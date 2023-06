User können den Buying Guide nicht nur über die Bing-Suche nutzen, sondern auf diesen auch per Edge Sidebar oder im Bing Chat zugreifen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Feature für Bing nur in den USA verfügbar, soll jedoch bald für andere Märkte folgen. Buying Guides im Edge Browser werden bereits jetzt weltweit ausgerollt.

Sobald die User – gegebenenfalls mithilfe des Buying Guides – entschieden haben, welche Art von Produkt sie kaufen möchten, kann der Bing Chat ihnen empfehlen, auf welche Aspekte beim Kauf besonders geachtet werden sollte. Beim Kopfhörer-Shoppen wären das beispielsweise die Tonqualität, der Sitz und die Kompatibilität mit ihrem Gerät. User können sich außerdem zusammengefasste Reviews, welche auf echten Bewertungen basieren, für ein bestimmtes Produkt ansehen. Die Funktion wird aktuell weltweit ausgerollt.

Nachdem die User ihr ideales Produkt gefunden haben, können sie über den Bing Chat den Shop mit dem aktuell besten Preis einsehen und ihren Artikel dort kaufen. Das neue Price Match Feature, welches bald für User in den USA ausgerollt wird, vergleicht die Preise auch nach dem Einkauf weiter und unterstützt die User dabei, eine Preisreduzierung anzufragen, sollte es das Produkt in einem anderen Shop später günstiger zu kaufen geben:

[…] Microsoft Shopping tools on Bing and Edge can help you find the best price and time to buy, so you can complete your purchase with the peace of mind that you got a great deal. Our Price Match feature continues to work for you, even after your purchase, by monitoring the item’s price and assisting you in requesting a match if it drops.