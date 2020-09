Wer Google Drive nutzt, sollte wichtige im Papierkorb abgelegte Dateien möglichst schnell abspeichern. Denn diese werden in Zukunft binnen eines Monats gelöscht.

User aufgepasst: Ab dem 13. Oktober wird Google Drive im Papierkorb abgelegte Dateien nicht mehr wie bisher auf unbestimmte Zeit unberührt lassen. Stattdessen werden jene Inhalte zukünftig nach 30 Tagen automatisch gelöscht, wie The Verge berichtet. Google zielt damit auf eine einheitliche Handhabung seiner Produkte ab, da etwa Gmail dieses Prinzip schon länger anwendet.

Das für Google Drive neue Verfahren bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich. So wird etwa durch die endgültige Löschung der im Papierkorb hinterlegten Daten Speicherplatz freigegeben. Allerdings müssen Nutzende in Zukunft darauf achten, wichtige im Papierkorb abgelegte Dateien noch rechtzeitig abzuspeichern, bevor die 30-Tage-Frist abläuft. Falls eine wichtige Datei dennoch einmal verloren gehen sollte, gibt es aber nach wie vor die Möglichkeit, diese innerhalb von 25 Tagen von einem Administrator der G Suite wiederherstellen zu lassen. Selbst mit der neuen Regelung sind aus dem Papierkorb gelöschte Daten daher zumindest vorerst nicht komplett verloren. Außerdem wird Google Drive mithilfe eines Banners auf das neue Prinzip aufmerksam machen, so dass es an keinem User unbemerkt vorbeigehen sollte.

