Nutzer:innen von YouTube TV können ab sofort ein neues Add-on erwerben, dass ihnen Zugang zu einigen neuen Features bietet. Dies verkündete YouTube auf dem offiziellen Blog der Plattform. Die Option nennt sich 4K Plus und ermöglicht Usern, wie der Name schon andeutet, erstmalig die Wiedergabe in 4K für YouTube TV. Darüber hinaus können Aufnahmen hiermit heruntergeladen und anschließend offline angesehen werden. Bislang ist die Option nur für User in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Insbesondere die Offline-Wiedergabe ist ein interessantes Feature, welches bis dato nicht viele Fernsehdienste anbieten. Beide Funktionen wurden schon seit längerem erwartet. Die Überraschung liegt darin, dass keine ohne die andere zu haben ist, da beide im Rahmen des 4K Plus Add-ons herausgebracht werden.

Um Programme zu finden, welche in 4K angeboten werden, können User nach Erwerb des Add-ons einfach „4K“ in die Suchleiste eingeben. Alternativ können sie nach einem 4K Icon Ausschau halten. Ein kompatibles Gerät ist bei der 4K-Wiedergabe Voraussetzung. Für die Möglichkeit der Offline-Wiedergabe müssen User zunächst ihre favorisierten Programme aufnehmen. Diese können anschließend heruntergeladen werden. Wird die YouTube TV App nun mit einem Gerät ohne Internetverbindung geöffnet, können die Downloads offline angesehen werden.

Das reguläre YouTube-TV-Abonnement kostet 64,99 US-Dollar im Monat. Um das neue 4K Plus Add-on zu erwerben, müssen User noch tiefer in die Tasche greifen. Denn dieses kostet zusätzliche 19,99 US-Dollar im Monat. Aktuell gibt es jedoch die Möglichkeit, eine einmonatige kostenlose Testversion zu erhalten. Anschließend können interessierte Nutzer:innen das Feature im ersten Jahr für 9,99 US-Dollar im Monat erhalten.

Ein weiteres Feature, das im 4K Plus Add-on erhalten ist, ist die Möglichkeit unbegrenzter gleichzeitiger Streams – zumindest innerhalb des eigenen Wi-Fi-Netzwerkes. Außerhalb dessen sind drei zusätzliche Streams möglich. Bislang war es mit der YouTube TV Family Group möglich, insgesamt bis zu drei gleichzeitige Streams zu starten. Darüber hinaus kündigte YouTube mit 5.1 Dolby Audio eine weitere neue Funktion an:

Last, but not least: We’re adding 5.1 Dolby audio capabilities for all YouTube TV members, which has been one of your biggest requests. This will start rolling out to select devices over the coming weeks, so you can soon watch movies as if you were in the theater, and enhance your watch experience even more with surround-sound audio.