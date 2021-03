Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat bei vielen Künstler:innen hinsichtlich der Bezahlung keinen guten Stand. Der Vorwurf: Bei den Musiker:innen würde zu wenig Geld ankommen. Besonders seitdem die Pop-Ikone Taylor Swift 2014 Spotify öffentlich für die unfaire Bezahlung der Künstler:innen kritisierte und ihre Songs von der Plattform zurückzog, sieht sich der Streaming-Konzern diesbezüglich immer wieder in der Kritik. Um hier entgegenzuwirken, veröffentlichte Spotify nun eine neue Website, die mehr Transparenz schaffen soll. Unter dem Titel Loud & Clear sollen alle finanziellen Angelegenheiten, die in der Musiker:innen-Spotify-Beziehung auftreten, geklärt werden. Spotify erklärt:

Artists deserve clarity about the economics of music streaming. This site aims to increase transparency by sharing new data on the global streaming economy and breaking down the royalty system, the players, and the process.