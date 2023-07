Meta hat den Launch des Sprachmodells Llama 2 verkündet. Bei Tests hat das Modell, so heißt es vonseiten Metas, andere Open-Source Chat-Modelle, darunter auch GPT, bei vielen Richtwerten übertroffen – so sei Llama 2 nicht nur hilfreicher, sondern auch sicherer als konkurrierende Modelle. Llama 2 wird Nutzer:innen kostenlos zur Verfügung gestellt und stellt eine interessante Alternative zu anderen aktuell verfügbaren LLMs dar. Möglicherweise sichert sich Meta mit dem Launch eine führende Position im stetig wachsenden KI-Raum.

Neben dem Launch des KI-Modells hat Meta auch die Erweiterung der laufenden Kooperation mit Microsoft angekündigt. Entwickler:innen können bei der Gestaltung und Verbesserung von KI-Tools somit künftig nicht nur auf GPT von OpenAI, sondern auch auf Llama 2 zurückgreifen.

Microsoft könnte sich mit dieser Zusammenarbeit als führende Plattform beim Aufbau von Verbindungen zwischen Konsument:innen und Sprachmodellen etablieren. Das Unternehmen kommentiert die erweiterte Kooperation wie folgt:

Today, at Microsoft Inspire, Meta and Microsoft announced support for the Llama 2 family of large language models (LLMs) on Azure and Windows. Llama 2 is designed to enable developers and organizations to build generative AI-powered tools and experiences. Meta and Microsoft share a commitment to democratizing AI and its benefits and we are excited that Meta is taking an open approach with Llama 2.