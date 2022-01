Gähnende Leere im E-Mail-Postfach: Pünktlich zum Jahresbeginn kamen aufgrund eines Programmierfehlers bei Microsoft mit dem passenden Namen Y2K22-Bug viele E-Mails nicht an. Betroffen waren selbst gehostete Mailserver, die über Microsoft Exchange 2016 oder 2019 laufen, welches etwa für Geschäfts- und Universitätskonten verwendet wird. Administrator:innen erhielten Fehlermeldungen mit der Nachricht ‚Can’t convert „2201010001“ to long.‘. Microsoft hat das Problem mittlerweile identifiziert und bereits einen Fix geliefert.

Microsoft erklärt in seinem Tech-Community-Forum, dass das Problem in der Malware Scan Engine liege, jedoch nichts mit einem Sicherheitsrisiko zu tun habe. Stattdessen gab es Probleme bei der Verarbeitung des Datumsformats:

The problem relates to a date check failure with the change of the new year and it not a failure of the AV engine itself. This is not an issue with malware scanning or the malware engine, and it is not a security-related issue.