dokumentenprozesse bieten – insbesondere für öffentliche Einrichtungen.

In sechs einstündigen Sessions kannst du die Insights der Expert:innen mitnehmen. Außerdem wartet die Sonderausgabe von Adobe Live for Business auf dich: Hierbei werden das Berliner Supermarktkonzept Original Unverpackt sowie der nachhaltige Wandel in der Arbeitswelt fokussiert. Sei dabei, egal ob an nur einem Tag oder an beiden Nachmittagen.

Von der E-Signatur bis zum nachhaltigen Unternehmensprozess: Das bieten die Sessions

Die Adobe Acrobat & Sign Days finden dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Die neue Auflage der Webinar-Reihe startet am Dienstag, 13. April, und Mittwoch, 14. April, jeweils um 13 Uhr. An beiden Tagen erwarten dich je drei Sessions mit Fachpersonal von Adobe sowie Expert:innen aus der Praxis, darunter etwa die Gründerin der Original Unverpackt GmbH, Milena Glimbovski.

Du möchtest elektronische Unterschriften einführen, um endlich alle Prozesse der Kund:innenkommunikation digital zu vereinfachen – insbesondere für das Home Office – und Geld zu sparen? Oder bist du daran interessiert, Collaboration-Prozesse mit Adobe Acrobat und Microsoft Office zu meistern, um den Arbeitsalltag für dein Team zu erleichtern? Bei den Acrobat & Sign Days bekommst du pointierten Support.

Die Agenda im Detail

Am 13. April stellen die Expert:innen zwischen 13 und 16 Uhr diese Themen für dich bereit:

Adobe Sign und Microsoft 365 – hohe Effizienz durch reibungslose Abläufe : Adobe Sign ist nahtlos in bekannten Office-Programme wie Outlook integrierbar und ermöglicht rechtskräftige elektronische Signaturen.

: Adobe Sign ist nahtlos in bekannten Office-Programme wie Outlook integrierbar und ermöglicht rechtskräftige elektronische Signaturen. Die qualifizierte E-Signatur mit Adobe Sign und D-Trust : Verträge, Vollmachten oder andere offizielle Dokumente sind mit der qualifizierten E-Signatur mit Adobe Sign und D-Trust digital einfach zu unterzeichnen. Sie sind der handschriftlichen Unterschrift gleichgesetzt.

: Verträge, Vollmachten oder andere offizielle Dokumente sind mit der qualifizierten E-Signatur mit Adobe Sign und D-Trust digital einfach zu unterzeichnen. Sie sind der handschriftlichen Unterschrift gleichgesetzt. Adobe Live for Business: Wie Original Unverpackt nachhaltige Unternehmensprozesse lebt: Zusammen mit Milena Glimbovski von Original Unverpackt und der Modern-Work-Expertin Lena Mardon von Dearwork thematisiert Adobe Anforderungen für ein nachhaltiges Unternehmenskonzept.

Am 14. April werden dann im gleichen Zeitraum Insights zu diesen Themenbereichen präsentiert:

Effiziente Formularprozesse mit Adobe Acrobat und Adobe Sign : Hier lernst du unter anderem, wie du Dokumente mit Adobe Acrobat in Web-Formulare umwandeln und Daten konsolidiert in einer Excel-Tabelle zurückbekommen kannst.

: Hier lernst du unter anderem, wie du Dokumente mit Adobe Acrobat in Web-Formulare umwandeln und Daten konsolidiert in einer Excel-Tabelle zurückbekommen kannst. Die Digitalisierung öffentlicher Einrichtungen durch elektronische Unterschriften : Erfahre, wie Behörden durch den Verzicht auf Papierdokumente und die Umstellung auf elektronische Unterschriften enorm viel Geld sparen können; und wie der öffentliche Sektor diese bereits nutzt.

: Erfahre, wie Behörden durch den Verzicht auf Papierdokumente und die Umstellung auf elektronische Unterschriften enorm viel Geld sparen können; und wie der öffentliche Sektor diese bereits nutzt. Produktiver als Team – Collaboration-Prozess mit Adobe Acrobat und Microsoft Office: Eine Demo zur Anbindung von Adobe Acrobat an Tools wie Microsoft Outlook, SharePoint oder Teams stressfreie Team-Arbeit und die digitale Nachvollziehbarkeit derselben.

Das Know-how der Expert:innen von Adobe und Microsoft, D-Trust, Dearwork und Original Unverpackt kann dich dabei unterstützen, diverse Abläufe im digitalen Arbeitsalltag einfacher zu gestalten. Digitalisiere so, dass das Home Office zur flexiblen Option wird und nutze die vielen Potentiale, die dabei schon jetzt deine Business-Ziele unterstützen könnten. Melde dich gleich kostenlos an und mach dein Business und deine Dokumentenprozesse digital ready!