Twitter will härter durchgreifen und User, die Fotos oder Videos von Personen posten, ohne vorher deren Erlaubnis einzuholen, konsequent abstrafen. Daher fügte der Kurznachrichtendienst der „Private information and media policy“ einen weiteren Punkt hinzu:

Sollte ein User trotzdem ein Foto oder ein Video posten, auf dem Menschen zu sehen sind, die der Veröffentlichung nicht zugestimmt haben, können die Betroffenen den Content an Twitter melden. Die Kurznachrichtenplattform prüft den unautorisierten Inhalt und straft die Nutzer:innen in einem nächsten Schritt ab. Zu den Maßnahmen, die Twitter ergreifen könnte, zählen:

Twitter erklärt zu der Verschärfung der Richtlinien:

Sharing personal media, such as images or videos, can potentially violate a person’s privacy, and may lead to emotional or physical harm. The misuse of private media can affect everyone, but can have a disproportionate effect on women, activists, dissidents, and members of minority communities.